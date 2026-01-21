شارك صندوق "إكس من يونيفونك" (X By Unifonic)، المدعوم من شركة "يونيفونك" (Unifonic)، في الجولة الاستثمارية الخاصة بمنصة "أوبن سي إكس" (Open CX)، بقيمة 7 ملايين دولار، في إطار التزام الصندوق بدعم الشركات الناشئة عالية النمو في مجال الذكاء الاصطناعي، والهادفة إلى إحداث نقلةٍ نوعية في قطاع الاتصالات السحابية وتجربة العملاء في المنطقة.

وأقيمت هذه الجولة بقيادة "إكس من يونيفونك" و"واي كومبينايتور" (Y Combinator) – إحدى أبرز شركات رأس المال الجريء وأكثرها تأثيرًا في العالم – في خطوةٍ تجسد تنامي تركيز صندوق "إكس من يونيفونك" على دفع عجلة التحول الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والثقة القوية من المساهمين في رؤية "Open CX" وتقنياتها ومسارها في السوق. وتعكس مشاركة "يونيفونك" كمستثمرٍ استراتيجي مكانتها كداعمٍ إقليمي رئيسي للشركات في مراحلها الأولية لتطوير حلولٍ سحابية لتجربة العملاء، قائمة على الذكاء الاصطناعي. ويسهم هذا الاستثمار في دعم توسُّع "Open CX" وتسريع نمو منصة تجربة العملاء الخاصة بها، تلبيةً للطلب المتزايد في المنطقة على حلول خدمة العملاء التوكيلية المتقدمة والقابلة للتوسع.

وفي هذا السياق، قال أيمن حمدان، الشريك المؤسس لـ "إكس من يونيفونك": "تتمتع (Open CX) بإمكاناتٍ كبيرة، ويسرنا دعم توسع أعمالها في ظل جهودها المتواصلة للارتقاء بتجربة العملاء على مستوى المنطقة. وعلى هذا الصعيد، نجحت الشركة في بناء منصةٍ قوية وقابلة للتوسُّع، تعتمد بشكل أساسي على الذكاء الاصطناعي وتعالج التحديات العملية التي تواجهها كبرى المؤسسات في إدارة التفاعل الرقمي على نطاقٍ واسع."

وأضاف حمدان: "نأمل من خلال هذه الجولة الاستثمارية تعزيز مسار (Open CX) وتسريع وتيرة ابتكار المنتجات ودعمها في تقوية حضورها في السوق السعودي وتوسعها في أسواق إقليمية رئيسية. وبصفتنا صندوقًا استثماريًا استثنائيًا، سنواصل التركيز على دفع التحول الرقمي نحو آفاق جديدة، من خلال شراكات فاعلة تدعم شركات البرمجيات كخدمة الموجهة لقطاع الأعمال والمبنية على الذكاء الاصطناعي التي تقدم حلولًا حيوية تواكب تسارع وتيرة التقنية."

ومن جانبه، قال أحمد حمدان، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "يونيفونك": "يُعزز هذا الاستثمار جهودنا المتواصلة لدفع عجلة التحول الرقمي وتسريع الانتقال الإقليمي، باعتبارنا المنصة الرائدة لتجربة العملاء القائمة على الذكاء الاصطناعي التوكيلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي ظل اتساع نطاق تبني المؤسسات لنماذج تفاعل ذكية ومؤتمتة وقابلة للتوسع، تؤدي (Open CX) ومثيلاتها من المنصات الذكية دورًا محوريًا في صياغة مستقبل الاتصالات السحابية وتجربة المستخدم."

وأضاف الرئيس التنفيذي: "نفخر بتمكين الشركات المبتكرة التي ترسي منهجياتٍ جديدة لتفاعل المؤسسات مع عملائها؛ والتي تلعب دورًا رئيسيًا في توسيع نطاق تجارب العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ودعمها من خلال صندوق «إكس من يونيفونك» ودورنا كمستثمرٍ استراتيجي."

وستركز (Open CX)، بعد هذا الاستثمار، على تسريع تطوير المنتجات وتوسيع حضورها الإقليمي وتعزيز فرقها الفنية والتجارية. وتمثل هذه الأسواق فرص نمو كبيرة، بالتزامن مع توجه كبرى المؤسسات في جميع أنحاء المنطقة نحو تبني حلول مشاركة العملاء القائمة على السحابة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وتُعد (Open CX) منصةً تجربة العملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي التوكيلي وتُستخدم من قبل شركات كبرى مثل "موني جرام" "MoneyGram" و"Print.com" و"Mollie.com" و"Viva.com" و"More.com" و"Orderchamp.com" و"OneCarNow.com".

وتتخصص المنصة في حل وأتمتة قضايا الدعم المعقدة عبر البريد الإلكتروني والويب والهاتف والرسائل النصية القصيرة وتطبيق "واتساب" (WhatsApp). وباعتبارها شركةً قائمة على البحث، تعمل (Open CX) حاليًا على تطوير «إطار القياس الموحّد لدعم العملاء – Support‑Bench»، الذي يُنتظر أن يتحوّل إلى المرجع الأبرز عالميًا في تقييم أداء أنظمة دعم العملاء بالذكاء الاصطناعي.

نبذة عن "إكس من يونيفونك" ( (X by Unifonic

يُعد "إكس من يونيفونك" صندوقًا استثماريًا مخصصًا لتمكين الشركات الناشئة المبتكرة في مجال البرمجيات كخدمة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والموجهة لقطاع الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان وتركيا. ويجمع الصندوق بين الاستثمار المالي والدعم العملي، مستفيدًا من خبرات "يونيفونك" باعتبارها شركةً رائدة في مجال توسيع نطاق برمجيات الذكاء الاصطناعي. وتتمثل رسالة الصندوق في دفع عجلة نمو الشركات الناشئة ذات الإمكانات العالية، والتي تعتمد جوهريًا على الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال توفير رأس المال والتوجيه الاستراتيجي والإرشاد وإتاحة الوصول إلى شبكة واسعة من خبراء القطاع والبرامج الحكومية والمستثمرين.

