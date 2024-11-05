دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "درِفن للعقارات"، إحدى شركات الوساطة الرائدة في الإمارات والمتخصّصة في قطاع الرفاهية، عن نجاح عملية استحواذها على مبنى 3، إعمار سكوير بقيمة 505 مليون درهم إماراتي، و إضافته إلى محفظتها الحالية في المنطقة. وتمتدّ قطعة الأرض على مساحة 378,885 قدم مربع، وتُصنف واحدة من أكبر صفقات الاستحواذ من إجمالي قيمة الصفقات العقارية التي شهدها وسط مدينة دبي هذا العام. وتندرج هذه الصفقة في إطار التزام درِفن للعقارات بتلبية الطلب المتزايد على المساحات المكتبية الفاخرة في المنطقة الأكثر شهرة وتميزاً في إمارة دبي.

يتميّز مبنى 3، إعمار سكوير بموقعه الاستراتيجي، حيث يتمركز في قلب وسط مدينة دبي النابض بالحياة، ليشكل عنصر محفز ويساهم في تعزيز سمعة دبي كرمز عالمي رئيسي، باعتباره وجهة مرموقة للشركات الرائدة التي تسعى إلى تحقيق مستوى أكبر من التواجد في عالم الأعمال. ونظرًا لأن المساحات المكتبية المتميزة في هذا الموقع الرئيسي محدودة للغاية، فإن هذا الاستحواذ الاستراتيجي لشركة "درِفن للعقارات" يضمن للشركات إمكانية تأمين بيئات استثنائية مصممة لتعزيز النمو.

وقال المؤسس والمدير الإداري لشركة "درِفن للعقارات،" عبد الله العجاجي: "في إطار مواصلة مسيرة التطور والنمو، حققت دبي إنجازاً عالمياً مهماً، حيث حافظت على مكانتها كمحرك للاقتصاد العالمي. وتأتي هذه الصّفقة لتؤكّد على التزام شركة "درِفن للعقارات" بالقيام بدور محوري في تشكيل المشهد العقاري التجاري في المدينة. كما وتعكس هذه الخطوة التزامنا الراسخ بالتميز ونهجنا الاستباقي لتلبية متطلبات السوق. ومن خلال إضافة هذا المبنى التاريخي إلى محفظتنا، فإننا لا نعزز عروضنا فحسب، بل ندعم أيضًا طموحات الشركات في الإسهام في جعل دبي مدينة ديناميكية للغاية. إن نقل مقرنا الرئيسي إلى إعمار سكوير 3 هو خطوة بارزة بالنسبة لنا - فهو يضعنا في قلب الحدث، حيث تزدهر الابتكارات والفرص الابتكارية".

وأضاف الشريك الإداري في شركة "درِفن للعقارات،" هادي حمر: "تم إجراء عملية الشراء من خلال صندوق مخصص، ما يضمن التوسع المدروس لشركة "درِفن للعقارات". وسيسهم نقل المقر الرئيسي للشركة إلى إعمار سكوير 3 في تحقيق مستويات جديدة من النمو لها، إلى جانب تعزيز سمعتها كمزود موثوق به في سوق العقارات التنافسية في دبي".

ومن المتوقع أن يكون لصفقة الاستحواذ هذه تأثيراً كبيراً على المشهد العقاري التجاري في وسط مدينة دبي، وذلك من خلال توفير مساحات مكتبية متميزة، والتي تشهد ارتفاعاً مطرداً في الطلب عليها. وتستعد شركة درفن للعقارات لجذب الشركات الرائدة إلى المنطقة، للإسهام في تعزيز الأنشطة التجارية والنمو الاقتصادي في أحد أكثر مراكز الأعمال تميّزا وشهرة في العالم.

نبذة عن شركة "درِفن للعقارات"

نجحت شركة "درِفن للعقارات" منذ عام 2010، في تعزيز مكانتها كشركة رائدة في مجال الوساطة العقارية وإدارة العقارات في دبي، من خلال تقديم حلول استراتجية حائزة على جوائز ومصممة خصيصًا لتلبية تطلعات وطموحات كل عميل. وتواصل الشركة بالتزامها الراسخ بالابتكار والعمل على بناء وإرساء علاقات تعاون مستدامة على أساس الثقة والمصداقية والنزاهة.

تقوم شركة "درِفن للعقارات"، بالإضافة الى كونها العضو الحصري في فوربس جلوبال بروبرتيرز في الإمارات العربية المتحدة، بدورٍ رئيسي في مسيرة تشكيل وصياغة مشهد العقارات الفاخرة في المدينة. ويتمتع فريقها المتخصص الذي يضم أكثر من 600 من الخبراء بمعرفة متعمقة ودراية وافية بأوضاع السوق، تخولهم تقديم خبرات ورؤى تشمل كافة مسارات التطوير العقاري من اختيار العقارات إلى إدارتها، لضمان تحقيق قيمة طويلة الأجل للمستثمرين والمطورين على حد ٍسواء.

أنجزت شركة "درِفن للعقارات"، مجموعة واسعة من عمليات الوساطة تشمل عقارات فائقة الفخامة ومجموعة من أرقى الوجهات الفاخرة في دبي، محققةً بصمة متميزة في المدينة. وتضم محفظتها عدداً من أبرز وأهم المشاريع مثل سي ميرور فيلا Sea Mirror Villa على جزيرة جميرا باي، وريكسوس ريزيدنسز طريق مركز دبي المالي Rixos Financial Center Road Dubai Residences. وساهمت هذه المشاريع في تعزيز مكانة الشركة الرائدة في السوق.

وتواصل شركة "درِفن للعقارات" في مسيرة النمو والتطور بخطوات ثابتة، مؤكدةً على التزامها وتطلعاتها بتجاوز التوقعات وإرساء معايير جديدة للتميّز في سوق العقارات الديناميكية في دبي. وتعتمد الشركة على خبرتها وابتكاراتها ونهجها القائم على تقديم افضل الخدمات للعملاء، لمواصلة جهودها وإسهامها في رسم مستقبل المدينة وتحقيق أعلى مستويات الريادة من قطاع العقارات.

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