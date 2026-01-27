أعلن بنك إتش إس بي سي عن تخرج 67 شابةً وشاباً من الكفاءات الإماراتية من برنامج الخريجين العالمي، مما يعزز التزام البنك الطويل تجاه تطوير المهارات المحلية ودعم طموح دولة الإمارات العربية المتحدة لتهيئة قوة عاملة مستعدة لمواجهة متطلبات المستقبل.

فعلى مدى الفترة الممتدة ما بين عامي 2022 و2023، أكمل الخريجون برنامجاً منظماً يمتد لفترة تتراوح من 18 إلى 24 شهراً يجمع بين الخبرة العملية والتعليم الموجه لتمكينهم من الانتقال مباشرةً لتولي وظائف دائمة ضمن البنك تتوافق مع الاحتياجات الاقتصادية وقطاع الخدمات المالية لدولة الإمارات.

هذا وقد تم تقديم البرنامج بالتعاون مع شركاء محليين مثل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومعهد الإمارات المالي، لدعم برنامج التوطين في دولة الإمارات من خلال تعزيز القدرات والمهارات المحلية في مختلف قطاعات الأعمال المصرفية لدى البنك.

وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، قام بنك إتش إس بي سي بدعم 179خريجاً إماراتياً من خلال توظيفهم في عدد من قطاعات الأعمال المصرفية الأساسية والأقسام الوظيفية الاستراتيجية، للمساهمة في تطوير الخبرات الوطنية وتعزيز القدرات القيادية.

وتعليقاً قال محمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي، الإمارات العربية المتحدة، بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود: "إن تمكين الكفاءات والمهارات الإماراتية ليس مجرد أولوية بالنسبة لبنك إتش إس بي سي، بل هو في صميم استراتيجيتنا في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال دعمنا لمبادرات مثل برنامج الخريجين العالمي، فإننا لا نستثمر في تطوير وإعداد الجيل القادم من القادة وحسب، بل أننا نساهم فعلياً في رسم ملامح مستقبل القطاع المالي ودفع الطموحات الاقتصادية للدولة إلى الأمام."

وصرح مروان المهيري، المدير العام لمعهد الإمارات المالي "بأن إعداد جيل من القيادات المالية الوطنية الشابة هو استثمار استراتيجي لضمان تنافسية دولة الإمارات كمركز مالي عالمي. وأوضح أن برنامج الخريجين العالمي بالتعاون مع (إتش إس بي سي) يمثل نموذجاً متميزاً للتكامل بين القطاعين الأكاديمي والمالي، حيث يسهم في تحويل الطاقات الوطنية إلى قوى عاملة مبتكرة تمتلك الأدوات اللازمة للمساهمة بفاعلية في نمو الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة."

ومن خلال الاستثمار المستمر والتعاون مع الشركاء المحليين، يواصل بنك إتش إس بي سي دعمه لتطوير قطاع مصرفي تنافسي ومستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة.

