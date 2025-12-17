يقدّم المشروع 528 وحدة سكنية موزّعة على برجين بطابع معماري مميّز، إلى جانب مجموعة من المرافق والخدمات المتكاملة على مساحة 40,000 قدم مربع.

بوحي من الأشكال النحتية في الصحراء، يقدّم البرجان السكنيان في مشروع ستاكس هوية معمارية جديدة وجريئة في قرية جميرا الدائرية.

دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت شركة باشا وان للتطوير العقاري عن إطلاق أول مشاريعها السكنية في دبي، مشروع ستاكس بقيمة تطوير إجمالية تبلغ 550 مليون درهم إماراتي. ومن موقعه في المنطقة 15 من قرية جميرا الدائرية، يكشف المشروع الجديد عن نمط معياري جديد ويرسي معايير غير مسبوقة للسكن المتوسّط إلى الراقي. وقد أبرمت باشا وان شراكة مع ريفاين، الشركة الرائدة في إدارة مشاريع التطوير العقاري في الإمارات العربية المتحدة، لتسويق مشروع ستاكس وإدارة إطلاقه.

يتّخذ مشروع ستاكس موقعًا استراتيجيًا ومميّزًا في أحد أرقى الأحياء السكنية في دبي، ويضمّ برجين بطابع معماري معاصر وفريد يجسّد الأشكال النحتية والمناظر الطبيعية عبر الصحراء. وبفضل الواجهات ذات الخطوط الأفقية الانسيابية والألوان الهادئة المستوحاة من الرمال الطبيعية، يتميّز المشروع بهوية خاصة به في قرية جميرا الدائرية. ففيما يعزّز التصميم المترابط الإضاءة والتهوية والخصوصية، تضفي الشرفات المنسّقة والواجهات المتدرّجة بُعدًا حيويًا وغنيًا.

وفي هذا السياق، قال بارشفا جاين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة باشا وان للتطوير العقاري: "يمثّل مشروع ستاكس رؤيتنا لتصميم منازل تجسّد روح دبي النابضة بالحياة فيما تحافظ على هدوء جذورها الأصيلة. فالتصميم المعماري يستمدّ إلهامه من الصحراء والواحات، ليقدّم مساحات تثري الحياة اليومية من خلال أدق التفاصيل وأبرزها الضوء والمواد والخطوط الانسيابية. فكل منحنى في التصميم مدروس وجميع المواد المستخدمة مختارة بعناية. فبالنسبة إلينا، يكمن الجمال في التوازن بين الطبيعة، وشعورنا بالانتماء للمكان، ورؤيتنا للمستقبل".

يضمّ مشروع ستاكس 528 وحدة سكنية موزّعة على برجين، 302 وحدة في البرج أ و226 وحدة في البرج ب. ويقدّم خيارات متنوّعة ما بين الاستوديوهات، والشقق بغرفة نوم واحدة أو غرفتين، والشقق بغرفتي نوم مع غرفة خادمة، وشقق دوبلكس مع ثلاث غرف نوم. أمّا مساحات الوحدات، فتتراوح ما بين 384 و3,375 قدمًا مربعًا، بما يجعلها مناسبة لمختلف شرائح العملاء المهتمّين، سواء كانوا من المشترين الجدد أو العائلات أو المستثمرين. وتتميّز كل وحدة سكنية بمساحات داخلية رحبة ومفتوحة، ونوافذ زجاجية ممتدّة من الأرض إلى السقف، وتشطيبات عالية الجودة توازن بين الوظائف العملية والأناقة العصرية.

وفي الطابق الأرضي، يضمّ مشروع ستاكس مجموعة من مرافق الرفاهية والعافية على مساحة 40,000 قدم مربع، فيقدّم بذلك مركزًا اجتماعيًا وترفيهيًا يشمل صالات رياضية داخلية وخارجية، ومسارات للجري، ومناطق مخصّصة لممارسة اليوغا والتأمّل، وسبا مزوّدًا بغرف بخار وساونا، بالإضافة إلى صالة أعمال مع مساحة عمل مشتركة وقاعة متعدّدة الاستخدامات. ويمكن للعائلات الاستفادة من مزايا متنوّعة، أبرزها مساحات اللعب المظلّلة والباحات الداخلية المنسّقة والمناطق المخصّصة للشواء، بينما تشمل وسائل الترفيه النهر الهادئ وحوضي ​​سباحة لا متناهيين على السطح مع إطلالات بانورامية على المدينة.

من جهته، قال توماس وان، الشريك الإداري في شركة ريفاين: "يجسّد مشروع ستاكس بشكل مثالي التكامل ما بين تميّز التصميم وأسلوب الحياة الراقي. فبفضل هندسته المعمارية والطابق الأرضي المتكامل بين البرجين وتخطيط المرافق والخدمات المتاحة، سيختبر السكان مفهومًا جديدًا للعيش في مساحات رحبة تعطي الأولوية لرفاههم في قرية جميرا الدائرية. ونفتخر بالتعاون مع شركة باشا وان للتطوير العقاري في هذا المشروع الذي يرسي معيارًا جديدًا للمعيشة المصمّمة بأسلوب عصري".

بفضل موقعه في قلب قرية جميرا الدائرية، يتيح مشروع ستاكس الوصول بسهولة إلى الحدائق والمدارس والمراكز التجارية والوجهات الترفيهية، لا سيّما أنّه متّصل بكل من شارع الخيل وشارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الشيخ زايد. كذلك، سيسهم خط مترو دبي الأزرق المزمع إنشاؤه في تعزيز إمكانات المشروع الاستثمارية على المدى الطويل.

بالنسبة إلى الأسعار، فتبدأ من 663,000 درهم إماراتي للاستوديوهات، و903،000 درهم للشقق بغرفة نوم واحدة، و1.44 مليون درهم للشقق بغرفتي نوم، و1.85 مليون درهم للشقق بغرفتي نوم مع غرفة خادمة، و3.85 مليون درهم لشقق الدوبلكس بثلاث غرف نوم. ويستفيد المشترون من خطط سداد ميسّرة، مع إمكانية تضمين باقات أثاث اختيارية ابتداءً من 35,000 درهم.

يُشار إلى أنّ شركة باشا وان للتطوير العقاري تابعة لمجموعة بي جي إس العالمية التي تأسّست عام 1985 وتدير أعمالها في تسع دول، ويتجاوز حجم مبيعاتها 3 مليارات درهم إماراتي سنويًا. وستستفيد الشركة من مزاياها – وأبرزها القدرات المالية الكبيرة والخبرة التشغيلية في مجالات السلع والتصنيع والخدمات اللوجستية والبنية التحتية – لتجسّد رؤيتها الريادية في السوق العقاري في دبي، حيث تركّز على المشاريع المبتكرة التي ترفع معايير التصميم وتبني مجتمعات سكنية تجمع بين الاستدامة والفخامة والإبداع.

بدأت أعمال بناء مشروع ستاكس، ومن المقرّر اكتماله في أغسطس 2028. ويمثّل هذا المشروع انطلاقة شركة باشا وان للتطوير العقاري في السوق العقاري في دبي، ويعزّز مكانة قرية جميرا الدائرية كإحدى أكثر الوجهات السكنية حيويةً وتفاعلًا في المدينة.

نبذة عن باشا وان للتطوير العقاري

شركة باشا وان للتطوير العقاري هي الذراع العقاري لمجموعة بي جي إس العالمية، وهي مجموعة عائلية تعمل في قطاعات مختلفة وتمتلك أكثر من أربعة عقود من الخبرة في مجالات تجارة السلع، والصلب، والشحن، والبترول، وإدارة الأصول. تأسّست الشركة على يد بارشفا جاين، وتلتزم بتجسيد إرثها من التميّز التشغيلي والرؤية الريادية في سوق العقارات في دبي، حيث ستركّز على تطوير مشاريع سكنية تبني مجتمعات مميّزة وتجمع بين التصميم عالي الجودة والقيمة طويلة الأجل.

نبذة عن ريفاين

تواصل "ريفاين" ترسيخ مكانتها بوصفها الشركة الرائدة في مجال إدارة التطوير المتكامل في دولة الإمارات، إذ تقدم خدمات شاملة لمطوّري المشاريع داخل الدولة وخارجها في منطقة الخليج والعالم. وتتبنّى الشركة مفهوم «التطوير كخدمة» (DaaS)، الذي يهدف إلى تمكين المطورين والمستثمرين عبر تبسيط عمليات التطوير وتحقيق نتائج أكثر كفاءة وفعالية. وللمزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة www.refinedubai.com

