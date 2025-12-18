المرحلة الرابعة من "مركز الابتكار" تأتي بعد النجاح المميز الذي حققته المرحلتان الثانية والثالثة من المشروع وكذلك نتيجةً للطلب المتنامي على المساحات المكتبية من فئة الدرجة الأولى من قبل شركات عالمية ضمن قطاعات اقتصادية واعدة

المشروع يعكس دور مجموعة تيكوم البارز في تعزيز الاقتصاد الرقمي، بما يتماشى مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي وأجندة دبي الاقتصادية D33

المرحلة الرابعة ترفع قيمة الاستثمارات الإجمالية لمجموعة تيكوم في مشروع "مركز الابتكار" لتصل إلى 2 مليار درهم إماراتي

المشروع الجديد يأتي ضمن إطار إستراتيجية المجموعة للتوسّع بهدف تعزيز محفظة المجموعة وتحقيق قيمة مضافة ومستدامة للمساهمين

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت مجموعة تيكوم، (المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز "TECOM")، التي تملك وتدير مجمّعات أعمال متخصّصة تركّز على قطاعات حيوية في دبي، المرحلة الرابعة من مشروع "مركز الابتكار" في مدينة دبي للإنترنت لتلبية الطلب المتنامي على المساحات المكتبية من فئة الدرجة الأولى من قبل الشركات العالمية ضمن قطاعات اقتصادية واعدة.

وتسهم المرحلة الرابعة من مشروع "مركز الابتكار"، التي تبلغ مساحتها الإجمالية القابلة للتأجير 263 ألف قدم مربّع بقيمة 615 مليون درهم إماراتي، في مواصلة ترسيخ مكانة مدينة دبي للإنترنت وجهةً رائدةً في المنطقة لأبرز شركات التكنولوجيا العالمية والإقليمية. ويعزز تطوير المرحلة الرابعة من هذا المشروع خطط نمو مجموعة تيكوم الإستراتيجية، كما يرفع استثماراتها الإجمالية في مشروع "مركز الابتكار" بمدينة دبي للإنترنت لتصل إلى 2 مليار درهم إماراتي.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب النجاح البارز الذي حقّقته المرحلة الثالثة من "مركز الابتكار"، والتي تمّ تأجيرها بالكامل قبل الموعد المقرر لإنجازها في العام 2027. وكان قد تمّ إنجاز المرحلة الثانية من المشروع وتأجيرها بالكامل لشركات مصنّفة ضمن قائمة "فورتشن 500" ونخبة من روّاد الاقتصاد الرقمي، في حين تُعدّ المرحلة الأولى الركيزة الأساسية لانطلاق هذا المشروع الذي يعتبر وجهةً رائدةً لأبرز شركات التكنولوجيا في العالم، مثل "جوجل" و"جارتنر".

وسوف تسهم المرحلة الرابعة من "مركز الابتكار" في تعزيز محفظة مجموعة تيكوم من الأصول التجارية من فئة الدرجة الأولى، بما يعزّز قدرتها على تلبية احتياجات العملاء الجدد والقائمين في قطاع التكنولوجيا عند إنجازها بالكامل في عام 2028، وذلك في ظلّ الطلب المتنامي على المساحات المكتبية المتميّزة مدفوعاً بالإستراتيجيات الحكومية الرائدة.

وفي معرض تعليقه على هذا الإعلان، أكّد عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم، أنّ إطلاق المرحلة الرابعة من مشروع "مركز الابتكار" يجسّد التزام المجموعة الراسخ بدعم القطاعات الاقتصادية الحيوية الواعدة في دولة الإمارات ودبي. وقال: "تواصل بيئة الأعمال العالمية الداعمة لنمو الأعمال في دولة الإمارات ودبي، إلى جانب الإستراتيجيات الحكومية الرائدة على غرار الإستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي وأجندة دبي الاقتصادية D33، إبراز قدرة الدولة والإمارة على استقطاب نخبة من أبرز المبتكرين والمستثمرين ضمن قطاعات اقتصادية مستقبلية. ويأتي هذا الاستثمار الإستراتيجي لترسيخ الدور المحوري الذي تضطلع به مدينة دبي للإنترنت في دعم نمو القطاع التكنولوجي، بما يعزّز قدرتها على تلبية الاحتياجات المتنامية للاقتصاد الرقمي".

وأضاف: "تملك مجموعة تيكوم جميع المقوّمات والموارد التي تتيح لها الاستفادة من ظروف السوق المواتية، بفضل معدلات السيولة القوية وخطتها الإستراتيجية الناجحة لتحقيق النمو المستدام. ونؤكد التزامنا الدائم بمواصلة توسيع محفظة مجموعة تيكوم في القطاعات عالية النمو والداعمة للابتكار، بما يحقق قيمة مستدامة للمساهمين".

وسوف تعتمد مجموعة تيكوم على مواردها الحالية المتاحة لتمويل عمليات تطوير المرحلة الرابعة من "مركز الابتكار"، بينما تواصل الحفاظ على مركزها المالي وسيولتها القوية. ويأتي إطلاق هذه المرحلة بعد إعلان مجموعة تيكوم عن تسجيلها أداءً مالياً قوياً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، والذي كان مدفوعاً بارتفاع معدلات الإشغال ومتوسّط قيمة الإيجار وتحسّن الكفاءة التشغيلية والتوسّع الإستراتيجي في محفظة الأصول التجارية والصناعية المتميّزة لدى المجموعة. كما أعلنت المجموعة عن تسجيلها إيرادات بقيمة تجاوزت 2.1 مليار درهم إماراتي، بنمو نسبته 20% على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، في حين تجاوز صافي الأرباح 1.1 مليار درهم إماراتي (نمو بنسبة 18% على أساس سنوي) وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

تجدر الإشارة إلى أنّ مدينة دبي للإنترنت التابعة لمجموعة تيكوم تأسّست في عام 1999، لتصبح الوجهة الأكبر لصنّاع التكنولوجيا في المنطقة، حيث تضمّ أبرز الشركات العالمية والناشئة والشركات المصنّفة ضمن قائمة "فورتشن 500"، علماً أنها تسهم بنسبة 65% من الناتج المحلي الإجمالي لقطاع التكنولوجيا في دبي. وتواصل مدينة دبي للإنترنت ترسيخ مكانتها كوجهة بارزة لروّاد الاقتصاد الرقمي من كافة أنحاء العالم، بفضل ما توفره من منظومة أعمال متكاملة وداعمة للنمو، بالإضافة إلى بنية تحتية متطوّرة تلبّي احتياجات مختلف القطاعات، مثل المساحات المكتبية المتميّزة من فئة الدرجة الأولى و20 مركزاً للبحث والتطوير والابتكار.

تُعدّ مدينة دبي للإنترنت من مجمّعات الأعمال العشرة المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم، والتي تضمّ مدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإنتاج ومدينة دبي للإستديوهات ومدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للمعرفة ومجمّع دبي للعلوم وحي دبي للتصميم ومدينة دبي الصناعية.

