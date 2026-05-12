نور الجاسم: مجلس الإدارة يضع في مقدمة أولوياته تعزيز الشراكات وتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين

بدر الخرافي: الاستثمارات الاستراتيجية في قطاعات النمو الجديدة تحولت لمحركات نمو رئيسية

نمو الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات بنسبة 6% لتصل إلى 594 مليون دولار

ارتفاع قاعدة العملاء إلى 51.2 مليون عميل.. ونمو إيرادات خدمات البيانات 18% لتسجل 751 مليون دولار

نمو استثنائي لقطاعات النمو الجديدة 16%.. والإيرادات الفصلية تسجل 227 مليون دولار

شركة زين-عمانتل الدولية ( ZOI ) تنمو بإيراداتها الفصلية بنسبة 16%

) تنمو بإيراداتها الفصلية بنسبة 16% نمو إيرادات ZainTECH 7%.. وزخم مشاريعها يسهم في نمو إيرادات الـ B2B لعمليات المجموعة 9%

7%.. وزخم مشاريعها يسهم في نمو إيرادات الـ لعمليات المجموعة 9% زين تواصل النمو في التكنولوجيا المالية وتسجل نموا على مستوى الإيرادات بنسبة 28%

Zain Ventures الذراع الاستثمارية حققت مكاسب استراتيجية بلغت 123 مليون دولار خلال الربع الأول

الذراع الاستثمارية حققت مكاسب استراتيجية بلغت 123 مليون دولار خلال الربع الأول شراكة زين وأوريدو و TASC تتقدم بثبات نحو تأسيس أكبر شركة أبراج اتصالات في المنطقة

تتقدم بثبات نحو تأسيس أكبر شركة أبراج اتصالات في المنطقة زين الكويت تعزز النمو في خدمات البيانات بفضل الأداء القوي لشبكة الـ G-A 5

5 نمو قوي في الإيرادات الفصلية لـ زين السودان والعراق والأردن.. وقفزة في الأرباح الصافية لـ زين السعودية

زين ترتقي بتصنيفها في مؤشرات الـ ESG العالمية.. وتتجاوز معايير المتوسط العالمي لقطاع الاتصالات

العالمية.. وتتجاوز معايير المتوسط العالمي لقطاع الاتصالات علامة زين التجارية الأعلى قيمة في القطاع الخاص الكويتي بقيمة تتجاوز 4 مليارات دولار بنمو %16

الكويت –أظهرت النتائج المالية الفصلية لمجموعة زين (المُدرجة في بورصة الكويت تحت الرمز :ZAIN) استمرارا لافتا في وتيرة النمو، إذ قفزت الأرباح الصافية بنسبة 51% لتصل إلى نحو 80 مليون دينار كويتي (260 مليون دولار) الأعلى في الـ 15 عاما الأخيرة، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، فيما بلغت ربحية السهم 18 فلسا.

وسجلت زين نموا في إيراداتها المجمعة بنسبة 6% لتبلغ 569 مليون دينار كويتي (1.86 مليار دولار)، ونمت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات (EBITDA) بنسبة 6% لتصل إلى 182 مليون دينار كويتي (594 مليون دولار)، واستقر هامش الـ EBITDA عند 32%.

وأفادت زين الرائدة في الابتكارات التكنولوجية في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا أن إيرادات خدمات البيانات قفزت بنسبة 18% لتسجل 751 مليون دولار، مقارنة مع نفس الفترة من العام الأخير، وهي تمثل 40% من إجمالي الإيرادات المجمعة، وارتفعت قاعدة العملاء بنسبة 1% لتصل إلى نحو 51.2 مليون عميل، مقارنة مع نفس الفترة من العام 2025.

وقالت رئيس مجلس إدارة مجموعة زين نور الجاسم "أعرب عن تقديري العميق للجهود التي بذلها مجلس الإدارة السابق، والتي أسهمت في ترسيخ مكانة المجموعة وتعزيز خططها الاستراتيجية، نتطلع إلى تعزيز هذه الجهود، وتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين."

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر ناصر الخرافي "رغم استمرار التحديات الإقليمية التي تصاعدت مؤخرا مع تجدد التوترات الجيوسياسية، نجحت مجموعة زين في تحقيق أداء استثنائي خلال فترة الربع الأول من العام 2026، إذ أثبت قطاع الاتصالات والابتكارات التكنولوجية أنه من أكثر القطاعات أهمية استراتيجية، حيث سجلت المجموعة نموا قويا بدعم من زيادة الطلب على خدمات البيانات، والحلول الرقمية".

وأفاد الخرافي الذي رحب بمجلس الإدارة الجديد برئاسة السيدة نور الجاسم بقوله "الطلب على الخدمات الرقمية والبيانات يظل في تزايد حتى في أوقات عدم اليقين، إذ أصبحت الاتصالات والبنية التحتية الرقمية ركائز أساسية لاستمرارية الأعمال والمجتمعات في مواجهة هذه التحديات".

وأضاف قائلا "أظهر الأداء القوي للنتائج المالية الفصلية لعمليات المجموعة انتقالا واضحا للاستراتيجية التشغيلية نحو قاعدة إيرادات أكثر تنوعا ومرونة في مواجهة تقلبات سلوكيات واتجاهات الأسواق، والقدرة على إعادة تشكيل هيكل الإيرادات بما يدعم الاستمرارية والنمو، والحفاظ على كفاءة تشغيلية رغم البيئة التنافسية والتحديات الإقليمية المتفاوتة".

ومضى في قوله "سجلت المجموعة نموا قويا في صافي الأرباح بنسبة 51% لتصل إلى نحو 260 مليون دولار، وهو أعلى مستوى لصافي الربح في الـ 15 عاما الأخيرة، وارتفعت الإيرادات المجمعة بنسبة 6% لتبلغ 569 مليون دينار كويتي (1.86 مليار دولار)"، مبينا أن الأداء المالي القوي جاء مدفوعا باستمرار التعافي في مسار عمليات زين السودان، وقوة أداء العمليات التشغيلية الرئيسية في الكويت، العراق، السعودية، والأردن، المستندة إلى قوة الشبكات، واتساع قاعدة العملاء، وتحسن الإيرادات.

وبين أن الاستثمارات الاستراتيجية لقطاعات النمو الجديدة أسهمت وبشكل متسارع في إعادة رسم هيكل الإيرادات، حيث تحولت من قنوات داعمة إلى محركات نمو رئيسية، فقد سجلت أنشطة الاتصالات الدولية والكابلات، وقطاع المشاريع والأعمال والسحابة والأمن السيبراني، إلى جانب خدمات التكنولوجيا المالية، قفزة لافتة بتحقيق إيرادات مجتمعة بلغت 227 مليون دولار، تمثل نحو 12% من إجمالي الإيرادات المجمعة، وبمعدل نمو استثنائي بلغ 16%.

وتابع قائلا "تصدر هذا الزخم الأداء القوي لشركة زين عُمانتل الدولية (ZOI)، التي حققت نموا قياسيا في الإيرادات بنسبة 16%، إلى جانب الارتفاع الكبير في إيرادات شركة ZainTECH بنسبة 7% خلال الربع الأول"، موضحا أن هذه الفترة شهدت أيضا تقدما على مستوى شراكة زين ومجموعة أوريدو وشركة TASC - لتأسيس أكبر شركة لإدارة الأبراج في المنطقة - بعد الحصول على الموافقات التنظيمية في قطر، مبينا أن الفرق المعنية بالأعمال التحضيرية اللازمة تواصل عملها لإتمام أول صفقة لأبراج الاتصالات في هذه الشراكة، ومن المتوقع إغلاقها خلال النصف الأول من العام 2026.

وعلى صعيد نشاط الكيانات التشغيلية الجديدة التي أسستها المجموعة مؤخرا، بين أن شركة Zain Ventures رسخت موقعها كذراع استثمارية ذات توجه طويل الأمد، عبر بناء محفظة انتقائية تمتد على نطاق إقليمي وعالمي، مستندة إلى معايير دقيقة في اختيار الفرص ذات القابلية العالية للنمو والقيمة، وقد حققت الشركة مكاسب استراتيجية بلغت 123 مليون دولار خلال الربع الأول.

وفي موازاة ذلك، تواصل مجموعة زين نشاطها في مجالات التكنولوجيا المالية كمحرك نمو متسارع، مستفيدة من انتشار عملياتها الجغرافي المتنوع والخدمات الرقمية المتكاملة، إذ سجلت منصات الخدمات المالية الرقمية التابعة للمجموعة نموا على مستوى الإيرادات بنسبة 28%.

وأوضح الخرافي أن فرق العمل في مختلف أسواق زين خلال الفترة الماضية جسدت ثقافة مؤسسية قائمة على الالتزام والجاهزية العالية، لا سيما في أوقات الأزمات الأخيرة، إذ نجحت هذه الفرق في الحفاظ على استمرارية الخدمات والاتصال دون انقطاع، بما مكن المجتمعات من مواصلة أعمالها وخدماتها الحيوية في ظروف استثنائية.

يذكر أن هذا الأداء التشغيلي القوي لعمليات زين جاء مدعوما بدعم من رفع كفاءة الشبكات، والانضباط في إدارة التكاليف، إلى جانب تنامي الفعالية التجارية، كما أسهمت مبادرات المجموعة في تحليل اتجاهات وسلوك والعملاء، وتعزيز تجربة العملاء من خلال حلول مبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

الجدير بالذكر أن علامة زين التجارية عززت موقعها الريادي في السوق الكويتية بعدما تصدرت قائمة أقوى العلامات التجارية في القطاع الخاص في الكويت خلال العام 2026، وفق تقرير Brand Finance Kuwait 10 الصادر حديثا عن مؤسسة Brand Finance العالمية المتخصصة في تقييم العلامات التجارية على مستوى الأسواق العالمية.

حققت زين بحسب التقرير أعلى مؤشر لقوة العلامة التجارية (Brand Strength Index – BSI) في الكويت، مسجلة 91 نقطة من أصل 100، وهو أعلى تقييم يمنح لأي علامة تجارية في السوق المحلية، ما يعكس الثقة العالية التي تحظى بها العلامة لدى المستهلكين، وقدرتها على تحقيق أداء متوازن يجمع بين النمو المالي، والابتكار، والاستدامة، وقد صنف التقرير علامة زين التجارية كأعلى قيمة في القطاع الخاص الكويتي بقيمة 4 مليارات دولار، بعد أن حققت نموا سنويا بنسبة %16، لتكون أحد أبرز محركات نمو قطاع الاتصالات والاقتصاد الرقمي في المنطقة.

وعززت مجموعة زين خلال الفترة الأخيرة مكانتها على صعيد الاستدامة، من خلال إصدار تقريرها السنوي تحت عنوان "راسخون في غايتنا لبناء مستقبل مستدام"، والذي مثل خطوة متقدمة في توضيح كيفية دمج الاستراتيجية المالية مع خلق قيمة طويلة الأجل لأصحاب المصلحة.

وتشكل الاستدامة ركنا أساسيا في هوية زين المؤسسية، وتُعد محورا رئيسيا في استراتيجيتها، إذ حققت زين تقدما ملموسا في أدائها ضمن مؤشرات البيئة والحوكمة والمسؤولية الاجتماعية (ESG)، كان أبرزها تحسن تصنيفها في مؤشر MSCI ESG من BBB إلى A ، إلى جانب تجاوزها المتوسط العالمي لقطاع الاتصالات في كل من مؤشر S&P Global ESG ومؤشر FTSE4Good.

وتتصدر المجموعة مبادرات الاشتمال والتنوع والإنصاف (IDE) عبر برامج تركز على تمكين المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى تعزيز الصحة النفسية في بيئة العمل، والاستثمار في برامج التعلم والتأهيل المرتبطة بالتحول الرقمي، كما تدعم زين منظومة الابتكار ومسرعات الأعمال، من خلال توسيع برنامجZain Great Idea (ZGI) الخاص بتسريع الأعمال على مستوى دول المنطقة، في خطوة تعكس التزام الشركة بتغذية بيئة الشركات الناشئة وتطوير حلول رقمية ذات أثر اقتصادي واجتماعي مستدام.

ZOI

واصلت عمليات شركة زين – عمانتل الدولية ZOI – القطب الدولي في خدمات الاتصالات الدولية والجملة والكابلات - تنفيذ خططها الاستراتيجية بنجاح، حيث توسعت في أعمالها وعززت منصتها الإقليمية لخدمات الجملة، وهو ما أسهم في نمو حجم الحركة، مع توسع قوي في خدمات IP والسعة، وقد عكس ذلك الأهمية المتزايدة للاتصال المرن وعالي الأداء في المنطقة.

وتمت ترجمة هذا الطلب المتزايد إلى نمو على مستوى النتائج المالية، إذ حققت الشركة إيرادات فصلية بلغت 134 مليون دولار خلال فترة الربع الأول من العام 2026، بزيادة 16%.

ZainTECH

تواصل شركة ZainTECH ذراع الحلول الرقمية المتكاملة للمجموعة في أسواق المنطقة لعب دور محوري متزايد في دفع نمو قطاع الأعمال، فخلال فترة الربع الأول، نمت إيرادات ZainTECH بنسبة 7%، لتسجل 48.5 مليون دولار، ساهم هذا النمو في دفع نمو إيرادات قطاع المشاريع والأعمال بنسبة 9% على مستوى المجموعة.

استمر بناء الزخم التجاري خلال هذه الفترة، مدعوما بطلب متزايد على خدمات السحابة، الأمن السيبراني، الخدمات المدارة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وحلول الأعمال المرنة، كما واصلت ZainTECH تعزيز نموذج التسليم وقدراتها التكنولوجية، مما يعزز دورها كمحرك نمو رئيسي ضمن أجندة التحول الرقمي للمجموعة.

Fintech

يستمر نشاط زين في مجال التكنولوجيا المالية في مسار توسعه - الذي تقود العلامت التجارية (Bede - Zain Cash Tamam-) في أسواق الكويت، السعودية، العراق، الأردن، البحرين، والسودان - محققا نموا صحيا في الإيرادات وعدد العملاء، إذ سجلت عمليات زين في هذا القطاع خلال فترة الربع الأول نموا على مستوى الإيرادات بلغ 28%.

زين الكويت

واصلت عمليات زين الكويت الحفاظ على موقعها الريادي، استقرت قاعدة العملاء عند 2.6 مليون عميل، بينما بلغت إيرادات فترة الربع الأول 92 مليون دينار (301 مليون دولار)، فيما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات EBITDA إلى 31.4 مليون دينار (103 ملايين دولار)، بهامش EBITDA بلغ 34%، فيما بلغ صافي الربح 16 مليون دينار (53 مليون دولار)، لا تزال إيرادات البيانات تمثل محركا رئيسيا للنمو، إذ ارتفعت بنسبة 8%، لتصل إلى 116 مليون دولار، تمثل 40% من إجمالي الإيرادات.

واصلت خدمات النطاق العريض والقنوات الرقمية أداءها الجيد، أما على الصعيد التقني، واصلت زين الكويت تعزيز ريادتها على مستوى الكفاءة التشغيلية للشبكة، مع تقدم ملحوظ في نشر تقنيات5G Advanced، وتحسن في مرونة الشبكة، وتعزيز إضافي للتمكين الرقمي.

زين السعودية

سجلت عمليات زين السعودية أداءً قويا خلال الربع الأول، إذ بلغت الإيرادات 708 ملايين دولار، فيما سجلت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات EBITDA 214 مليون دولار، بهامش EBITDA بلغ 30%، وقفز صافي الربح بنسبة 116% ليصل إلى 54 مليون دولار، مدعوماً بارتفاع دخل صندوق الخدمة الشاملة (USF) ، نمت إيرادات البيانات بنسبة 8% لتصل إلى 304 ملايين دولار، ما يمثل 43% من إجمالي الإيرادات، فيما بلغ عدد العملاء النشطين 8.3 ملايين عميل. للمزيد عن النتائج المالية الفصلية لـ زين السعودية

وعلى الصعيد التجاري، واصلت زين السعودية بناء الزخم عبر قطاعات الأفراد، والشركات، والجملة، وإحراز المزيد من التقدم في الأنشطة الرقمية مثل Yaqoot وTamam ، وعلى الصعيد التقني، واصلت عمليات الشركة تعزيز ريادتها في البنية التحتية، من خلال التوسع المستمر في شبكة G5، واستمرار الاستثمارات في المنصات الرقمية، وقدرات البيانات، والتحول المدفوع بالذكاء الاصطناعي.

زين العراق

واصلت زين العراق البناء على زخم النمو، إذ ارتفعت الإيرادات بنسبة 14% لتصل إلى 325 مليون دولار، فيما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات 110 مليون دولار بنسبة 5%، وارتفع صافي الربح بنسبة 12% ليصل إلى 29 مليون دولار.

واصلت الشركة الحفاظ على ريادتها في السوق العراقي مع وصول قاعدة العملاء إلى 20.7 مليون عميل، مدعومةً بالتنفيذ القوي للاستراتيجية التجارية، واستمرار التوسع في الشبكة، والمساهمة القوية من شركتي Horizon وNext Generation، وذلك رغم التحديات الاقتصادية الراهنة.

زين السودان

قدمت زين السودان أداءً قويا خلال الربع الأول، رغم استمرار تحديات بيئة التشغيل المعقدة، ارتفع عدد العملاء بنسبة 13% ليصل إلى 12.4 مليون عميل، فيما نمت الإيرادات بنسبة 34% لتصل إلى 157 مليون دولار، وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات EBITDA بنسبة 35% لتصل إلى 90 مليون دولار، ولا تزال إيرادات البيانات تمثل محركا أساسيا للنمو، إذ ارتفعت بنسبة 70% لتصل إلى 58 مليون دولار، مشكلةً 37% من إجمالي الإيرادات.

استمرت عمليات الشركة في إعادة بناء الزخم، مع نمو في البيانات، والربط البيني، والتكنولوجيا المالية عبر منصة Bede، والخدمات الرقمية، كما واصلت زين السودان تعافي الشبكة وتوسيع البنية التحتية، بما في ذلك مواقع تعافٍ إضافية، ومواقع جديدة، ونشر الألياف، وتحسينات على مستوى خدمات الجملة.

زين الأردن

ارتفعت الإيرادات الفصلية لعمليات زين الأردن بنسبة 5% لتصل إلى 148 مليون دولار، بينما نمت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات EBITDA بنسبة 4% لتصل إلى 57 مليون دولار، بهامش EBITDA بلغ 38%، وارتفعت الأرباح الصافية الفصلية بنسبة 1% لتصل إلى 19 مليون دولار.

جاء هذا الأداء مدعوما بنمو خدمات الأفراد، وإيرادات الخدمات النقالة، وقطاع الشركات، واستمرار توسع شبكة الألياف FTTH في مناطق رئيسية، وعلى الصعيد التقني، عززت العمليات مرونة الشبكة، إذ تقدمت في المبادرات الرقمية ومبادرات الذكاء الاصطناعي، وواصلت تنفيذ نشر شبكة G5، مع تسجيل نمو قوي في حجم حركة البيانات.

زين البحرين

تمكنت عمليات زين البحرين من الحفاظ على استقرار الأعمال الأساسية، فيما واصلت مبادرات قطاع الشركات، والألياف، وتجربة العملاء التقدم إلى الأمام، إذ سجلت زين البحرين إيرادات فصلية بلغت 56 مليون دولار، ونمت إيرادات البيانات بنسبة 4% لتشكل 45% من إجمالي الإيرادات، وبلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات EBITDA14.5 مليون دولار، بهامش EBITDA بلغ 26%، وسجلت الشركة أرباحا صافية بقيمة 3.1 ملايين دولار، بزيادة 1%. للمزيد عن النتائج المالية الفصلية لـ زين البحرين

