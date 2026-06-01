القاهرة، جمهورية مصر العربية : أعلنت شركة ماجد الفطيم، الرائدة في تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، عن وضع حجر الأساس لمشروع "چنكشن"، مجمع الأعمال المتطور من الجيل الجديد في منطقة غرب القاهرة باستثمارات تبلغ 500 مليون جنيه مصري. ويمثل بدء الأعمال أولى الخطوات التنفيذية ضمن إجمالي استثمارات تتجاوز 20 مليار جنيه مصري، حيث ستسهم هذه المرحلة في تنفيذ البنية التحتية الأساسية اللازمة لتطوير المشروع بالكامل. ويعكس هذا الإنجاز انتقال المشروع من مرحلة الرؤية إلى حيز التنفيذ الفعلي، ما يؤكد على التزام ماجد الفطيم بالجداول الزمنية لإنشاء مشروعاتها وتسليمها وفق أعلى معايير الجودة وفي المواعيد المحددة، وترسيخ رؤيتها في تطوير وجهات مستقبلية متكاملة تسهم في بناء مجتمعات تضع الإنسان في قلب التجربة.

يجمع مشروع "چنكشن" بين بيئات الأعمال والتجزئة والضيافة والتجارب المختلفة ضمن وجهة واحدة متعددة الاستخدامات، كما أنه يتمتع بموقع استراتيجي بجوار "مول مصر" مع سهولة الوصول إلى الطرق والمحاور الرئيسية والمعالم الحيوية غرب القاهرة. ويمتد المشروع على مساحة بنائية إجمالية تقارب 99 ألف متر مربع، ويضم ثمانية مبانٍ فاخرة توفر 440 وحدة مكتبية بمساحات تبدأ من 65 مترًا مربعًا، إلى جانب مجموعة متنوعة تضم أكثر من 50 متجرًا ومطعمًا ومقهى. كما يضم المشروع فندقًا فاخرًا فئة الخمس نجوم تديره علامة25hours Hotels by Ennismore . ويوفر المشروع 1,250 مكانًا لانتظار السيارات، إلى جانب سبع مناطق مخصصة للنزول والصعود، بما يضمن سهولة الوصول ويوفر أعلى مستويات الراحة والتنقل، بما يعزز مكانة "چنكشن" كوجهة متكاملة تجمع بين الأعمال وأسلوب الحياة العصري ليلبي تطلعات الجيل الجديد من بيئات العمل والحياة الحضرية.

وتعليقًا على بدء أعمال الإنشاءات، قال أحمد الشامي، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم العقارية: "يمثل مشروع چنكشن خطوة استراتيجية لنقل خبراتنا الإقليمية في تطوير الوجهات المتكاملة والمستقبلية إلى السوق المصري، وذلك في إطار بناء محفظة عقارية متنوعة. ويعكس وضع حجر الأساس اليوم انتقال المشروع من مرحلة الرؤية إلى التنفيذ الفعلي، من خلال تقديم نموذج مختلف لمجمعات الأعمال في غرب القاهرة يجمع بين البنية التحتية الذكية، والتصميم المستدام، والتكامل السلس مع تجارب التجزئة وأسلوب الحياة العصري، بما يتماشى مع احتياجات السوق المتطورة. ويجسد هذا المشروع رؤيتنا طويلة الأمد لتطوير مساحات تدعم الابتكار، وتسهم في دفع النمو الاقتصادي، وتعزز جودة التجارب اليومية."

ويستهدف مشروع "چنكشن" الحصول على شهادةLEED الذهبية، بما يعكس التزامه الراسخ بالاستدامة وتطوير بنية تحتية ذكية، ويضم المشروع مجموعة من الأنظمة المتقدمة الموفرة للطاقة، وتقنيات الدخول الذكي، ومحطات شحن السيارات الكهربائية، إلى جانب بنية اتصالات تعتمد على الألياف الضوئية فائقة السرعة. ومن خلال هذه المزايا، من المتوقع أن يحقق المشروع كفاءة تشغيلية عالية، تشمل خفض استهلاك الطاقة المرتبط بأنظمة التهوية والتكييف وإدارة المخلفات بنسبة تصل إلى 40%، بما يسهم في دعم ممارسات الأعمال المستدامة وتعزيز الكفاءة البيئية للمشروع.

ويقع مشروع "چنكشن" بجوار مول مصر، حيث يتصل به مباشرةً، ليصبح واحدًا من أبرز الوجهات متعددة الاستخدامات في مصر، ويجمع بين الأعمال وأسلوب الحياة والترفيه، بما يعزز مكانته كمركز أعمال حيوي يسهل الوصول إليه. ويتميز المشروع بموقع استراتيجي بالقرب من أهم المحاور والطرق الرئيسية، بما في ذلك طريق الواحات، وطريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، والطريق الدائري. كما يقع على بُعد سبع دقائق فقط من الطريق الدائري ومحور 26 يوليو ومحطة مونوريل مول مصر، إلى جانب قربه من عدد من المعالم الرئيسية، حيث يبعد 25 دقيقة فقط من مطار سفنكس الدولي، و20 دقيقة من المتحف المصري الكبير، و25 دقيقة من أهرامات الجيزة.

نبذة عن "ماجد الفطيم"

تأسست شركة "ماجد الفطيم" عام 1992، وهي مجموعة إماراتية لأساليب الحياة المتنوعة تعمل عبر أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. وانطلقت المجموعة وفق رؤية مؤسسها المرحوم ماجد الفطيم، في مفهوم التسوّق والترفيه والتسلية لتحقيق "أسعد اللحظات لكل الناس، كل يوم". وشهدت المجموعة نمواً بارزاً لتصبح واحدة من أكثر الشركات التي تتمتع بسمعة ومكانة مرموقة في المنطقة، حيث تضم أكثر من 41000 موظف، وتبلغ قيمة الأصول المملوكة لها 20 مليار دولار أمريكي وتتمتع بأعلى تصنيف ائتماني (BBB) بين الشركات الخاصة في المنطقة. كما ترحب بأكثر من 600 مليون زائر عبر منظومتها الفعلية والرقمية كل عام.

تمتلك "ماجد الفطيم" 29 مركز تسوق، من بينها وجهات شهيرة للتسوّق والترفيه مثل "مول الإمارات"، و"مول مصر"، و"مول عُمان"، إلى جانب سلسلة مراكز "سيتي سنتر" المعروفة. وتستكمل محفظة أعمالها بسبعة فنادق وخمس مدن متكاملة. وتعد "ماجد الفطيم" المطور العقاري المفضل في المنطقة، حيث قدمت العديد من مشاريع المدن المتكاملة المتميزة ومن بينها "غاف وودز" و"تلال الغاف" في دبي و"الموج" في مسقط.

في عام 1995، أدخلت "ماجد الفطيم"، تجارة التجزئة العصرية للمواد الاستهلاكية إلى المنطقة. واليوم، تمتلك وتدير مجموعة من العلامات التجارية عبر شبكة تضم ما يقرب من 500 متجرًا.

تُعدّ أصول ماجد الفطيم بوابةً لدخول علامات تجارية عالمية في مجال الأزياء والديكور المنزلي والتجميل إلى منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك "لولوليمون" و"ليغو" و"كريت آند باريل" و"شيشيدو"، كما تملك المجموعة "ذات" المتجر والتطبيق الإلكتروني للأزياء. وتدير "ماجد الفطيم" أكثر من 600 شاشة سينما في صالات "ڤوكس سينما" التابعة لها، بالإضافة إلى مجموعة من تجارب الترفيه والتسلية عالمية المستوى، بما في ذلك سكي دبي المرموق.

وترتبط جميع تجارب التجزئة والترفيه الخاصة بها من خلال برنامج SHARE للمكافآت، الأسرع نموًا في دولة الإمارات، والذي يستفيد من الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات المتقدمة لتقديم مكافآت شخصية وتجارب فريدة وأسعد اللحظات، كل يوم.

