بسجل مشاريع قيد التنفيذ بقيمة إجمالية تبلغ 2 مليار درهم في عدة دول، ستعمل "لانتانيا أجواس" تحت اسم "لانتانيا إن إم دي سي ووتر" بعد إتمام الاستحواذ

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "إن إم دي سي جروب"، الرائدة عالمياً في قطاعات الهندسة والتوريدات والبناء والجرف البحري والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز (NMDC)، عن دخول شركتها التابعة والمملوكة بالكامل "إن إم دي سي إنفرا" في اتفاقية استحواذ على حصة 51% من "لانتانيا أجواس" التابعة لشركة "جروبو لانتانيا"، وذلك لتكوين كيان دولي رائد في قطاع المياه، في حين ستبقى الحصة المتبقية البالغة 49% مملوكة لمجموعة لانتانيا. وبعد إتمام الاستحواذ، ستعمل الشركة تحت اسم "لانتانيا إن إم دي سي ووتر"، وستحتفظ الشركة بفريق الإدارة الحالي. ويجدر الإشارة إلى أن استكمال الصفقة مرهون بالحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

ونظراً للتحديات الحالية المرتبطة بندرة المياه والحاجة إلى حلول فعّالة وإدارة مستدامة للموارد، جاء تعاون الشركتين ليعكس التزامهما المشترك بتقديم حلول فعّالة لأحد أكثر الاحتياجات الحيوية أهمية للمجتمعات حول العالم.

وستجمع شركة "لانتانيا ووتر إن إم دي سي" بين القدرات التقنية والإمكانات الواسعة لدى "إن إم دي سي جروب"، والخبرة وسابقة الأعمال لدى "لانتانيا" في مجالات التحلية والمعالجة وإعادة تدوير المياه، بالإضافة إلى المشاريع الصناعية الكبرى، وذلك بهدف إنشاء شركة عالمية رائدة في مجال البنية التحتية المائية. وستضم الشركة الجديدة، التي تحمل الاسم الجديد "لانتانيا إن إم دي سي ووتر" أكثر من 300 متخصص، ومحفظة مشاريع عبر عدة دول بقيمة إجمالية تبلغ 2 مليار درهم، وهو ما يشكّل قاعدة راسخة تدعم آفاق نموها المستقبلية. ووفقًا للاتفاقية، ستعمل الشركة بهيكل إدارة مشترك يمكّنها من تعزيز قدراتها المالية والتكنولوجية والتشغيلية، وتوسيع حضورها في أسواق استراتيجية تشمل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أسواق جنوب وجنوب شرق آسيا، وأوروبا، وأمريكا اللاتينية.

وفي هذا السياق، قال المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي للمجموعة في "إن إم دي سي جروب": "يمثل هذا الاستحواذ أول دخول لشركة إن إم دي سي جروب" للسوق الأوروبي، حيث نسعى لنقل الخبرات والإمكانات الإماراتية إلى شركة لانتانيا بهدف التوسع بأعمالها، كما تأتي هذه الخطوة ضمن أهدافنا الاستراتيجية للتوسع الجغرافي وتنويع عمليات "إن إم دي سي إنفرا" في العديد من الأسواق والأنشطة المختلفة. وأدركت ’إن إم دي سي جروب‘ منذ زمن حجم التحديات العالمية المتعلقة بنقص المياه، لذلك ستمكننا ’لانتانيا إن إم دي سي ووتر‘ من المساهمة في تخطي هذه العقبات من خلال تسخير قدرات الابتكار وتطوير الحلول السباقة لدينا".

من جانبه قال فيديريكو أفيلا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة لانتانيا: "يجسد هذا التعاون محطة تاريخية فارقة في مسيرة مجموعتنا ونقطة تحول بالنسبة لشركة ’لانتانيا أجواس‘. لاشك أن الخبرات التقنية والإمكانات لدى ’إن إم دي سي جروب‘، إلى جانب إمكانات لانتانيا الهندسية وخبرتها في هذا القطاع، ستمكّننا من تنفيذ مشاريع كبرى بشكل مشترك وإرساء معايير عالمية في حلول المياه المستدامة. ونثق بأن رؤيتنا المشتركة التي تركز على تعزيز الابتكار وكفاءة الطاقة والاستدامة في كل مشروع من مشاريعنا، ستسهم بشكل ملموس في تعزيز أمن المياه العالمي".

وتظل "إن إم دي سي جروب" ملتزمة بتنفيذ استراتيجيتها بخطى ثابتة، حيث يمثل الاستحواذ أول دخول للمجموعة إلى السوق الأوروبي، ويعكس التزامها بتنويع أنشطة كافة الشركات التابعة، وذلك عبر إضافة تحلية المياه وهندسة وتوريد وإنشاء مشاريع معالجة مياه الصرف لباقة من الأنشطة والخدمات المتنوعة تحت مظلة "إن إم دي سي إنفرا".

نبذة عن "إن إم دي سي جروب"

" إن إم دي سي جروب" التي تتخذ من أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، هي شركة إماراتية المنشأ ورائدة عالمياً بسابقة أعمال تمتد لخمسين عاماً من خلال تقديم حلولاً متطورة في مجالات الهندسة والتوريد والبناء (EPC) لمشاريع الطاقة البرية والبحرية، بالإضافة إلى قدرات عالمية في أعمال التجريف والإنشاءات البحرية. ومن خلال مشاريعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا، تقدم "إن إم دي سي جروب" لعملائها حلولاً متكاملة وعالية الجودة، مدعومة بتركيز الشركة على الاستدامة والمعايير الدولية. وتمتلك الشركة محفظة مشاريع بقيمة 62.3 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من عام 2025.

وتعمل "إن إم دي سي جروب" من خلال خمس قطاعات أعمال رئيسية، وهي "إن إم دي سي دردجنج أند مارين"، و"إن إم دي سي إنيرجي"، "وإن إم دي سي إل تي إس"، و"إن إم دي سي إنفرا"، و"إن إم دي س إنجنيرينج".

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://www.nmdc-group.com/ar/investor-relations/

عن شركة جروبو لانتانيا

تقوم شركة "جروبو لانتانيا" بتصميم وإنشاء وتشغيل مشاريع كبرى لقطاعات البنية التحتية، والإنشاءات، والمياه، والطاقة، بالتركيز على خلق قيمة مستدامة للمجتمعات التي تعمل بها. وتمتلك الشركة محفظة مشاريع قيد التنفيذ بقيمة تفوق المليار يورو عبر 16 دولة، وتضم أكثر من 1400 موظف ضمن فريق عملها. ومنذ تأسيسها عام 2018، قامت شركة لانتانيا بالتركيز على قطاع المياه في مختلف أسواق العالم كقطاع استراتيجي تقوم بتطويره من خلاله الابتكار والتكنولوجيا، واستقطاب أبرز الكفاءات المهنية.

عن شركة لانتانيا أجواس

تعمل الشركة عبر كافة مراحل المياه، بدءاً من الاستخراج، والتنقية، والتوزيع، ومعالجة مياه الصرف، مروراً بالتخزين في منابعها الطبيعية. وتوفر الشركة حلولاً مصممة خصيصاً لكافة مراحل التشغيل من خلال حلول متكاملة لمشاريع الهندسة والتوريد والإنشاءات، ومشاريع بنظام البناء والتشغيل ثم النقل. وتمتلك الشركة إمكانيات متكاملة للتصميم، والإنشاءات وتشغيل المرافق.

وتم تصنيف الشركة في المركز الرابع عالمياً من حيث حجم المشاريع الجديدة على مستوى مقاولي الهندسة والتوريد والإنشاء في مجال تحلية المياه، وذلك لعام 2024-2025 من قبل "Global Water Intelligence"، وتضم في محفظتها مشاريع كبرى بسعة 300 ألف متر مكعب يومياً، و600 ألف متر مكعب يومياً في راس محيسن والجبيل في المملكة العربية السعودية، وغيرهم من المشاريع. وتمتلك الشركة مشاريع قيد التنفيذ بقيمة 450 مليون يورو.

