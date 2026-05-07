أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "بيورهيلث"، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، اليوم أن إجمالي إنفاق المجموعة على المشتريات المحلية بلغ أكثر من 6.33 مليار درهم إماراتي منذ انضمامها إلى برنامج المحتوى الوطني التابع لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في عام 2022. ويمثل هذا الرقم نمواً بمعدل ثلاثة أضعاف مقارنة بالمشتريات المسجلة عام 2025 والتي بلغت 2.25 مليار درهم، الأمر الذي يعكس الدور المتنامي للمجموعة في دعم مساعي التنويع الاقتصادي وتعزيز التنمية الصناعية في دولة الإمارات.

وجرى الإعلان عن هذا الإنجاز على هامش مشاركة "بيورهيلث" في فعاليات الدورة الخامسة من منصة "اصنع في الإمارات"، حيث تهدف المجموعة للتأكيد على دور الاستثمار المستدام وأهميته في دعم مستهدفات برنامج المحتوى الوطني لتطوير أعمال قطاعي الرعاية الصحية والصناعة في دولة الإمارات. وتواصل "بيورهيلث" العمل على تحقيق التزامها المتمثل باستثمار 13 مليار درهم إماراتي ضمن برنامج المحتوى الوطني بحلول عام 2032، مدفوعة بنهجها المتكامل والمستدام لتعزيز سلاسل الإمداد المحلية، ودعم الصناعات الوطنية، وتمكين النمو الاقتصادي المستدام على مستوى الدولة.

وقال راشد سيف القبيسي، الرئيس التنفيذي للعمليات بمجموعة "بيورهيلث": "تشكل استراتيجيتنا الخاصة ببرنامج المحتوى الوطني ركيزة أساسية لتوسيع نطاق تأثير المجموعة في منظومة الرعاية الصحية. ويؤكد تجاوز قيمة المشتريات المحلية لحاجز 6.33 مليار درهم إماراتي التزامنا بدمج برنامج المحتوى الوطني في جميع عملياتنا، بدءاً من الاستثمار في الموردين المحليين وبناء القدرات الوطنية، وصولاً إلى تحسين مرونة عمليات الإمداد والخدمات اللوجستية والتسليم. ومن خلال إعطائنا الأولوية دوماً للقدرات المحلية، نعمل على تعزيز مرونة سلسلة الإمداد، وضمان استمرارية تقديم الرعاية، بما يتماشى مع الأجندة الصناعية لدولة الإمارات، ويسهم في تحقيق النمو الاقتصادي والتنويع على المدى الطويل."

وحققت شركات "بيورهيلث" أداءً لافتاً ضمن برنامج المحتوى الوطني، بفضل تبنيها نهج أعمال قائم على الوضوح والشمولية، حيث تصدرت "صحة" قائمة المساهمين في البرنامج بنسبة بلغت 81.13%، إضافة إلى المساهمات المتميزة من قبل كل من "مدينة الشيخ شخبوط الطبية" و"ضمان" و"بيورلاب" و"رافد". وتعكس هذه الجهود تميز شركات "بيورهيلث" في دمج جهود التوطين ضمن المشتريات والعمليات وتطوير القوى العاملة.

وحظيت إسهامات المجموعة بتقدير واسع محلياً. حيث حصلت "صحة" على "جائزة برنامج المحتوى الوطني" خلال مشاركتها في "اصنع في الإمارات" وفي عام 2025، حصلت شركة "رافد" على جائزة "برنامج المحتوى الوطني" تقديراً لدورها في دعم مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في "اصنع في الإمارات". كما حصدت شركة "ضمان" ثلاث جوائز من برنامج "نافس" الاتحادي، بما في ذلك الجائزة الأولى عن "جهود دعم التوطين" وجائزة الفئة الماسية في مجال تمكين الموظفين.

وتغطي استراتيجية الإمداد في "بيورهيلث" المستلزمات الطبية والأدوية والتكنولوجيا والبنية التحتية، مع التركيز على الموردين المقيمين في دولة الإمارات ممن يستوفون المعايير العالمية. ومن خلال شراكاتها طويلة الأمد والبرامج الموجهة لتطوير الموردين، تعمل المجموعة على توسيع الفرص المتاحة للشركات المحلية إلى جانب تعزيز مرونة واستدامة سلاسل الإمداد.

وفي ظل الخطوات المتسارعة التي تشهدها دولة الإمارات لتحقيق طموحاتها الصناعية، تواصل مجموعة "بيورهيلث" الاستثمار ضمن برنامج المحتوى الوطني ما يعزز دورها في تمكين النمو الاقتصادي المستدام، ويؤكد دور قطاع الرعاية الصحية في دعم أولويات التنمية الوطنية.

نبذة عن "بيورهيلث":

تعد "بيورهيلث" أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، مدعومة بمنظومة متكاملة تركز على إطالة العمر وابتكار أساليب جديدة لتحسين متوسط العمر الصحي. وتضم المجموعة أكثر من 110 مستشفيات، وأكثر من 316 عيادة، ومراكز تشخيص متعددة، وحلول تأمين، وصيدليات، وتقنيات صحية، ومشتريات، واستثمارات، وغيرها. ومع تسخير الابتكارات الرائدة في قطاع الرعاية الصحية، تسعى "بيورهيلث" إلى تخطي حدود الوقت وفتح آفاق جديدة للبشرية جمعاء. ومن خلال تطوير علم إطالة العمر، تعمل مجموعة "بيورهيلث" ضمن رؤية جديدة لمستقبل الرعاية الصحية انطلاقاً من دولة الإمارات وصولاً إلى جميع أنحاء العالم.

وتضم مجموعة "بيورهيلث" كل من:

"صحة" - واحدة من أكبر شبكات الرعاية الصحية للمستشفيات والعيادات في دولة الإمارات.

عيادات صحة - تقديم خدمات رعاية صحية مجتمعية شاملة.

الشركة الوطنية للتأمين – ضمان - شركة التأمين الصحي الرائدة في دولة الإمارات.

المكتب الطبي - يشرف على مستشفيات الشيخ خليفة ومنشآت الرعاية الصحية المنشأة بموجب مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة.

رافد - أكبر مؤسسة مشتريات لمجموعة الرعاية الصحية في دولة الإمارات.

بيورلاب - إدارة وتشغيل أكبر شبكة من المختبرات في المنطقة.

وآن هيلث - شبكة مبيعات ودعم توفر حلولًا طبية شاملة لقاعدة تضم أكثر من 300 مزود لخدمات الرعاية الصحية.

ذي لايف كورنر - أول صيدلية شاملة في أبوظبي، تخدم المؤسسات الصحية.

أردنت للخدمات الصحية - هي رابع أكبر مجموعة رعاية صحية خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية.

سيركل هيلث جروب - أكبر مشغلي المستشفيات المستقلة في المملكة المتحدة.

مجموعة "هيلينك للرعاية الصحية" - أكبر مزوّد للرعاية الصحية الخاصة في اليونان وقبرص

"بيور سي اس" - الشركة الرائدة للخدمات السحابية والتكنولوجية، والمتخصصة في الأمن السيبراني وأنظمة معلومات الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية الشاملة.

مدينة الشيخ شخبوط الطبية - أكبر مُجمع لخدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات، والذي يقدم رعاية صحية فائقة ومتكاملة.

لمعرفة المزيد، يرجى زيارة www.purehealth.ae

