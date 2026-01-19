أصدرت الغرفة التجارية الصناعية بجدة العدد الجديد رقم (726) من مجلة التجارة، متضمنًا تغطية موسعة لأبرز الفعاليات التي نظّمتها الغرفة، إلى جانب رصد أهم الأحداث الاقتصادية والتنموية في منطقة مكة المكرمة، وملفات نوعية تعكس الحراك المتسارع في قطاع الأعمال وريادة الأعمال بالمملكة.

واستعرض العدد فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال الذي احتضنته غرفة جدة يومي 17 و18 نوفمبر الماضي، بمشاركة واسعة من رواد الأعمال والمستثمرين والخبراء، وبحضور الجهات الداعمة للابتكار وتمكين الشباب، في تأكيد على دور الغرفة في دعم المنظومة الريادية وتعزيز بيئة الأعمال المستدامة. كما تناول العدد تدشين المعرض الدولي للزراعة والمنتجات الغذائية نيابة عن صاحب السمو الملكي نائب أمير منطقة مكة المكرمة، محافظ جدة، إضافة إلى تغطية فعالية «جدة تتحرك 3» التي استقطبت آلاف المشاركين في حلبة كورنيش جدة.

وسلّط العدد الضوء على حوار حصري مع الأستاذ خالد بن أحمد شربتلي الرئيس التنفيذي لشركة تكنولوجيات الصحراء، تناول فيه الدور المحوري الذي تضطلع به الشركة في دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030، باعتبارها أول شركة سعودية تُصنّع وتُصدّر الألواح الشمسية وعضوًا في برنامج صُنع في السعودية. وأكد شربتلي أن الطاقة المتجددة تمثل ركيزة أساسية في بناء اقتصاد وطني مستدام ومتنوع، مشيرًا إلى التزام الشركة بتعزيز المحتوى المحلي، وتوطين الصناعات المتقدمة، وخلق فرص عمل نوعية للشباب السعودي، إلى جانب توسيع قاعدة الصادرات غير النفطية.

وأوضح شربتلي أن استراتيجية تكنولوجيات الصحراء تقوم على تقديم حلول متكاملة في قطاع الطاقة الشمسية، تشمل تصنيع الألواح الكهروضوئية، وأنظمة تخزين الطاقة، والمشاريع داخل وخارج نطاق الشبكات، إضافة إلى المحطات الكبرى على مستوى المرافق الخدمية. كما استعرض دور شركة نورن للطاقة الرقمية، الذراع التقنية لتكنولوجيات الصحراء، في تطوير حلول مبتكرة، من بينها حاويات الطاقة الشمسية المتنقلة «صحارى»، التي توفّر حلولًا ذكية للطاقة في المواقع النائية وحالات الطوارئ، وتدعم البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية.

وأشار الحوار إلى توسع الشركة في أكثر من 25 دولة حول العالم، مع تركيز استراتيجي على الأسواق ذات النمو المرتفع في مجال الطاقة المتجددة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن السوق السعودي يظل المحور الرئيس لأعمال الشركة، إلى جانب الأسواق الخليجية والدول الأفريقية التي تشهد طلبًا متزايدًا على حلول الطاقة النظيفة، بما يسهم في تعزيز أمن الطاقة ودعم الاستدامة البيئية.

كما تضمّن العدد تغطية كلمة المهندس رائد إبراهيم المديهيم النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة جدة، التي شدد فيها على أهمية دعم رواد الأعمال وتمكين الشباب، مؤكدًا أن الإبداع والابتكار أصبحا اليوم الأساس الراسخ للنمو الاقتصادي، وأن الذكاء الاصطناعي بات محركًا رئيسيًا لتطوير المشاريع الريادية. وأكد حرص غرفة جدة المستمر على توفير منصات فاعلة تجمع الشباب بالمختصين والمستشارين، بما يتيح لهم الوصول إلى فرص حقيقية في سوق العمل.

ويضم العدد (726) من مجلة التجارة مجموعة من التقارير والتحليلات والموضوعات الهادفة التي تواكب التحولات الاقتصادية في المملكة، وتخدم مجتمع الأعمال، وتعزز ثقافة الابتكار والاستدامة.

انتهى-

#بياناتحكومية