دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "دبي لصناعات الطيران" اليوم توصلها إلى اتفاق مع سومون إير لتأجير طائرتين جديدتين من طراز بوينغ 737-8. ومن المقرر تسليم الطائرتين خلال عام 2026.

وتعليقًا على الاتفاقية، قال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: "تشكل هذه الاتفاقية بداية تعاون مع شركة سومون إير، لتنضم اليوم إلى قاعدة عملائنا. وبصفتها الناقل الوطني لجمهورية طاجيكستان، يسعدنا دعم خطط نمو الشركة، ونتطلع إلى تطوير شراكة استراتيجية طويلة الأمد تسهم في توسع أسطولها خلال السنوات المقبلة".

وقال عبد القاسم ولييف، الرئيس التنفيذي لشركة سومون إير: "يسرّنا توقيع اتفاقيات تأجير طائرات بوينغ 737-8 الجديدة مع شركة دي ايه إي كابيتال، والتي تمثّل خطوة مهمة في دعم توسّع شبكة خطوط سومون إير، وإطلاق وجهات جديدة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية لعملياتنا."

وتمتلك وتدير "دبي لصناعات الطيران"، وتلتزم بامتلاك أو إدارة أسطولاً يضم نحو 750 طائرة، من بينها 237 طائرة من طراز بوينغ، مع خطط لتوسيع أسطولها بهدف تلبية الطلب المتنامي في السوق.

نبذة عن دبي لصناعات الطيران

"دبي لصناعات الطيران المحدودة" هي شركة عالمية متخصصة في خدمات الطيران وتزاول نشاطها عبر قسمين هما قسم تأجير الطائرات "دي ايه إي كابيتال" وقسم الهندسة "دي ايه إي للهندسة". وتقدم الشركة التي تتخذ من دبي مقراً لها خدماتها لأكثر من 200 عميل من شركات الطيران في ما يزيد عن 08 دولة من مواقعها في دبي ودبلن وعمّان وسنغافورة وميامي وسياتل.

قسم تأجير الطائرات في الشركة "دي ايه إي كابيتال" والحائز على الجوائز لديه أسطول يضم نحو 750 من الطائرات التي تتراوح بين المملوكة والمدارة وقيد الطلب والمفوض بإدارتها من طرازات "إيرباص" و"إيه تي آر" و"بوينغ"، بقيمة 23 مليار دولار، بينما يقدم قسم الهندسة في الشركة "دي ايه إي للهندسة" خدماته في مجال صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات لعملائه في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا من منشأته المتطورة في العاصمة الأردنية عمّان والتي يمكنها استيعاب ما يصل إلى 22 من الطائرات ذات البدن العريض أو الضيق. وقد تم اعتماد الشركة للعمل على 15 طرازاً من الطائرات كما تحظى باعتماد أكثر من 30 جهة تنظيمية عالمية.

