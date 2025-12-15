الصكوك تستحق في أكتوبر 2035 بمعدل ربح قدره 4.875 %

الإصدار استقطب طلبات اكتتاب تجاوزت قيمتها 2 مليار دولار مدفوعةً بالمشاركة القوية من المستثمرين الإقليميين والدوليين

القيمة الإجمالية لأدوات الدين المدرجة في ناسداك دبي تتجاوز 145 مليار دولار أمريكي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: رحّبت ناسداك دبي بإدراج صكوك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي صادرة عن شركة ماجد الفطيم للصكوك المحدودة، في إطار توسّع شركة ماجد الفطيم في أسواق الدين الدولية في دبي. وتعكس الصكوك، المضمونة من ماجد الفطيم القابضة ذ.م.م، التزام المجموعة بالوصول إلى قاعدة متنوعة من المستثمرين العالميين من خلال بيئة الأسواق المتوافقة مع المعايير الدولية التي توفرها دبي.

وتُستحقّ الصكوك في 22 أكتوبر 2035 بمعدل ربح 4.875%، وقد استقطبت طلباً قوياً من المستثمرين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 2 مليار دولار أمريكي. سيساهم الإصدار الحاصل على تصنيف BBB من كل من وكالة ستاندرد آند بورز ووكالة فيتش، في دعم أهداف الشركة الشاملة وخططها لإعادة التمويل.

ويأتي هذا الإدراج بعد الإصدار الناجح لسندات هجينة من الشركة، والتي سجّلت تغطية تجاوزت خمسة أضعاف ونصف، وجرى تسعيرها عند معدل ربح 5.75%. ويعكس الزخم القوي في الإصدارين ثقة المستثمرين في القوة المالية لشركة ماجد الفطيم وعملياتها المتنوعة ونهجها المنضبط في إدارة رأس المال.

واحتفالاً بعملية الإدراج الناجحة، قرع أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم جرس افتتاح جلسة التداول في ناسداك دبي، إلى جانب حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، ومجموعة من كبار المسؤولين التنفيذيين من الجانبين.

وبهذه المناسبة، قال أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم: "يشكل إصدار الصكوك الأخيرة في ناسداك دبي دليلاً ملموساً على نمو مجموعة ماجد الفطيم، وقوة مركزها الائتماني، والثقة الراسخة التي يضعها المستثمرون العالميون في أعمالنا. كما أن زخم طلبات الاكتتاب وارتفاع الإقبال من المستثمرين يعكسان سجلنا المتميز في الأسواق العالمية على مدى أكثر من عقد، بفضل التزامنا بإرساء مركز ائتماني مصنّف ضمن الدرجة الاستثمارية، والحفاظ على نهج منضبط في تخصيص رأس المال. ويؤكد تحقيقنا لأقرب هامش ربح في تاريخنا ثقة المستثمرين وقوة وضعنا المالي, مؤكداَ على التزامنا بالاستفادة من البنية المتطورة التي توفرها أسواق دبي للوصول إلى قاعدة واسعة من رؤوس الأموال العالمية، بما يدعم أهداف الشركة وخطط نموها المستقبلية".

من جانبه، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي: "يعكس إدراج الصكوك الأخير من شركة ماجد الفطيم استمرار قوة الشركات الإقليمية في استقطاب رأس المال العالمي، كما يرسخ مكانة دبي كسوق رائد للتمويل الإسلامي. وتعزز الاستجابة القوية من المستثمرين الثقة في الجهات المصدرة التي تتمتع بإدارة مالية راسخة ومرونة طويلة الأمد. وتؤكد ناسداك دبي التزامها بتوفير منصة فعالة ذات مكانة مرموقة دولياً لربط جهات الإصدار بقاعدة واسعة ومتنوعة من المستثمرين العالميين."

وبهذا الإدراج، ترتفع القيمة الإجمالية لصكوك ماجد الفطيم المدرجة في ناسداك دبي إلى 2.2 مليار دولار أمريكي موزعة على أربعة إصدارات، ما يؤكد مكانتها ضمن المشاركين الرئيسيين في أسواق الدين بالمنطقة. كما تسهم هذه الصكوك في توسيع حضور الجهات المصدرة الإقليمية والدولية التي تستفيد من أسواق دبي للوصول إلى رأس المال العالمي.

ويرفع هذا الإدراج القيمة الإجمالية لأدوات الدين في ناسداك دبي إلى ما يزيد عن 145 مليار دولار أمريكي، ما يرسخ مكانة البورصة كمنصة رائدة في المنطقة لإدراج أدوات الدخل الثابت وتعزيز تدفقات رأس المال عبر الحدود.

نبذة عن ناسداك دبي

ناسداك دبي هي البورصة المالية العالمية للمنطقة الواقعة بين غرب أوروبا وشرق آسيا. وترحّب البورصة بجهات الإصدار الإقليمية والدولية الساعية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية على المستويين الإقليمي والدولي. وتدرج البورصة حالياً الأسهم والمشتقات والصكوك (السندات الإسلامية) والسندات التقليدية وصناديق الاستثمار العقاري. يشار إلى أن سوق دبي المالي هو المساهم الرئيسي في ناسداك دبي حيث تبلغ حصته الثلثين، في حين تملك بورصة دبي ثلث الأسهم. كما أن سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) هي السلطة التنظيمية لبورصة ناسداك دبي.

نبذة عن "ماجد الفطيم"

تأسست شركة "ماجد الفطيم" عام 1992، وهي مجموعة إماراتية لأساليب الحياة المتنوعة تعمل عبر أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. وانطلقت المجموعة وفق رؤية مؤسسها المرحوم ماجد الفطيم، في مفهوم التسوّق والترفيه والتسلية لتحقيق "أسعد اللحظات لكل الناس، كل يوم". وشهدت المجموعة نمواً بارزاً لتصبح واحدة من أكثر الشركات التي تتمتع بسمعة ومكانة مرموقة في المنطقة، حيث تضم أكثر من 41000 موظف، وتبلغ قيمة الأصول المملوكة لها 19 مليار دولار أمريكي وتتمتع بأعلى تصنيف ائتماني (BBB) بين الشركات الخاصة في المنطقة. كما ترحب بأكثر من 600 مليون زائر عبر منظومتها الفعلية والرقمية كل عام.

تمتلك "ماجد الفطيم" 29 مركز تسوق، من بينها وجهات شهيرة للتسوّق والترفيه مثل "مول الإمارات"، و"مول مصر"، و"مول عُمان"، إلى جانب سلسلة مراكز "سيتي سنتر" المعروفة. وتستكمل محفظة أعمالها بسبعة فنادق وخمس مدن متكاملة. وتعد "ماجد الفطيم" المطور العقاري المفضل في المنطقة، حيث قدمت العديد من مشاريع المدن المتكاملة المتميزة ومن بينها "غاف وودز" و"تلال الغاف" في دبي و"الموج" في مسقط.

في عام 1995، أدخلت "ماجد الفطيم"، تجارة التجزئة العصرية للمواد الاستهلاكية إلى المنطقة. واليوم، تمتلك وتدير مجموعة من العلامات التجارية عبر شبكة تضم ما يقرب من 500 متجرًا.

تُعدّ أصول "ماجد الفطيم" بوابةً لدخول علامات تجارية عالمية في مجال الأزياء والديكور المنزلي والتجميل إلى منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك "لولوليمون" و"ليغو" و"كريت آند باريل" و"شيشيدو"، كما تملك المجموعة "ذات" المتجر والتطبيق الإلكتروني للأزياء. وتدير "ماجد الفطيم" أكثر من 600 شاشة سينما في صالات "ڤوكس سينما" التابعة لها، بالإضافة إلى مجموعة من تجارب الترفيه والتسلية عالمية المستوى، بما في ذلك سكي دبي المرموق.

وترتبط جميع تجارب التجزئة والترفيه الخاصة بها من خلال برنامج SHARE للمكافآت، الأسرع نموًا في دولة الإمارات، والذي يستفيد من الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات المتقدمة لتقديم مكافآت شخصية وتجارب فريدة وأسعد اللحظات، كل يوم.

