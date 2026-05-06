جدة، المملكة العربية السعودية : أعلنت شركة النهدي الطبية ("النهدي" أو "الشركة")، الشركة الرائدة في قطاع الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية، اليوم عن نتائجها المالية للربع الأول من العام 2026م.

واصلت النهدي في الربع الأول من العام 2026م تحقيق أداء قوي وتسجيل نمو مستدام في الإيرادات، وذلك في ظلّ استثمارها المستمرّ في مبادراتها الاستراتيجية والتي تسهم في تعزيز النمو في المدى البعيد. وقد سجّلت الشركة في الربع الأول من العام 2026م نمواً بنسبة 6.1% في الإيرادات على أساس سنوي ليصل إلى 2,794 مليون ريال سعودي، مدفوعاً بنمو قطاع البيع بالتجزئة والنمو السريع في قطاع خدمات الرعاية الصحية والتوسع الإقليمي.

وحقّقت النهدي نمواً بنسبة 4.7% في إجمالي الربح، مدفوعاً بنمو الإيرادات، مسجلةً صافي ربح بلغ 236 مليون ريال سعودي، مقارنةً بـ 255 مليون ريال سعودي في الربع نفسه من العام السابق، بانخفاض نسبته 7.6% أو 19 مليون ريال سعودي. كما حافظ صافي ربح الشركة على مستويات شبه مماثلة للربع نفسه من العام السابق، وذلك باستبعاد أثر عكس مخصص الزكاة لمرة واحدة بقيمة 18 مليون ريال سعودي خلال الربع الأول من عام 2025م. وتعكس هذه النتائج قدرة الشركة على الحفاظ على أدائها المالي الثابت، بالرغم من ظروف السوق الحالية والتحديات القائمة.

حقّق قطاع البيع بالتجزئة نمواً في الإيرادات بنسبة 4.7% على أساس سنوي، مدفوعاً بنمو فئتي المنتجات الدوائية والمنتجات غير الدوائية. وواصلت عمليات التجارة الإلكترونية تفوّقها على القطاعات الأخرى، حيث ساهمت بنسبة 31% من إجمالي الإيرادات، مقارنةً بـ 24% في الربع نفسه من العام السابق، مما يعكس مواصلة اهتمام الضيوف بقنوات التسوّق الرقمية واستثمار الشركة المستمرّ في تعزيز قدراتها الرقمية وإمكاناتها المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

واصلت العلامات التجارية الخاصّة بالنهدي مسار نموّها، حيث ارتفعت مبيعاتها بنسبة 18% وزادت مساهمتها في إجمالي الإيرادات إلى 18%، مقارنةً بـ 16% في الربع نفسه من العام السابق. وتأتي هذه النتائج تأكيداً على ثقة الضيوف المتنامية بمنتجات النهدي الخاصّة والمميّزة، بما في ذلك المنتجات السعودية محلية الصنع، بما يعكس نجاح نهجها القائم على توفير المنتجات بجودة موثوقة. وساهم الدور المتنامي للعلامات التجارية الخاصّة بالنهدي في تمكين الشركة من مواصلة استثماراتها لدعم نمو المبيعات.

وقد حافظ قطاع خدمات الرعاية الصحية على نموّه الإيجابي، حيث سجّل نمواً بنسبة 35% في الإيرادات على أساس سنوي، مدعوماً بالتوسع الاستراتيجي الذي يضم 14 عيادة متواجدة في 9 مدن بكافة أرجاء المملكة والاستفادة من منصّة رقمية متكاملة. بينما واصلت أعمال التوسع الإقليمي النمو بتحقيق زيادة في الإيرادات بنسبة 32%، بما يتماشى مع أهداف الشركة الاستراتيجية للتوسّع على المستوى الإقليمي.

وارتفعت الأرباح الإجمالية في الربع الأول من العام 2026م بنسبة 4.7% لتصل إلى 988 مليون ريال سعودي، بهامش ربح إجمالي 35.3% مقارنةً بـ 35.8% في الربع نفسه من العام السابق. ويعود انخفاض هامش الربح بشكل أساسي إلى تنوع مصادر إيرادات الشركة، وذلك في ظلّ النمو المتسارع لقطاعات خدمات الرعاية الصحية والتجارة الإلكترونية ومبيعات قطاع التأمين. وفي المقابل، ارتفعت المصاريف التشغيلية نتيجةً لمواصلة استثمار النهدي في مبادراتها الاستراتيجية لتحقيق النمو المستدام، والمتمثلة في قطاع خدمات الرعاية الصحية وتوسيع نطاق عمليات الشركة القائمة في المنطقة الإقليمية وتبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة. ونتيجةً لذلك، تراجع الربح التشغيلي بنسبة 3.8% مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق.

وبشكل عام، حافظت النهدي على نمو شبه ثابت في صافي الأرباح مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق، في حين تعكس المقارنة على أساس سنوي تراجعاً بنسبة 7.6%، مدفوعاً بتسجيل عائد لمرة واحدة في الربع الأول من العام 2025م وتسارع وتيرة استثمار النهدي في المبادرات الاستراتيجية المستقبلية.

تعكس النتائج المالية للنهدي في الربع الأول من العام 2026م نهج عملها الثابت والتقدّم المستمر على صعيد تنفيذ مبادراتها الاستراتيجية. وتواصل الشركة تحقيق النمو في قطاعي البيع بالتجزئة وخدمات الرعاية الصحية وعملياتها القائمة في المنطقة، بما يدعم خططها الطموحة لتحقيق النمو المستدام. وتعتزم النهدي في المرحلة المقبلة مواصلة التركيز على الابتكار وتطوير قدراتها الرقمية والارتقاء بالبنية التحتية لخدمات الرعاية الصحية، بهدف تعزيز القيمة المضافة لضيوف شركة النهدي ومساهميها ومجتمع المملكة بشكل عام.

