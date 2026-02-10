القيمة الإجمالية لأدوات الدين المدرجة في ناسداك دبي تجاوزت حالياً 147.3مليار دولار

دبي، الإمارات العربية المتحدة: رحّبت ناسداك دبي، البورصة المالية العالمية الرائدة في المنطقة، بإدراج سندات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، صادرة عن المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية (المصرف)، في خطوة تشكّل أول دخول للمصرف إلى أسواق رأس المال الدولية لأدوات الدين، وتعزّز في الوقت ذاته مكانة دبي كمركز عالمي رائد لإصدارات الدخل الثابت.

وقد صدرت هذه السندات في إطار برنامج المصرف لسندات متوسطة الأجل بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي، وتمتد لأجل خمس سنوات وتستحق في 29 يناير 2031، بمعدّل فائدة سنوي قدره 5.113%، ما يعادل هامشاً ائتمانياً قدره 125 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وشهد الإصدار طلباً قوياً من المستثمرين، إذ تجاوز حجم طلبات الاكتتاب 1.3 مليار دولار أمريكي، ما يعكس نسبة تغطية بلغت 2.6 ضعفاً. واستقطبت الصفقة مشاركة قاعدة واسعة ومتنوعة من المستثمرين الإقليميين والدوليين، من بينهم بعض أكبر مديري الصناديق العالمية، والبنوك، والبنوك الخاصة، وصناديق التقاعد، وشركات التأمين. وتم الإعلان عن تفويض الإصدار في 16 يناير، بينما تمّ التسعير في 22 يناير، عقب سلسلة من الاجتماعات التعريفية مع المستثمرين، عُقدت في هونغ كونغ وسنغافورة والمملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وحصلت السندات على تصنيف (A) الائتماني من وكالة فيتش، وهي مدرجة في كل من سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن وناسداك دبي.

واحتفالاً بعملية الإدراج، قرع فؤاد محمد، الرئيس التنفيذي للمصرف جرس افتتاح جلسة التداول في ناسداك دبي، إلى جانب حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

وبهذه المناسبة، قال فؤاد محمد، الرئيس التنفيذي للمصرف: "يعكس الإقبال القوي من المستثمرين مستوى الثقة المتنامي في التوجّه الاستراتيجي المتجدد للمصرف، وفي قوّة فريق إدارته، إلى جانب التحسن الملحوظ في أدائه ومؤشراته المالية خلال الاثني عشر شهراً الماضية. ويأتي دخول المصرف إلى أسواق رأس المال الدولية بالتزامن مع عام اليوبيل الذهبي، ليشكّل محطة مفصلية تتيح لنا توسيع نطاق حضورنا العالمي والوصول إلى قاعدة متنوعة من المستثمرين الدوليين، وتعزيز علاقاتنا الراسخة مع شركائنا الإقليميين الموقّرين".

وبدوره، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: "يعكس الإدراج الأول لسندات المصرف ثقة المستثمرين القوية والمستدامة في الجهات المصدرة الإقليمية عالية الجودة، ويؤكد التطور المستمر لأسواق الدين في دولة الإمارات. كما أن الإقبال الكبير على هذا الإصدار يبرز جودة الجدارة الائتمانية وجاذبية دبي كوجهة مفضلة لإدراج أدوات الدين الدولية، ويعزز دور أسواق دبي في دعم وصول الجهات المصدرة الإقليمية إلى رأس المال العالمي".

تجاوزت القيمة الإجمالية القائمة لأدوات الدين المدرجة في ناسداك دبي 147.3مليار دولار أمريكي ، ما يعكس عمق وتنوع قاعدة الجهات المصدرة التي تعتمد على أسواق دبي الدولية لأدوات الدين، عبر القطاعات السيادية، والمؤسسات المالية، وقطاع الشركات.

لمحة عن المصرف:

تأسس المصرف (المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية)، أحد المؤسسات المالية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عام 1976 بموجب المرسوم الاتحادي رقم 50 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. يهدف البنك إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتسهيل حركة التجارة والاستثمار بين الدول العربية؛ حيث يلعب دورًا محوريًا في تسهيل حركة التبادل التجاري في الممرات التي يستهدفها في شمال أفريقيا، مع التركيز بشكلٍ رئيسي على دعم وتلبية احتياجات عملائه في دولة الإمارات وخارجها.

يقدم المصرف مجموعة خدمات شاملة، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية للمؤسسات، والخدمات المصرفية الإسلامية، وحلول الخزانة، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.almasraf.ae.

-انتهى-

نبذة عن ناسداك دبي

ناسداك دبي هي البورصة المالية العالمية للمنطقة الواقعة بين غرب أوروبا وشرق آسيا. وترحّب البورصة بجهات الإصدار الإقليمية والدولية الساعية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية على المستويين الإقليمي والدولي. وتدرج البورصة حالياً الأسهم والمشتقات والصكوك (السندات الإسلامية) والسندات التقليدية وصناديق الاستثمار العقاري. يشار إلى أن سوق دبي المالي هو المساهم الرئيسي في ناسداك دبي حيث تبلغ حصته الثلثين، في حين تملك بورصة دبي ثلث الأسهم. كما أن سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) هي السلطة التنظيمية لبورصة ناسداك دبي.

للاستفسارات الإعلامية يرجى التواصل مع:

نورة الصوري

الاتصال والعلاقات العامة

سوق دبي المالي

البريد الإلكتروني: nalsoori@dfm.ae