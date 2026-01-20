القاهرة: أعلنت شركة هايد بارك العقارية للتطوير، إحدى أبرز شركات التطوير في مصر، عن توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة مصر الخير في إطار حملتها الرمضانية بقيمة 7 ملايين جنيه، وذلك بهدف تقديم دعم ملموس للأسر الأكثر احتياجًا خلال الشهر الكريم. ويعكس هذا التعاون التزامًا مشتركاً بين الشركة والمؤسسة في توحيد الجهود، والمسؤوليات لتحقيق أثر مجتمعي. وذلك من خلال إطلاق حملات مباشرة ومؤثرة تسهم في ترجمة قيم الشهر الكريم من عطاء وتضامن إلى برامج وخدمات ملموسة تعزز حياة الأفراد والأسر في مختلف محافظات مصر.

تأتي هذه الشراكة في إطار تبني الشركة فلسفة تحويل الوقت إلى تجربة ذات قيمة تتجاوز مجرد مرور الزمن، مستفيدة من الانتشار الواسع والتأثير الملموس لمؤسسة مصر الخير لدعم تمكين كل فرد من الأسرة. حيث تعتزم تقديم وجبات إفطار يوميًا في خيمة الصائمين، إلى جانب سيارة 'خيرك زاد' لتوزيع وجبات فردية في مختلف المحافظات. وذلك، لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من المبادرة وتقديم الدعم المباشر للأسر المستحقة، إلى جانب عدد من المبادرات المكملة الأخرى.

وفي هذا السياق، قالت الأستاذة هالة عبد الودود الرئيس التنفيذي لقطاع للعلاقات الخارجية والاتصال والمسؤولية المجتمعية بهايد بارك العقارية للتطوير: "ندرك أن لكل فرد الحق في الحصول على الغذاء، ولهذا تهدف هذه الحملة إلى تقديم دعم فعلي للأسر المستحقة وتخفيف تحدياتهم اليومية. على مدى أكثر من 15 عاما، كرست الشركة جهودها لتعزيز النمو الصحي والتعليمي للمجتمعات المصرية، معتبرة المسؤولية المجتمعية جزءا أساسيا من استراتيجيتها. حيث تتطور هذه الجهود لتصبح شراكة طويلة الأمد تترجم المبادرات إلى أثر ملموس يلامس حياة الناس ويترك تأثيرًا مستدامًا."

وأضافت " في رحلتنا نحو تحويل الوقت إلى تجربة ذات قيمة تتجاوز مجرد السرعة، حيث ان مؤسسة مصر الخير تمثل نموذجًا مثاليا للشراكة وذلك لمكانتها المرموقة، وشبكتها الواسعة مع رعاية ودعم صادقين يلامسان كل قلب وصحة."

ومن جانبه، صرحت المهندسة أمل مبدى، المدير التنفيذي لتنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير: "نؤمن بأن تحقيق الأثر المستدام في المسؤولية المجتمعية يقوم على مثلث متكامل يضم القطاع الخاص، والحكومة، والمجتمع المدني والمنظمات غير الهادفة للربح، حيث يتيح هذا التكامل الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المستفيدين. ونرى أن النجاح الحقيقي لأي مبادرة مجتمعية يتجلى في لحظة فرحة المستفيدين وسعادتهم. ولذلك هدفنا أن نصل بخدماتنا ومبادراتنا إلى جميع المحافظات دون استثناء. ولولا دعم المتبرعين، لما تمكّنا من الوصول إلى المستفيدين وتحقيق هذا الأثر الملموس على أرض الواقع؛ فهم الأبطال الحقيقيون وراء كل نجاح تحقق. كل الشكر والتقدير لشركة هايد بارك العقارية للتطوير على دعمها وثقتها ومساهمتها الفاعلة في صنع هذا الأثر."

تجد الإشارة إلى أن رحلة هايد بارك في المسؤولية المجتمعية تمتد على مدار سنوات طويلة، حيث تعتبر المسؤولية المجتمعية جزءًا أساسيًا من استراتيجيتها، مع اعتماد ممارسات مبتكرة تهدف إلى إحداث أثر إيجابي ومستدام على المجتمع والبيئة، بما يعكس رؤية واضحة نحو استدامة المجتمعات وازدهارها. وتحرص الشركة عند اختيار شركائها على التعاون مع مؤسسات موثوقة وذات تأثير ملموس لضمان تحقيق النتائج المرجوة. وتؤكد هايد بارك التزامها بالمساهمة الفاعلة في تطوير البنية الاجتماعية وتعزيز فرص النمو للجميع. ولا سيما بعد جائحة كورونا، عززت الشركة مبادراتها الرامية إلى تقوية المنظومة الصحية الوطنية ودعم العاملين في الصفوف الأولى أثناء الأزمات والتحديات، بالتعاون مع القطاع الطبي ومؤسسات المجتمع المدني، لضمان تقديم خدمات صحية وتعليمية مستدامة تحقق أثرًا ملموسًا على الأفراد والمجتمع.

نبذة عن الشركة

تأسست شركة هايد بارك العقارية للتطوير عام 2007، وهي مملوكة لمجموعة من أبرز الكيانات الاستثمارية في مصر، تشمل بنك التعمير والإسكان، البنك الأهلي المصري، الشركة القابضة للاستثمار والتنمية، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة التعمير للاستثمار والتطوير العقاري. تمتلك الشركة محفظة أراضٍ تمتد على 2,200 فدان وتشمل مشاريع رئيسية في شرق وغرب القاهرة والساحل الشمالي، من بينها هايد بارك القاهرة الجديدة، تاوني، جاردن ليكس، سي شور، ومشروعات جديدة قيد التطوير مثل هايد بارك سنترال و Hyde Park Signature بالسادس من أكتوبر، وهايد بارك ڤيوز وHyde Park Terraces بالقاهرة الجديدة.

