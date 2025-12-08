القيمة الإجمالية لأدوات الدين المدرجة في ناسداك دبي تتخطى 145 مليار دولار

دبي: رحّبت ناسداك دبي بإدراج ناجح لسندات بسعر فائدة متغيّر بقيمة 500 مليون دولار أمريكي صادرة عن بنك الصين فرع دبي، ضمن برنامج السندات متوسطة الأجل الخاص بالبنك، والبالغة قيمته 40 مليار دولار. وتُستحق السندات التقليدية الممتدة لثلاثة أعوام في 24 نوفمبر 2028، وسجل الإصدار رقماً قياسياً كأقل هامش لسندات مقوّمة بالدولار الأمريكي لأجل ثلاث سنوات على مستوى المصارف الصينية، ما يعكس ثقة الأسواق الدولية بقوة الملاءة الائتمانية لمصرف الصين وقدراته التمويلية.

ويعكس هذا الإصدار المكانة القوية والمتنامية للمؤسسات المالية الصينية في ناسداك دبي، كما يؤكد ثقة المستثمرين المستمرة في القوة الائتمانية لبنك الصين واستراتيجيته التمويلية العالمية. وارتفع بذلك إجمالي قيمة أدوات الدين المدرجة من قبل بنك الصين في ناسداك دبي إلى نحو 1.9 مليار دولار عبر عدة شرائح وتواريخ استحقاق.

واحتفالاً بعملية الإدراج الناجحة، قرعت سعادة السيدة أو بوكيان، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي جرس افتتاح جلسة التداول في ناسداك دبي، إلى جانب حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، ومجموعة من كبار المسؤولين التنفيذيين من الجانبين.

وقالت سعادة السيدة أو بوكيان، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي: "يعكس إصدار بنك الصين للسندات تأثير المؤسسات الصينية في أسواق رأس المال العالمية، ويُعزز مكانة دبي كمركز مالي دولي رائد في الشرق الأوسط. فقد حقق التعاون المالي بين الصين والإمارات العربية المتحدة خلال السنوات الأخيرة نتائج مثمرة، ويأتي الإدراج الناجح لهذه السندات كمؤشر واضح على عمق وتوسع علاقات التعاون المالي بين البلدين."

وبهذه المناسبة، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: "نجح بنك الصين في بناء علاقة راسخة وموثوقة مع ناسداك دبي، ويسرّنا أن نرحّب بأحدث إدراجاته في البورصة، فيما تواصل دبي أداء دورها المحوري كجسر استراتيجي يربط الصين بالأسواق العالمية، ويوفر منصة شفافة ومتوافقة مع المعايير الدولية، لإتاحة الوصول إلى قاعدة واسعة ومتنوّعة من المستثمرين. وتشكل الإدراجات من هذا المستوى دليلاً على قوة ومرونة البورصة."

تجدر الإشارة إلى أنّ الجهات المصدرة الصينية، بما في ذلك بنك الصين، وبنك التنمية الصيني، ووزارة المالية في جمهورية الصين الشعبية، والبنك الصناعي والتجاري الصيني والبنك الزراعي الصيني، وبنك التعمير الصيني، قد جمعت عائدات تزيد عن 27 مليار دولار أمريكي من خلال الإدراجات في ناسداك دبي. كما استضافت البورصة إدراجات بارزة شملت أول إصدارات للسندات في منطقة الشرق الأوسط من وزارة المالية الصينية وبنك التنمية الصيني، ما يبرز الدور الحيوي الذي تضطلع به دبي كحلقة وصل رئيسية لتدفقات رؤوس الأموال بين آسيا والأسواق العالمية.

يذكر أن القيمة الإجمالية لأدوات الدين المدرجة حالياً في ناسداك دبي قد تجاوزت 145 مليار دولار، ما يعزز مكانة البورصة كمنصة رائدة على مستوى المنطقة لإدراج أدوات الدخل الثابت الدولية، ومركز عالمي لتدفقات رؤوس الأموال عبر الحدود.

نبذة عن ناسداك دبي

ناسداك دبي هي البورصة المالية العالمية للمنطقة الواقعة بين غرب أوروبا وشرق آسيا. وترحّب البورصة بجهات الإصدار الإقليمية والدولية الساعية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية على المستويين الإقليمي والدولي. وتدرج البورصة حالياً الأسهم والمشتقات والصكوك (السندات الإسلامية) والسندات التقليدية وصناديق الاستثمار العقاري. يشار إلى أن سوق دبي المالي هو المساهم الرئيسي في ناسداك دبي حيث تبلغ حصته الثلثين، في حين تملك بورصة دبي ثلث الأسهم. كما أن سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) هي السلطة التنظيمية لبورصة ناسداك دبي.

