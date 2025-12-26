القاهرة – أعلنت شركة أيباج IBAG)) الرائدة في خدمات تحويل الأموال عن حصولها على سبع شهادات من المنظمة الدولية للمعايير (الأيزو)، في إنجاز يعكس التزام الشركة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية وتعزيز معايير الجودة، والأمن، والكفاءة التشغيلية، واستمرارية الأعمال عبر مختلف عملياتها. وقد تم الإعلان عن هذا الإنجاز خلال احتفالية رسمية حضرها كل من الدكتور مصطفى سرهنك، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي، وعبد الله الساده، العضو المنتدب لشركة أيباج، وإسماعيل سرهنك، نائب العضو المنتدب للشركة، إلى جانب عدد من أعضاء الإدارة التنفيذية ورؤساء الإدارات، وذلك احتفاءً بالحصول على هذه الشهادات الدولية مع موظفي «أيباج»، تقديرًا لجهودهم الجماعية ومساهمتهم المباشرة في تحقيق هذا النجاح.

وشملت الشهادات التي حصلت عليها أيباج كلاً من: شهادة ISO 9001 لنظم إدارة الجودة، وشهادة ISO 14001 لنظم الإدارة البيئية، وشهادة ISO 45001 لنظم إدارة الصحة والسلامة المهنية، وشهادة ISO 20000-1 لنظم إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات، وشهادة ISO 27001 لنظم إدارة أمن المعلومات، وشهادة ISO 27701 لنظم إدارة معلومات الخصوصية، وشهادة ISO 22301 لنظم إدارة استمرارية الأعمال. ويعكس هذا التكامل في الشهادات التزام أيباج بالامتثال لأعلى المعايير الدولية في مجالات الحوكمة، وإدارة المخاطر، وحماية المعلومات، وضمان جاهزية واستدامة العمليات.

وفي هذا السياق، صرح الدكتور/ مصطفى سرهنك، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة أيباج IBAG لخدمات تحويل الأموال، أن هذا الإنجاز يعكس الرؤية طويلة المدى لشركة «أيباج» لبناء مؤسسة مرنة تعمل وفق أعلى المعايير الدولية، وتدفع عجلة التحول الرقمي، مع الالتزام بتقديم حلول آمنة وموثوقة لجميع عملائنا. وأشار دكتور مصطفى إلى أن الحصول على سبع شهادات أيزو لا يُعد فقط دليلاً على قوة منظومة الحوكمة والأنظمة التشغيلية لدينا، بل يعكس أيضًا الدور المحوري لموظفينا الذين يشكلون الركيزة الأساسية لنجاح الشركة. ونعتز بالاحتفال بهذا الإنجاز معًا كفريق واحد.

قال عبد الله الساده، العضو المنتدب لشركة أيباج IBAG:"يمثل الحصول على سبع شهادات أيزو محطة فارقة في مسيرة أيباج، ويجسد التزامنا الراسخ بالتميّز المؤسسي والتطوير المستمر". وأضاف: تعزز هذه الشهادات قدرتنا على تقديم خدمات عالية الجودة، وحماية المعلومات وخصوصية البيانات، وضمان استمرارية الأعمال، وتوفير بيئة عمل آمنة ومستدامة. ونفخر بهذا الإنجاز، ونتطلع إلى مواصلة تحقيق قيمة مضافة طويلة الأجل وتعزيز مرونة أعمالنا.

وبهذا الإنجاز المتمثل في الحصول على هذه المجموعة المتكاملة من شهادات الأيزو (ISO)، تنضم IBAG إلى نخبة من المؤسسات التي تلتزم بالامتثال لعدة معايير دولية، مما يعزز مكانتها كمؤسسة موثوقة، مرنة، ومهيأة للمستقبل.

نبذة عن الشركة:

تأسست شركة انترناشيونال بيزنيس اسوسيتس جروب (أيباج) لخدمات تحويل الأموال (ش.م.م.) في عام 1995، وهي الرائدة في مجال التحويلات في مصر.

وحرصت الشركة منذ نشأتها على أن يكون لأعمالها تأثير فعال بما يخدم الاقتصاد المصري من خلال خدمات تحويل الأموال وحلول التحويلات المتخصصة. وتقدم شركة أيباج IBAG خدمة موثوق فيها وسريعة وآمنة من خلال شبكة فروع تبلغ 38 فرعًا موزعة على جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى 135 فرعاً في البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة.

ويُعد مجلس إدارة شركة انترناشيونال بيزنيس اسوسيتس جروب (أيباج) لخدمات تحويل الأموال (ش.م.م.) الركيزة الأساسية في الميزة التنافسية للشركة في مجال تحويل الأموال وجعلها الملجأ الأول للعملاء وذلك تحت قيادة الدكتور/ مصطفى سرهنك، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي والسيد /عبدالله الساده العضو المنتدب، بالإضافة إلى التسلح بفريق تنفيذي متخصص ذو معرفة وخبرات متنوعة في القطاع المالي.

