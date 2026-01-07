دبي، أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نجاحها في القيام بدور المستشار المالي ومروج الإصدار لشركة «ديبا بي إل سي» لإتمام صفقة إصدار حقوق اكتتاب قابلة للتنازل بهدف زيادة رأس المال ودعم خطط النمو الاستراتيجية للشركة.

وبموجب هذه الصفقة، تقوم شركة «ديبا»، وهي مجموعة عالمية رائدة في مجال حلول الديكور الداخلي والمدرجة في بورصة ناسداك دبي، بإصدار 2,438,518,519 سهمًا عاديًا جديدًا بسعر طرح يبلغ 0.27 درهم إماراتي للسهم الواحد. ومن المتوقع أن يُحقق هذا الإصدار إجمالي عائدات للشركة تبلغ حوالي 658.4 مليون درهم إماراتي.

تُعدّ زيادة رأس المال خطوة محورية تُمكن شركة «ديبا» من الاستفادة من فرص النمو في المنطقة، وتعزيز قدراتها التشغيلية، وتحقيق قيمة مستدامة لمساهميها .وسيتم استخدام العائدات من زيادة رأس المال لدعم متطلبات رأس المال العامل للشركات التابعة، وتمويل المبادرات الهادفة إلى تعزيز العمليات مثل مشاريع تطوير الجديدة، وكذلك مبادرات النمو عبر صفقات الاستحواذ.

في هذا الإطار، عبّر كريم مليكة، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في شركة إي إف چي هيرميس، عن سروره بتقديم الخدمات الاستشارية للصفقة التي تعتبر الأولى من نوعها لشركة "ديبا بي إل سي". تطلبت هذه الصفقة اتباع نهج مخصص للهيكلة وإجراء تقييم شامل لاحتياجات الشركة من رأس المال. كما أشار مليكة إلى الدور الذي قامت به إي اف چي هيرميس كمستشار مالي ومروج للإصدار، والذي شمل تحسين خطة العمل وتحديد حجم وتوزيع أولويات استخدام العائدات، بالإضافة إلى هيكلة إصدار حقوق الاكتتاب بما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية لشركة "ديبا". وأكد مليكة أن هذه الصفقة تعكس قدرة إي إف چي هيرميس على تقديم حلول مبتكرة لزيادة رأس المال وتنفيذها بسلاسة بالتعاون مع المساهمين والأطراف المعنية

منذ بداية عام2025 ، قدّمت إي اف چي هيرميس خدماتها الاستشارية لإتمام 8 صفقات دمج واستحواذ، و16 صفقة في أسواق الدين، و18 صفقة في أسواق رأس المال في جميع أنحاء المنطقة. وتضمن ذلك صفقات بارزة في المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، وسلطنة عُمان، ومصر، مما يؤكد ريادتها في أسواق المنطقة.

عن مجموعة إي اف چي القابضة:

تحظى مجموعة إي اف چي القابضة كود (EGX: HRHO.CA – LSE: EFGD) بتواجد مباشر في 7 دول عبر قارتين، حيث نشأت الشركة في السوق المصري، وتوسعت على مدار أكثر من أربعة عقود من الإنجاز المتواصل. وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار (إي اف چي هيرميس) ومنصة التمويل غير المصرفي (إي اف چي فاينانس) والبنك التجاري (بنك نكست)، في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها المجموعة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يساهم في تقديم باقة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها والوصول إلى عملاء جدد.

وتعد إي اف چي هيرميس بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك عبر تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الخدمات الاستشارية وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر. وفي السوق المصري، وتمتلك مجموعة إي اف چي القابضة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي وهي إي اف چي فاينانس، والتي تغطي أنشطة متعددة تتضمن شركة تنميه، الشركة الرائدة في تقديم الخدمات المالية للمشروعات متناهية الصغر، وأصحاب المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال، ومنصة التأجير التمويلي والتخصيم إي اف چي للحلول التمويلية، وشركة ڤاليو لتكنولوجيا الخدمات المالية وشركة بداية للتمويل العقاري وشركة كاف للتأمين، وشركة إي اف چي لتمويل المؤسسات المتوسطة والصغيرة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بتقديم خدمات البنك التجاري من خلال بنك نكست، البنك الرائد في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات.

نفخر بالتواجد في: مصر | الإمارات العربية المتحدة | المملكة العربية السعودية | الكويت | البحرين | كينيا | نيجيريا

للاطلاع على المزيد، يُرجى زيارة:

www.efghldg.com

