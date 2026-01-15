لندن، المملكة المتحدة / القاهرة، جمهورية مصر العربية، أعلنت شركة "ألتا سيمبر كابيتال إل إل بي" (Alta Semper Capital LLP)، وهي شركة عالمية مقرّها لندن ومتخصّصة في الاستثمار المباشر في قطاع الرعاية الصحية وصحة المستهلك ضمن الأسواق ذات معدلات النمو المرتفعة، عن نجاحها في تأمين تعهدات استثمارية بقيمة 57.5 مليون دولار أميركي لصالح صندوق "ألتا سيمبر" للاستثمار الإنمائي – الإصدار الثاني (Alta Semper Growth Fund II). وقد صدرت هذه التعهدات عن تحالف رفيع المستوى من المستثمرين الدوليين، يتقدّمهم مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، في خطوة تعكس الثقة المتزايدة بنهج الصندوق واستراتيجيته الاستثمارية. وتم تتويج هذه الشراكة النوعية في مطلع اليوم من خلال حفل توقيع رسمي بارز أُقيم في إحدى الوزارات الحكومية في القاهرة، إيذانًا بمرحلة جديدة من التعاون الاستثماري الهادف إلى دعم النمو المستدام في المنطقة.

التزمت مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، التي تضمّ بنك الاستثمار الأوروبي وصندوق الاستثمار الأوروبي، بتقديم 37.5 مليون دولار أميركي، فيما التزمت مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بضخ 20.0 مليون دولار أميركي. ويُشكّل هذا الإنجاز محطة مفصلية في مسيرة جمع التمويل الخاصة بالصندوق، ويؤكد مجددًا متانة الدعم المؤسسي الراسخ الذي تحظى به "ألتا سيمبر" (Alta Semper)، وثقة هذه المؤسسات باستراتيجيتها الاستثمارية المتمايزة.

يستهدف صندوق "ألتا سيمبر" للاستثمار الإنمائي الثاني (Alta Semper Growth Fund II) الوصول إلى مبلغ إجمالي قدره 150 مليون دولار أميركي. ويركّز الصندوق على دعم وتوسيع نطاق الشركات الرائدة في قطاعي الرعاية الصحية وصحة المستهلك، التي تسهم في تحسين الوصول إلى منتجات وخدمات عالية الجودة وبأسعار ميسورة في مختلف أنحاء أفريقيا وسائر الأسواق المختارة ذات النمو المرتفع. ويولي الصندوق اهتمامًا خاصًا بقطاعات الرعاية الصحية الأولية، والطب الوقائي، والتشخيص الطبي، والأجهزة الطبية، والصحة الرقمية، ومنصات العناية بصحة والمستهلك ورفاهه، إضافة إلى التقنيات المبتكرة ذات الطابع التحويلي التي تُحدث أثرًا ملموسًا ومستدامًا في المنظومة الصحية.

يتماشى استثمار بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) بشكل وثيق مع حزمة الاستثمار للبوابة الأفريقية الأوروبية العالمية (EU-Africa Global Gateway Investment Package) ومع استراتيجية الاتحاد الأوروبي للصحة العالمية، بما يدعم بناء أنظمة صحية قادرة على الصمود وتعزيز قدرات التصنيع الإقليمي. أما التزام مؤسسة التمويل الدولية (IFC) فيأتي استنادًا إلى شراكة طويلة الأمد، إذ سبق لها أن أدّت دور المستثمر الرئيسي (Anchor Investor) في صندوق "ألتا سيمبر" الأول. ويعكس ذلك هدفاً مشتركاً يتمثّل في تعزيز تطوير القطاع الخاص، وخلق فرص العمل، وتحقيق العدالة الصحية في الأسواق الناشئة.

وبالإضافة إلى بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، شارك جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEDA)، التابع للحكومة المصرية، في حفل التوقيع، تعبيرًا عن التزامه الخاص بدعم الصندوق. ومن المتوقع استكمال مشاركة الجهاز خلال الأشهر المقبلة، حيث ستسهم هذه الخطوة في دعم نمو الشركات المتوسطة الحجم، ولا سيما في قطاعي الرعاية الصحية وصحة المستهلك، بما يساهم في خلق فرص عمل حيوية ومستدامة داخل مصر وتعزيز التنمية الاقتصادية ذات الأثر الاجتماعي الإيجابي.

ومن شأن هذه الالتزامات مجتمعة أن توفّر رأس مال مرن وطويل الأجل للشركات ذات الأعمال عالية التأثير في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) وأفريقيا جنوب الصحراء (SSA). ومن المتوقّع أن يسهم الصندوق في تحقيق نمو اقتصادي شامل، وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية، وترسيخ معايير عالية للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، إلى جانب دعم آلاف فرص العمل عبر محفظة استثماراته.

هذا وقد باشرت "ألتا سيمبر" (Alta Semper) بالفعل في توظيف رأس المال من صندوق النمو الثاني ضمن أصول عالية التأثير، من بينها MYDAWA، المنصة الرائدة للصحة الرقمية في شرق أفريقيا، ومجموعة "أوول ميد" (Allmed Group)، وهي شركة عالمية للأجهزة الطبية متخصّصة في حلول تنقية الدم ورعاية أمراض الكلى.

وفي معرض تعليقها على هذا الإعلان، قالت أفسانه جيثا، الشريكة الإدارية والرئيسة التنفيذية لشركة "ألتا سيمبر" (Alta Semper):

"يمثّل الحصول على تعهدات استثمارية من مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) ومؤسسة التمويل الدولية(IFC) بمثابة إقرار قوي بالثقة في استراتيجية ’ألتا سيمبر‘ (Alta Semper) وسجلّها المتميز في تحقيق نتائج ملموسة. وتفتح هذه الشراكات آفاقًا واسعة لتعزيز قدرتنا على مواصلة تطوير الشركات الرائدة في قطاعات الرعاية الصحية وصحة المستهلك عالية الجودة، وتسريع وتيرة اعتماد التكنولوجيا المبتكرة، وتعميق أثرنا الإيجابي على المجتمعات المحلية". وأضافت: "يتمثل هدفنا في المساهمة في بناء منظومات صحية متينة وعادلة وقادرة على مواجهة تحديات المستقبل، تساهم في تقديم نتائج ملموسة وفعّالة للمجتمعات، مع تحقيق عوائد مجزية ومستدامة لمستثمرينا".

