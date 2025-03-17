جزيرة المرجان: الوجهة العقارية الأكثر طلباً في الإمارات حالياً

سافيلز تحقق بيعاً كاملاً لوحدات "سان شاين باي" الفاخرة المطلة على الواجهة البحرية

"سورس أوف فيت" تعلن عن خطط لتطوير مشاريع بقيمة تقارب 10 مليارات درهم في دبي ورأس الخيمة، مع إطلاقات جديدة في المستقبل القريب

دبي ورأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "سورس أوف فيت"، المطور العقاري الرائد، بالتعاون مع سافيلز، عن بيع جميع وحدات مشروعها الأول في الإمارات "سان شاين باي" في جزيرة المرجان بشكل كامل. وقد حقق المشروع، الذي تبلغ قيمته 500 مليون درهم إماراتي (136 مليون دولار أمريكي)، نجاحاً استثنائياً، حيث شهد طلباً قوياً من المستثمرين والمتخصصين في قطاع العقارات. وجذب المشروع اهتمام أكثر من 37 جنسية مختلفة، مما يؤكد جاذبيته العالمية.

يتميز "سان شاين باي" بكونه مشروعاً حائزاً على أربع جوائز عالمية في التصميم والعمارة، وقد انطلقت أعمال البناء بالفعل ليكون من أولى العقارات التي سيتم تسليمها بالتزامن مع الافتتاح المرتقب لكازينو ومنتجع وين المرجان. ومن المقرر أن يبدأ تسليم الوحدات للسكان اعتباراً من أوائل عام 2027.

استمراراً لمسيرة النجاح، صرّح الدكتور ماجد جاك هسيونغ، المدير العام لشركة "سورس أوف فيت" العقارية: "حقق مشروع 'سان شاين باي' إقبالاً استثنائياً من المستثمرين، وذلك بفضل موقعه الاستراتيجي بالقرب من منتجع وين الجديد، وتصميمه الحائز على جوائز، وخطة الدفع التنافسية. هذا النجاح يعزز استراتيجيتنا القائمة على تطوير مشاريع عقارية ضمن أكثر الوجهات طلباً، ونتطلع إلى الكشف عن مشاريع جديدة في جزيرة المرجان قريباً."

وفي إطار هذا النجاح، عينت "سورس أوف فيت" العقارية شركة سافيلز العقارية العالمية كوكيل رئيسي لإدارة مبيعات "سان شاين باي"، حيث تعاونت الفرق المختصة لإطلاق إحدى أنجح الحملات البيعية في رأس الخيمة، مما أدى إلى بيع المشروع بالكامل خلال فترة قياسية.

وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال مارك تينانت، رئيس المشاريع الحصرية في سافيلز: "تُعد جزيرة المرجان اليوم من أبرز الوجهات العقارية في الإمارات، وشهدنا إقبالاً كبيراً من المشترين الذين حرصوا على اقتناص الفرصة. قدمت سافيلز خدمات شاملة، بدءاً من بناء الهوية التجارية وصولاً إلى المبيعات، كما عملنا جنباً إلى جنب مع المطور لتحسين التصاميم، وإضافة مرافق فاخرة، وخلق توازن مثالي بين الجمال والوظائف العملية. وبفضل استراتيجية تسويق متكاملة وعلاقة قوية مع سوق الوساطة العقارية، نجحنا في تحقيق بيع كامل للمشروع."

تواصل "سورس أوف فيت" العقارية خططها التوسعية في دبي ورأس الخيمة، إذ تستعد للإعلان عن مشاريع جديدة خلال عام 2025. وبفضل محفظتها المتنوعة من الأراضي في مواقع استراتيجية بالإمارات، تركز الشركة على تطوير مشاريع عقارية فاخرة تلبي تطلعات المستثمرين. ومع الارتفاع المستمر في قيم العقارات بهذه الوجهات، تخطط الشركة لإطلاق مشروعها الجديد خلال الربع القادم، بما يعزز حضورها في قطاع العقارات الفاخرة.

حول “سورس أوف فيت":

تتخصص “سورس أوف فيت” في تطوير مجتمعات أنيقة في وجهات مرغوبة، حيث يتناغم نمط الحياة الراقي مع الفخامة. يمتلك فريقنا من المعماريين والمهندسين والمصممين خبرة واسعة في تصميم منازل توفر توازناً مثالياً للحياة اليومية، مع إضافة قيمة مستدامة للمستثمرين. بفضل اهتمامنا الاستثنائي بالتفاصيل، نبتكر مساحات معيشة فاخرة مستلهمة من التصميم العصري والاستدامة والراحة.

في “سورس أوف فيت”، نُشكل المصير - مفهوم عريق يُعتَبَر مشتركاً عبر الثقافات، يربط الأفراد بالعالم الطبيعي الشامل.

حول سافيلز

تُعد سافيلز بي إل سي شركة عالمية رائدة في الخدمات العقارية، ومدرجة في بورصة لندن. تمتلك الشركة حضوراً راسخاً في الشرق الأوسط منذ أكثر من 40 عاماً، حيث توفر مجموعة شاملة من الخدمات الاستشارية والإدارية والوساطة العقارية في الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، والبحرين، ومصر، والمملكة العربية السعودية. تشمل مجالات خبرتها إدارة العقارات، والخدمات السكنية والتجارية، وتقييم الأصول العقارية والتجارية، والاستشارات الاستثمارية والتطويرية.

تأسست سافيلز في المملكة المتحدة عام 1855، وهي اليوم تمتلك شبكة دولية واسعة تضم أكثر من 700 مكتب وشريك، وتوظف أكثر من 40,000 متخصص عبر أمريكا الشمالية والجنوبية، والمملكة المتحدة، وأوروبا، وآسيا والمحيط الهادئ، وأفريقيا، والشرق الأوسط.

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