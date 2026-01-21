الشركة تنطلق بقيادة فريقها الإداري المؤسس المكون من ثلاثة شركاء من منطقة الخليج متمرسين يتمتّعون بخبرة استثمارية مشتركة في الأسواق الخاصة في المنطقة تتجاوز 70 عامًا

مجموعة أرزان المالية داعم أساسي لأهداف مجموعة جلف بارتنرز الاستثمارية والتي تنطوي على استثمار يصل إلى 2.5 مليار دولار أمريكي على مدى خمس سنوات في المنطقة

​​​​​​​المنامة، مملكة البحرين: أعلنت مجموعة جلف بارتنرز ("جي بي جي") عن إنطلاقها بقيادة فريقها الإداري المؤسس، الذي يجمع ثلاثة شركاء خليجيين متخصّصين في مجال الاستثمارات الخاصة بخبرة مشتركة تتجاوز 70 عامًا. وتتّخذ المجموعة من مملكة البحرين مقرًا لها، وتخطّط للتوسّع في منطقة الخليج، رهنًا بالحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، حيث تركّز على السوق المتوسّطة واستثمارات محددة في قطاعات الأسهم الخاصة، والائتمان الخاص، وفرص مختارة في القطاع العقاري وشركات قابلة للنمو.

يقود مجموعة جلف بارتنرز فريق إداري متخصص، وتدعمها مجموعة أرزان المالية، إحدى المؤسسات المالية الرائدة في المنطقة والمدرجة في بورصة الكويت، والتي تعد مساهمًا رئيسًا، وداعمًا أساسيًّا في جوانب مختلفة تشمل الحوكمة والبنية التحتية والميزانية العمومية واستثمار طويل الأمد يستهدف 2.5 مليار دولار أمريكي على مدى السنوات الخمس القادمة.

يضم الفريق الإداري المؤسس للمجموعة: محمد القحطاني، الرئيس التنفيذي المشارك، ويوسف العبدالله، الرئيس التنفيذي المشارك، ووليد عبدالعزيز، المدير التنفيذي للاستثمار. ولدى الفريق خبرة مشتركة في إحدى الشركات الرائدة في مجال إدارة الأصول البديلة، حيث اضطلعوا بدور محوري من خلال تطوير قطاع الاستثمارات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وساهموا بتوسيع نطاق الاستثمارات العقارية وإطلاق منتجات استثمارية استقطبت أبرز صناديق الثروة السيادية والمستثمرين المؤسسيين وعددًا من المكاتب العائلية في منطقة الخليج.

طلال البحر، رئيس مجلس إدارة مجموعة أرزان المالية، قال: ’’تفتخر مجموعة أرزان بالتزامها كمستثمر استراتيجي ومساهم رئيسي في مجموعة جلف بارتنرز، ودعم طموح الشركة في تحقيق النمو من خلال توفير الإطار التشغيلي والحوكمة. وتشكل خبرة الفريق الإداري والتركيز على أعلى معايير الحوكمة والمعرفة الإقليمية، دعامة قوية للشركة للاضطلاع بدور محوري في تطوير منظومة الاستثمار في الأسواق الخاصة في المنطقة ‘‘.

وفي هذا السياق، قال محمد القحطاني، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك لدى مجموعة جلف بارتنرز: ’’نثمن جهود مجموعة أرزان المالية التي تعد من أكبر الكيانات الاستثمارية في المنطقة ونشيد بدورها الاستراتيجي في تأسيس مجموعة جلف بارتنرز والذي يعكس ثقتها بفريقنا المؤسس. ومن الجدير بالذكر أن منطقة الخليج تشهد مرحلة تحوّل تاريخية يقودها التنوّع الاقتصادي الذي يدفع عجلة النمو مما يجعلها إحدى أكثر الأسواق الخاصة جاذبية‘‘.

من جانبه، قال يوسف العبدالله، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك لدى مجموعة جلف بارتنرز: ’’تتركز اهدافنا على توفير فرص استثمارية متوازنة في الأسواق الخليجية بشكل أساسي بالإضافة إلى فرص محددة في الأسواق العالمية، في قطاع الاستثمارات الخاصة من أجل تحقيق النمو، والائتمان الخاص لتحقيق العائد، والقطاع العقاري لتعزيز التنوع، إلى جانب فرص نمو مختارة تتيح الوصول إلى صفقات انتقائية متميزة. وتشكّل هذه المجالات الأربعة معًا محفظة متكاملة في الأسواق الخاصة‘‘.

تركّز مجموعة جلف بارتنرز على توفير خدماتها إلى المؤسسات العائلية والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، والمؤسسات الإقليمية، والشركات، وصناديق التقاعد، وصناديق الثروة السيادية لتلبية احتياجات المستثمرين في منطقة الخليج بشكل خاص سواء من حيث العائد أو المخاطرة أو السيولة.

تعمل مجموعة جلف بارتنرز حاليًا من خلال شركات مرخصة وهي في طور الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في جميع الولايات القضائية التي تعمل فيها.

نبذة عن مجموعة جلف بارتنرز

مجموعة جلف بارتنرز (جي بي جي) هي شركة يقودها فريقها الإداري المؤسس، وتستثمر في مجالات الاستثمارات الخاصة، والائتمان الخاص، وفرص مختارة في القطاع العقاري رهنًا بالحصول على الموافقات التنظيمية، يقود الشركة الفريق الإداري المؤسس المكون من ثلاثة شركاء خليجيين يتمتّعون بخبرة مشتركة تتجاوز 70 عامًا في الأسواق الخاصة. وتتّخذ الشركة من مملكة البحرين مقرًا لها.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة https://gulfpartnersgroup.com/

نبذة عن مجموعة أرزان المالية:

تُعتبر مجموعة أرزان المالية إحدى أكبر الشركات الاستثمارية الرائدة في الكويت والخليج ومنطقة الشرق الأوسط، وتتمتّع بخبرة راسخة في إدارة الأصول، والاستشارات المؤسسية، والاستثمارات البديلة. وتُعد المجموعة المساهم والداعم الأساسي لمجموعة جلف بارتنرز (جي بي جي)، حيث توفّر لها الدعم المالي والإداري (الحوكمة) والاستراتيجي.

