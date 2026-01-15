الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة جدوى للاستثمار، الشركة الرائدة في إدارة الاستثمارات وتقديم الاستشارات الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط، عن إطلاق صندوق جدوى المتنوع للتمويل الخاص الخليجي بالتزامات مالية مستهدفة تصل إلى 750 مليون ريال سعودي (200 مليون دولار أمريكي). وقد أتمّ الصندوق الإغلاق الأول بنجاح بحجم تجاوز 300 مليون ريال سعودي (80 مليون دولار أمريكي) والاستثمار في أول فرصتين استثمارية للصندوق بالشراكة مع منصتي التقنية المالية الإقليميتين «ليندو» و «جيل باي»، مع توقع إتمام استثمارين إضافيين خلال النصف الأول من عام 2026.

وبعد إطلاق جدوى لعدة صناديق ذات الاستثمار الواحد في مجال الإئتمان الخاص سابقا، يُعد هذا الصندوق أول صندوق إقليمي متنوع تطلقه شركة جدوى للاستثمار في هذا المجال، حيث يتيح للمستثمرين من المؤسسات وعملاء الثروات الخاصة الوصول إلى فرص نمو عالية الجودة في سوق الائتمان الخاص سريع النمو في دول مجلس التعاون الخليجي.

في هذه المناسبة، قال طارق السديري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة جدوى للاستثمار: "يشكّل الائتمان الخاص مكوّنًا مهما ومتناميا في استراتيجيات توزيع الاستثمار لمحافظ المستثمرين عالميًا. ويعكس هذا الصندوق قدرة جدوى على استقطاب وتنفيذ فرص جاذبة في مجال الائتمان الخاص، وقناعتنا في الفرص الاستثمارية في هذا المجال في ظل الزخم الاقتصادي ونمو الطلب على التمويل على مستوى المملكة والخليج".

كما أضاف فداء حداد، رئيس الائتمان الخاص في شركة جدوى للاستثمار: "تم تصميم منصة الائتمان الخاص لدينا لدعم شركات عالية الجودة عبر صفقات متعددة، مما يتيح للمستثمرين الوصول إلى سوق الائتمان الخاص المتنامي في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي. ويسعدنا بهذه المناسبة الإعلان عن أولى استثماراتنا من خلال الصندوق، ونتطلع إلى تحقيق نتائج متميزة لمستثمرينا بإذن الله".

ويؤكد إطلاق الصندوق التزام جدوى بتقديم حلول استثمارية مبتكرة لعملاء من المؤسسات والثروات الخاصة، مستفيدةً من حضورها الإقليمي العميق، وقدراتها في توليد الفرص الاستثمارية، وخبرتها الواسعة في استثمارات الأسواق الخاصة.

جدوى للاستثمار هي شركة تقدم خدمات متعددة في مجال إدارة الاستثمارات والاستشارات الاستثمارية ومقرها الرئيسي في مدينة الرياض، ولديها أصول عملاء تزيد قيمتها عن 110 مليار ريال سعودي (30 مليار دولار أمريكي) في الأسهم العامة، والملكية الخاصة، والعقارات، والائتمان الخاص والدخل الثابت وأسواق النقد. وتشمل قاعدة عملاء جدوى جهات حكومية، ومؤسسات استثمارية محلية وعالمية، وعملاء الثروات الخاصة.

تمارس جدوى للاستثمار أعمالها في المملكة العربية السعودية بناءً على الترخيص الصادر من هيئة السوق المالية برقم 37-06034.

