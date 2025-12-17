[الشارقة - الإمارات العربية المتحدة] – أعلنت الربوة العقارية، الشركة الشقيقة الجديدة لمجموعة إلينغتون العقارية، والمتخصصة في تطوير المشاريع الصناعية والتجارية، عن إطلاقها الرسمي في الإمارات من خلال الكشف عن مشروعها الأول "مستقبل القاسمية 6"، وهو عبارة مجمّع صناعي مخطط بشكل متكامل، ويقع في المنطقة الصناعية 6 بمدينة القاسمية في الشارقة.

وتم تصميم " مستقبل القاسمية 6" لتلبية احتياجات الشركات والمستثمرين الباحثين عن أراضٍ صناعية في مواقع استراتيجية متصلة بطرق وشبكات النقل بشكل متميز. ويجمع المشروع بين التخطيط المنظم، والتقسيم الواضح، ونقاط الدخول التنافسية، وضمان الملكية طويلة الأمد، ضمن أحد أهم المجمّعات الصناعية المطلوبة في الشارقة. ويوفر المشروع قطع الأراضي الجاهزة للبناء مباشرة، حيث يمكن للمستثمرين البدء في أعمال الإنشاء بعد تسديد 50% من قيمة الأرض، ما يتيح الانطلاق بسرعة في تطوير الأعمال وزيادة قيمة الأصول.

ويُشكّل إطلاق شركة الربوة العقارية خطوة استراتيجية ضمن توسع مجموعة إلينغتون في قطاع التطوير الصناعي واللوجستي، حيث تعتمد في ذلك على خبرتها في مجال التخطيط، من أجل تقديم مناطق صناعية وتجارية مخططة فعّالة وقابلة للتوسع، وتكون مصممة لتلبية احتياجات الأعمال على أرض الواقع.

وقال سالم الخيّال، رئيس مجلس إدارة الربوة العقارية: "لقد تم إطلاق الربوة العقارية من هدف واضح تماماً، ألا وهو تطوير مجمعات صناعية توفر وضوح الرؤية، وضمان الاستثمار المستقر، والربط الممتاز بشبكات النقل. لذلك، فإننا على يقين تام من أن المستثمرين في " مستقبل القاسمية 6"، سيحصلون على العناصر الأساسية التي تضمن لهم قيمة حقيقية، وعلى وجه التحديد الموقع الاستراتيجي، واستخدام الأراضي لغايات محددة بوضوح تام، وتمكين المستثمر من البدء بالمشروع بسرعة بعد الشراء والاستحواذ".

وأضاف كريم مكّاوي، الرئيس التنفيذي للربوة العقارية: " «تم تصميم هذا المشروع ليلبي احتياجات المستثمرين والجهات التشغيلية التي تبحث عن موثوقية وسرعة في التنفيذ. ومع سعر 140 درهماً للقدم المربعة خلال فعالية الإطلاق، وخطة سداد تمتد لعامين، وتملك حر لجميع الجنسيات، يوفّر مشروع مستقبل القاسمية 6 إطاراً عملياً يدعم التوسع في الأعمال ونمو الأصول.»

ويمتد " مستقبل القاسمية 6" على مساحة 9,137,781 قدماً مربعاً، ويضم 1,028 قطعة أرض متاحة للتملك الحرة موزعة على منطقتين محددتين. وتشمل المنطقة الرمادية 130 قطعة مخصصة للمساحات التجارية وصالات العرض والمكاتب والاستخدامات الصناعية وإسكان العمال، مع إمكانية تطوير مبانٍ بارتفاعات تصل إلى طابق أرضي + 1 للاستخدام الصناعي، وطابق أرضي + 2 للأغراض التجارية. بينما تتضمن المنطقة البرونزية 898 قطعة مخصصة للمستودعات الصناعية والمكاتب وإسكان العمال، حيث يُسمح بإنشاء مبانٍ بارتفاع طابق أرضي + 1. وتشكّل هاتان المنطقتان معاً إطاراً متنوع الاستخدامات يدعم تأسيس منظومة تجارية متصلة وقابلة للتوسع.

ويقع المشروع في المنطقة الصناعية 6، ويستفيد من الوصول المباشر إلى الطرق الرئيسية وشبكات النقل في الشارقة، ما يتيح تسهيلات لوجستية سلسة، ويدعم توسيع الأعمال في الإمارات الشمالية وكافة أنحاء الدولة.

ومع إطلاقها لهذا المشروع، تحدد الربوة العقارية هدفاً واضحاً لتطوير المجمعات الصناعية والتجارية عالية الجودة التي تدعم نمو الأعمال، وتتماشى مع الرؤية الأوسع لدولة الإمارات نحو تطوير بنية اقتصادية مستدامة وقادرة على مواجهة تحديات المستقبل.

شركة الربوة العقارية متخصصة في تطوير المجمعات الصناعية والتجارية المخططة بعناية في جميع أنحاء الإمارات، مع التركيز على جودة البنية التحتية، والتخطيط الفعّال، والارتباط السلس بشبكات الطرق الرئيسية، وفرص الاستثمار طويلة الأمد.

