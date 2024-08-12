دبي، الإمارات العربية المتحدة: يعمل مشروع تطوير بارز على تحويل أحد الأحياء السكنية الرئيسية في دبي، ويجذب المستثمرين من خلال مجموعة استثنائية من الفلل والقصور الفاخرة بقيمة 7 مليارات درهم إماراتي.

وقد اكتسب هذا المشروع الجديد، الذي يتشكل في حي الوصل، شهرة كبيرة باعتباره "داون تاون فيلاز دبي"، حيث يوفر للمستثمرين والمستخدمين النهائيين فرصة نادرة لامتلاك منازل فاخرة في قلب المدينة.

يعتبر مشروع شركة "نورديك باي إف إي إم"، الذي تبلغ قيمته مليار درهم إماراتي، النقطة المحورية في مرحلة التطوير. يتضمن المشروع مجموعة فخمة تتألف من 17 فيلا وقصراً على مسافة قريبة من منطقة الأعمال المركزية في دبي ومعالم الحياة الرئيسية.

وفي هذا السياق، قال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة "إف إي إم العقارية": "إن الفلل ذات التملك الحر القريبة من وسط المدينة ومنطقة الأعمال المركزية وشاطئ جميرا تقتصر بشكل أساسي على منطقة الوصل".

وأضاف قائلاً: "بينما تضم ​​دبي أكثر من 10 آلاف فيلا فاخرة على الواجهة البحرية، لا يوجد سوى 140 فيلا فاخرة جديدة متاحة في حي الوصل، مما يوفر إمكانية وصول لا مثيل لها إلى قلب المدينة في غضون دقائق. ولا يسمح أي مكان آخر في المنطقة حالياً بتملك الأجانب للفلل".

واختتم قائلاً: "لقد اجتذبت مرحلة التطوير الجديدة بالفعل اهتماماً استثمارياً كبيراً، خاصة من المغتربين الأثرياء في دبي الذين يدركون قيمة امتلاك أرض أو فيلا مستقلة في أحد المواقع الرئيسية في المدينة".

تتضمن عقارات منطقة الوصل الجديدة فللاً وقصوراً فاخرة حديثة، وتسلط الضوء على التصاميم التي تؤكد على الأناقة والبساطة. وتتراوح الأسعار من 40 مليون درهم إماراتي إلى 150 مليون درهم إماراتي، اعتماداً على حجم الأرض والمساحة المبنية والتصميم والتشطيبات.

تتميز تصاميم شركة "نورديك باي إف إي إم" بالبساطة في الفلل والقصور المفروشة بالكامل، والتي تجسد الروح الاسكندنافية، بأسعار يبلغ متوسطها 76 مليون درهم إماراتي. وقد بيعت أحدث فيلا بمبلغ 61.5 مليون درهم إماراتي.

توفر الفلل التي يبلغ متوسط ​​سعرها 75 مليون درهم إماراتي قيمة استثنائية، حيث توفر مساحة واسعة تبلغ 20 ألف قدم مربع من المساحة المبنية - وهي ضعف مساحة أحدث شقق البنتهاوس التي تبلغ مساحتها 8000 قدم مربع في سيتي ووك، والتي بيعت بمبلغ 35 مليون درهم إماراتي.

إن حقيقة حصول مالكي الفلل أيضاً على ملكية الأرض، على عكس مشتري البنتهاوس، تجعل هذه الفلل استثماراً أكثر جاذبية.

يضم مجمع الفلل دور سينما خاصة، وسبا، وصالة جمنازيوم وحدائق داخلية وخارجية للترفيه والاسترخاء. وتشمل التشطيبات الراقية أبواباً آلية منزلقة بدون إطار وألواحاً زجاجية واسعة وأسقفاً مرتفعة.

وتتوفر خيارات تصميم فاخرة من شركة "نورديك باي إف إي إم" لكل فيلا أو قصر، مع خيارات للمنازل الجاهزة والمفروشة بالكامل أو الفلل قيد الإنشاء، مع خطط دفع مرنة.

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