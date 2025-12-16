أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة / تشارلوت، كارولاينا الشمالية، الولايات المتحدة الأمريكية : أعلنت شركة مبادلة للاستثمار («مبادلة»)؛ شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي، وشركة "بارينغز"؛ إحدى أبرز شركات إدارة الاستثمار في العالم والتابعة لشركة "ماس ميوتوال"، عن إطلاق شراكة عالمية جديدة في مجال ديون العقارات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي. وبموجب هذه الشراكة، ستستثمر مبادلة مع "ماس ميوتوال"، فيما ستكون "بارينغز" الجهة المسؤولة عن إدارة المشروع المشترك.

سيجمع المشروع المشترك بين الخبرة الواسعة التي تتمتع بها "بارينغز" في مجال ديون العقارات وبين المنصة الاستثمارية العالمية لمبادلة، وذلك بهدف توفير حلول ائتمانية مبتكرة في أسواق الولايات المتحدة وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

تأتي هذه الشراكة، التي تُعد امتداداً للعلاقة الاستراتيجية الراسخة بين مبادلة و"بارينغز"، بهدف تعزيز محفظة مبادلة المتنوعة في مجال ديون العقارات، علاوة على ترسيخ مكانة "بارينغز" كإحدى أكبر الشركات العالمية المتخصصة في إدارة الاستثمارات العقارية المتنوعة.

وستركز الشراكة الجديدة على الاستثمار في قروض العقارات الممتازة وقروض العقارات التابعة عبر مختلف فئات الأصول العقارية. وسيستفيد المشروع المشترك من الفرص التي تتيحها منصة "بارينغز" التي تدير أصول ديون عقارية تزيد قيمتها على 30 مليار دولار، إضافةً إلى سجل أدائها القوي وانتشارها العالمي.

وبهذه المناسبة، قال عمر عريقات، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع استثمارات الائتمان والحالات الخاصة في مبادلة: "يسعدنا توسيع شراكتنا مع (ماس ميوتوال) و(بارينغز) عبر إطلاق هذا المشروع المشترك الجديد. فالسجل القوي والحافل للشركاء، وقدراتهم المتميزة في ابتكار الصفقات وإدارة المحافظ الاستثمارية، جميعها عوامل تعزز استراتيجية مبادلة الاستثمارية الحالية، وتُمكّننا من الوصول إلى المزيد من الفرص عالية الجودة في أسواق الائتمان العقاري العالمية. ومن خلال هذا التعاون، نرى بأننا معاً في موقعٍ مثالي لاقتناص فرص استثمارية جديدة، وتقديم حلول تمويل مبتكرة تحقق قيمة قوية ومستدامة للشركاء."

بدوره قال مايك فرينو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بارينغز: "يسرّنا تعزيز شراكتنا مع مبادلة من خلال هذا المشروع الحيوي. فمن خلال الجمع بين الخبرة العميقة التي تتمتع بها (بارينغز) على مدى عقود في أسواق الائتمان والمنصة الاستثمارية العالمية ذات المستوى الرفيع لمبادلة، نؤسس لتحالف قوي قائم على التعاون والرؤية المشتركة. ويضعنا هذا الجهد المشترك في موقع يتيح لنا تقديم حلول تمويل مبتكرة عبر أهم المناطق العالمية، واغتنام الفرص الناتجة عن تحولات الأسواق. ونحن على ثقة بأن هذا التعاون سيمكننا من تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأمد لعملائنا والشركاء في هذا المشروع."

وتأتي هذه الشراكة في وقت يشهد زخماً كبيراً من الفرص في أسواق العقارات العالمية، مدفوعة بتراجع البنوك عن الإقراض، وارتفاع متطلبات إعادة التمويل، إضافة لتزايد الإقبال على الائتمان الخاص.

نبذة عن شركة مبادلة للاستثمار:

شركة مبادلة للاستثمار هي شركة استثمار سيادي، تدير محفظة أعمال عالمية، وتتمثل مهمتها في تحقيق عوائد مالية مستدامة لحكومة أبوظبي. تتوزع محفظة أعمال مبادلة التي تبلغ قيمتها 1,212 مليار درهم إماراتي )330 مليار دولار أمريكي( على 6 قارات، وتستثمر الشركة في قطاعات عديدة وفي مختلف فئات الأصول، وتوظّف خبرتها المتميزة في مختلف القطاعات وكذلك شراكاتها العالمية طويلة الأمد، لتحقيق الأرباح والمساهمة في عملية النمو المستدام، دعماً لجهود بناء اقتصاد وطني متنوع ومتكامل مع الاقتصاد العالمي. لمزيد من المعلومات حول شركة "مبادلة"، يمكن زيارة الموقع الرسمي للشركة: www.mubadala.com.

نبذة عن شركة بارينغز:

تُعدّ بارينغز شركة عالمية لإدارة الأصول تتجاوز قيمة أصولها 470 مليار دولار أمريكي (إجمالي الأصول كما في 30 سبتمبر 2025) وتعمل بالشراكة مع عملاء من المؤسسات وشركات التأمين والجهات الوسيطة، كما توفر حلول تمويل مرنة لدعم الشركات الرائدة. وتعمل الشركة، التابعة لمجموعة ماس ميوتوال، على تحقيق عوائد فائضة من خلال الاستفادة من نطاق عملها العالمي وخبراتها عبر الأسواق العامة والخاصة في مجالات الدخل الثابت والأصول الحقيقية وحلول رأس المال.

