موريتانيا، بحضور فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني؛ شارك سعادة الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية الأستاذ سلطان بن عبدالرحمن المرشد، في وضع حجر الأساس لمشروع تزويد مدينة كيفة بالماء الصالح للشرب انطلاقًا من نهر السنغال، الذي يسهم الصندوق في تمويله عبر قرض تنموي ميسّر بقيمة 100 مليون دولار، بحضور سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى موريتانيا الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الرقابي.

ويهدف المشروع إلى سد العجز في تلبیة الطلب المتزايد على میاه الشرب، ومواجهة التحديات التي تواجه احتياجات السكان، والحد من المياه غير الصالحة للشرب وتفشّي الأمراض الناتجة عن المياه الملوثة، وتعزيز الأمن المائي لتسهيل الوصول إلى مصادر المياه لأكثر من 500 ألف مستفيد في 25 قرية وتجمع سكني، بأنابيب يتجاوز طولها 250 كيلو متر.

وفي سياق متصل؛ وقّع سعادة الرئيس التنفيذي الأستاذ سلطان المرشد، مع معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، السيد عبدالله سليمان الشيخ سيديا؛ اتفاقية قرض تنموي ميسّر بقيمة 60 مليون دولار للإسهام في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين موريتانيا ومالي وتنمية المحطات الشمسية المصاحبة، بحضور سعادة السفير الدكتور عبدالعزيز الرقابي.

ويهدف المشروع إلى تعزيز الطاقة في موريتانيا من خلال توسيع شبكة النقل والتوزيع وربط المدن من نواكشوط بطول 1373 كلم، وإيصال التيار الكهربائي إلى 150 قرية وتجمع سكني، وإنشاء 11 محطة فرعية، بجهد 225 كيلو فولت، وبقدرة إنتاجية 600 ميغاوات، بما يسهم في تحسين جودة الحياة لأكثر من 480 ألف مستفيد.

وفي إطار زيارته لموريتانيا؛ التقى الرئيس التنفيذي بأصحاب المعالي في موريتانيا؛ وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية السيد عبدالله سليمان الشيخ سيديا، ووزير التجهيز والنقل السيد اعل سيد أحمد الفيرك، ووزير الطاقة والنفط السيد محمد ولد خالد. وناقش الجانبان أوجه تعزيز التعاون التنموي المشترك.

الجدير بالذكر، يأتي ذلك في إطار العلاقات التنموية الوثيقة بين الصندوق السعودي للتنمية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، الممتدة منذ عام 1979م، إذ قدّم الصندوق الدعم لتمويل (31) مشروعًا وبرنامجًا تنمويًا عبر القروض التنموية الميسّرة والمنح المقدمة من المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق، بقيمة تقارب مليار دولار، للإسهام في نمو القطاعات الحيوية بمختلف المناطق الموريتانية.

نبذة عن الصندوق السعودي للتنمية

الصندوق السعودي للتنمية (SFD) مؤسسة سعودية حكومية تُقدم قروضًا إنمائية مُيسّرة، لتمويل مشروعات وبرامج إنمائية في الدول النامية، إذ قدّم الصندوق منذ إنشائه في عام 1974م؛ أكثر من 800 مشروع وبرنامج إنمائي في أكثر من 100 دولة نامية، بقيمة إجمالية تجاوزت 22 مليار دولار أمريكي، وتشمل تلك المشروعات والبرامج قطاعات النقل والاتصالات، والبنية الاجتماعية، والزراعة، والطاقة، والصناعة والتعدين، وغيرها؛ للإسهام في تحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي، وتحسين مستويات معيشة المجتمعات النامية والأقل نموًا، كما يعمل الصندوق على تعزيز التعاون الإنمائي من خلال الشراكات مع المنظمات الإقليمية والدولية سعيًا للوصول إلى تنمية دولية مستدامة.

