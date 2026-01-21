دبي، الإمارات العربية المتحدة : يسر "سامانا للتطوير العقاري"، الشركة الرائدة والحائزة على جوائز مرموقة والتي تتخذ من دبي مقراً لها، الإعلان اليوم عن نتائجها المالية والتشغيلية للسنة المالية 2025، والتي تُعد السنة الأكثر نجاحاً في تاريخ الشركة. وقد سجلت الشركة إجمالي مبيعات قياسياً بلغ 7.1 مليار درهم إماراتي، مما يرسخ مكانتها كلاعب رئيسي في القطاع العقاري بالإمارة.

ويمثل هذا الأداء غير المسبوق قفزة نوعية مقارنة بالمعدلات السابقة (5.4 مليار درهم)، مدفوعاً بطلب قوي على مفهوم المعيشة الفاخرة المستوحى من المنتجعات الذي تتبناه "سامانا". وقد ساهم مسار النمو المتصاعد في دفع "سامانا للتطوير العقاري" لتصبح خامس أعلى مطور مبيعاً للمشاريع على الخارطة في دبي لعام 2025، وذلك وفقاً لبيانات "بروبيرتي مونيتور" (Property Monitor) والتقرير السنوي لموقع "بيوت" (Bayut).

توسع استراتيجي: 16 مشروعاً جديداً وتكامل رأسي شامل

كان عام 2025 عام التوسع القوي والتعزيز الاستراتيجي لشركة "سامانا". حيث نجحت الشركة في إطلاق 16 مشروعاً جديداً في أبرز وجهات الاستثمار في دبي، ملبية بذلك الاحتياجات المتنوعة لكل من المقيمين والمستثمرين الدوليين.

وفي خطوة تهدف لضمان أعلى معايير الجودة والالتزام بمواعيد التسليم، حققت "سامانا" استراتيجيتها للتكامل الرأسي بالكامل في عام 2025. حيث أسست الشركة ذراعها المعماري الداخلي "يورك للاستشارات الهندسية"، وذراعها الإنشائي المتخصص "إيتالتك للمقاولات". ومن خلال التحكم الكامل في كافة مراحل التطوير - بدءاً من الهندسة والتصميم وصولاً إلى تنفيذ البناء - تضمن "سامانا" أن كل وحدة سكنية تطابق معايير التميز الصارمة، مما يمنح المستثمرين ثقة مطلقة في أصولهت العقارية.

مرونة سوق دبي وجاذبيته العالمية

يعكس العام القياسي للشركة النجاح الاقتصادي الأوسع الذي تشهده إمارة دبي.

وفي هذا السياق، صرح السيد عمران فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة "سامانا للتطوير العقاري" قائلاً: "لقد كان عام 2025 شاهداً على الرؤية الحكيمة لقيادة دولة الإمارات، التي عززت بيئة من النمو والثقة لا مثيل لها عالمياً".

وأضاف فاروق: "سجل سوق دبي العقاري قيمة تصرفات إجمالية بلغت 917 مليار درهم في عام 2025، بزيادة قدرها 20% في القيمة، إلى جانب قفزة هائلة بنسبة 29% في إجمالي الاستثمارات العقارية لتصل إلى 680 مليار درهم. نحن نشهد موجة جديدة من الثقة مع دخول 129,400 مستثمر جديد إلى القطاع، 23% منهم من المقيمين الذين يرسخون جذورهم في دبي. وهذا يتماشى تماماً مع الارتفاع بنسبة 20% في حجم المعاملات الذي وصل إلى 270,000 صفقة هذا العام".

وتابع قائلاً: "في سامانا، استثمرنا هذا الزخم عبر إطلاق 16 مشروعاً واستقطاب الاهتمام المتزايد من المستثمرين غير المقيمين الذين زادت نسبتهم بنحو 14%. ومن خلال تعزيز بنيتنا التحتية عبر شركتي 'يورك' و'إيتالتك'، نحن لا نبيع منازل فحسب؛ بل نقدم وعداً بالجودة والقيمة طويلة الأمد بما يواكب الصعود العالمي لدبي".

الابتكار في المعيشة: مفهوم "المنزل القابل لإعادة التقسيم"

استجابةً لطلب السوق على الوحدات القابلة للتكيف، شهد عام 2025 أيضاً الطرح الناجح لمفهوم "المنازل القابلة لإعادة التقسيم" من سامانا. وتتميز هذه الوحدات المبتكرة بتصاميم قابلة لإعادة التشكيل وتكامل تقني ذكي، مما يسمح للمساحات بالتكيف بسلاسة مع احتياجات نمط حياة المالك المتغيرة، مما يعظم الاستفادة من المساحة ويضمن مواكبة العقار للمستقبل.

سامانا للتطوير العقاري: محفظة عالمية متنامية

رسخت "سامانا للتطوير العقاري" مكانتها سريعاً كواحدة من أفضل الشركات أداءً في الإمارة، وعُرفت بتركيزها على الحرفية العالية وجودة التنفيذ. تتمحور فلسفة الشركة حول تصميم مشاريع عالية العائد ومستوحاة من المنتجعات الفندقية، وتتميز بوسائل راحة حديثة وشرفات تضم حمامات سباحة خاصة، لتمزج بذلك بين الرفاهية الحقيقية والأسعار المدروسة.

تنتشر محفظة الشركة المتنوعة في مواقع متميزة عبر دبي، بما في ذلك المناطق عالية الطلب مثل أرجان، ومجان، ومدينة دبي للإنتاج، ودبي الجنوب. وإلى جانب التطوير العقاري، تلتزم الشركة بالاستدامة والمعيشة الذكية، من خلال مبادرات تركز على دمج أنظمة كفاءة الطاقة وتقنيات المنازل الذكية بنسبة 100% في جميع مشاريعها.

-انتهى-

