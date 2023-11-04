وقعت إحدى الشركات التابعة لشركة أوراسكوم للتنمية مصر قرض مشترك بقيمة 6 مليار جنيه مصري، وتبلغ فترة سداد القرض 10 سنوات، وسيتم استخدامه لتمويل تطوير مشروع أويست بغرب القاهرة.

تعلن شركة أوراسكوم للتنمية مصر "(أوراسكوم للتنمية " أو "الشركة)"، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري والسياحي في مصر عن إبرام عقد قرض مشترك بقيمة 6,0 مليار جنيه مصري لتمويل مشروعها أويست بغرب القاهرة، وذلك لصالح شركة أوراسكوم العقارية ش.م. م والمالكة لمشروع أويست، و هي إحدى الشركات التابعة لأوراسكوم للتنمية مصر. وتبلغ فترة سداد القرض 10 سنوات.

وسيتم استخدام القرض لإعادة تمويل التسهيل الائتماني السابق التي حصلت عليه الشركة والبالغ 1,5 مليار جنيه مصري في 2022، كما سيتم أيضا استخدام القرض لتمويل وتسريع وتيرة البناء للمراحل التي تم إطلاقها بالمشروع.وقد بدأت الشركة بالفعل تسليم العديد من الوحدات في المرحلة الأولى خلال عام 2023، وتعتزم الشركة تسليم أكثر من 1,000 وحدة سكنية خلال عام 2024.

وقد قامت إي اف چي هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد والمدير والمروج الأوحد للصفقة لشركة أوراسكوم العقارية، كما قام كل من البنك التجاري الدولي وبنك مصر بدور المرتبين الرئيسيين للقرض، بينما قام مكتب MHR & partners بالاشتراك مع white & case بدور المستشار القانوني لشركة أوراسكوم العقارية.

وفي هذا السياق أعرب أشرف نسيم المدير المالي لمجموعة أوراسكوم للتنمية، عن سعادته بحصول الشركة على هذا التمويل لمشروع أويست. وأضاف نسيم، سوف يعزز هذا التمويل الموقف المالي للمشروع ويدعم خطة الشركة لتسريع وتيرة أعمال التشييد والبناء والاستمرار في عمليات التسليم المبكر للوحدات السكنية الذي بدأناه بالفعل في وقت سابق من هذا العام.

كما أضاف أن هذا التمويل يعد بمثابة شهادة على ثقة المؤسسات المالية في أداء الشركة كما يتناسب تمديد الاستحقاق مع الملف المالي للشركة.

ويعد نجاح اتفاقية القرض علامة فارقة ومهمة في مراحل تطوير المشروع وشهادة على المصداقية والوضع المالي القوي لمشروع أويست، فضلا عن انعكاس للثقة في قدرة شركة أوراسكوم العقارية على الوفاء بالتزاماتها المالية. كما أود أن أشكر قيادات وفريق العمل بإي اف چي هيرميس، و بنك مصر والبنك التجاري الدولي على تعاونهم المثمر والمستمر مع شركة أوراسكوم.

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