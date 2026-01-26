مجموعة مزارع العين ستوفر ربع استهلاك دولة الإمارات من البيض لدى اكتمال المشروع

المجموعة تخصص منشأة لوجستية ومستودعاً جديداً بالكامل في جبل علي بدبي لتعزيز سلسلة التوزيع الشاملة

دبي: أعلنت مجموعة مزارع العين، العلامة الوطنية الرائدة للأغذية في دولة الإمارات، عن خطة استراتيجية لتحقيق توسّع كبير بأكثر من الثلث في إنتاجها للبيض خلال السنوات الثلاث المقبلة لتلبية الطلب المتنامي على الأغذية المنتَجة محلياً، وذلك تعزيزاً لمساهمتها في تحقيق الأمن الغذائي بالدولة. وجاء الإعلان خلال مشاركة المجموعة في "معرض جلفود 2026"، في تأكيد على استمرار استثمارات المجموعة في الإنتاج المحلي النوعي لخدمة المستهلكين في الإمارات.

وأكد حسان صافي، الرئيس التنفيذي لمجموعة مزارع العين أن هذا التوسع الاستراتيجي سيرفع القدرات الإنتاجية المحلية للمجموعة لتسهم في تزويد ربع الاستهلاك الوطني من البيض في دولة الإمارات خلال السنوات الثلاث المقبلة، قائلاً: "تعكس هذه الخطوة التزامنا بتعزيز الأمن الغذائي من خلال القدرات المحلية. ولأن الأُسر في الإمارات تريد أغذية طازجة عالية الجودة منتجَة محلياً، نوظّف استثمارات نوعية لتوفير ذلك بشكل مستدام وعلى نطاق واسع، ذلك أن البيض من أكثر مصادر البروتين قيمةً غذائية وطلباً، وتعتمد عليه العائلات على اختلاف مستويات دخلها. واستثمارنا في توفير هذا الغذاء الحيوي، يلبي حاجة أساسية يومية للسكان في دولة الإمارات".

وأضاف حسان صافي: "تحرص دولة الإمارات دائماً على الأمن الغذائي الفعلي الذي يبدأ من المنتَج المحلي. ويأتي استثمارنا هذا مساهمةً منّا في هذه الرؤية الوطنية، ليضمن للأسر الإماراتية غذاءً محلياً طازجاً عالي الجودة كل يوم، بغضّ النظر عن المتغيرات في سلاسل الإمداد عالمياً".

وأوضح حسان صافي أن الاستهلاك الإجمالي لدولة الإمارات من البيض يبلغ نحو 2 مليار بيضة سنوياً، لافتاً إلى أهمية مواصلة تطوير القدرات الإنتاجية تماشياً مع التنامي المستمر للطلب مع تعداد سكاني يقارب 11 ملايين نسمة واستهلاك يبلغ نحو 200 بيضة للفرد سنوياً.

توسّع في مواقع عدة بالدولة

وقد بدأت مجموعة مزارع العين أعمال التوسعة الإنتاجية بالفعل لترفع طاقتها الإنتاجية من 400 مليون إلى 550 مليون بيضة سنويًا خلال الأعوام الثلاثة المقبلة. وعند الوصول إلى الجاهزية الكاملة، ستؤمّن المجموعة ربع إجمالي استهلاك الإمارات من البيض.

ويطال نطاق التوسعة مواقع عديدة في الدولة تشمل مواقع الإنتاج في العين، وذلك عبر تطوير قدرات المنشآت القائمة، وتحديث 21 موقع إنتاج، وتشييد مبنى جديد لتخزين البيض، وتركيب مزيد من المعدات والخطوط الإنتاجية الحديثة، إلى جانب موقع جبل علي في دبي، الذي يشهد تشييد منشأة لوجستية ومستودع مخصصين بالكامل لتوزيع منتجات الدواجن وتعزيز مختلف القدرات والعمليات؛ من الإنتاج حتى التسليم.

اكتفاء وطني

وتنسجم هذه التوسعة مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 في دولة الإمارات، كما تدعم التوجّه المدروس نحو تعزيز القدرات الإنتاجية الغذائية المحلية، خاصة مع التقلبات التي تشهدها سلاسل الإمداد عالمياً، وهو ما يجعل مضاعفة الإنتاجية المحلية ضمانة لجودة المنتج الطازج ومرونة آليات إنتاجه ووسيلة عملية لتحقيق الاكتفاء الوطني.

وتضمن مجموعة مزارع العين، ومن خلال زيادة الإنتاج المحلي، توفير الغذاء الأساسي المُنتج محلياً على نحو مستدام للأسر الإماراتية، وتقلّل الاعتماد على الواردات، وتُعزّز استقلالية المنظومة الغذائية الوطنية.

وتؤكد المجموعة خلال مشاركتها في "معرض جلفوود 2026" في دبي، حيث يلتقي قادة صناعة الغذاء من مختلف أنحاء العالم، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ منظومة غذائية متميزة وموثوقة لمجتمعها.

-انتهى-

#بياناتشركات