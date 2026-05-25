يوسف المطوع: الاتفاقية تعكس التزام "شروق" بتطوير مشاريع تستجيب للاحتياجات العملية لمجتمعات الشارقة وتحقق قيمة طويلة الأمد من الأصول العقارية الاستراتيجية

سليمان طارق العبدالجادر: شراكتنا الاستراتيجية مع "شروق" تشكل خطوة محورية في دعم رؤية "مجموعة سنام" طويلة المدى للاستثمار في التعليم المستدام

وقّعت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) اتفاقية مع "مجموعة سنام القابضة" لتطوير مدرسة جديدة في "مدينة الشارقة المستدامة"، باستثمارات قدرها 50 مليون دولار خلال السنوات المقبلة، بما يعزز البنية التعليمية في أول مجتمع سكني مستدام في إمارة الشارقة.

ويقع المشروع على قطعة أرض مملوكة لـ"شروق" تمتد على مساحة 29,275 متراً مربعاً في "مدينة الشارقة المستدامة" في منطقة الرحمانية بإمارة الشارقة . وتتبع المدرسة المنهاج الأمريكي وتستوعب نحو 2,435 طالباً من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر، بموجب اتفاقية تمتد لـ35 عاماً.

ووقّع الاتفاقية كلٌّ من يوسف المطوع، المدير التنفيذي للعقارات في "شروق"، والدكتور سليمان طارق العبدالجادر، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ "مجموعة سنام القابضة".

دعم الأسر وخلق قيمة طويلة الأمد

وقال يوسف المطوع: "تعكس هذه الاتفاقية التزام (شروق) بتطوير مشاريع تستجيب للاحتياجات العملية لمجتمعات الشارقة، وتحقق في الوقت نفسه قيمة طويلة الأمد من الأصول العقارية الاستراتيجية. ويعد التعليم أحد أهم عناصر المجتمع السكني المتكامل، إذ ستسهم المدرسة في دعم الأسر، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز بيئة أكثر ترابطاً وجودة للعيش في (مدينة الشارقة المستدامة)".

وأضاف: "تعكس شراكتنا مع (مجموعة سنام القابضة) أهمية التعاون مع شركاء متخصصين من القطاع الخاص يمتلكون رؤية بعيدة المدى وخبرة تشغيلية. كما يعزز المشروع قدرة الشارقة على استقطاب استثمارات إلى القطاعات الداعمة للتنمية البشرية ونمو المجتمعات والتخطيط العمراني المستدام".

تعزيز منظومة التعليم في الشارقة

من جانبه، قال الدكتور سليمان طارق العبدالجادر: "إن شراكتنا الاستراتيجية مع (شروق) تشكل خطوة محورية في دعم رؤية (مجموعة سنام) طويلة المدى للاستثمار في التعليم المستدام، بما يواكب تطلعات الطلبة في دول مجلس التعاون الخليجي. وتعد مكانة الشارقة كمركز بارز للتطوير العمراني والتعليمي المستدام عاملاً أساسياً يجعلها وجهة مثالية لمشاريع من هذا النوع".

وأضاف: "من خلال هذا المشروع، نتطلع إلى تطوير بيئة تعليمية متكاملة تدعم التميز الأكاديمي والابتكار والاستدامة والمشاركة المجتمعية، وتحقق قيمة طويلة الأمد للأجيال المقبلة".

تعزيز البنية التعليمية في المجتمعات السكنية بالشارقة

ستضيف المدرسة الجديدة رافداً مهماً إلى البنية التعليمية في "مدينة الشارقة المستدامة"، التي تتبنى مفاهيم الاستدامة والحياة الأسرية والخدمات المتكاملة.

ويدعم المشروع جهود "شروق" لتفعيل الأصول العقارية الاستراتيجية من خلال شراكات طويلة الأمد تلبي احتياجات المجتمعات السكنية المتنامية في الشارقة. ومن خلال تطوير مدرسة متكاملة من رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر داخل "مدينة الشارقة المستدامة"، سيوفر المشروع للعائلات المقيمة في المنطقة والأحياء المحيطة فرصة الوصول إلى تعليم نوعي بالقرب من منازلهم.

صرح تعليمي حديث

ستصمم المدرسة الجديدة بوصفها صرحاً تعليمياً حديثاً يتمحور حول الطالب، ويدمج التقنيات الحديثة ومبادئ الاستدامة والرفاه والتعلم التفاعلي في مختلف المراحل الدراسية.

وسيضم مبنى المدرسة فصولاً دراسية حديثة، ومختبرات للعلوم، ومرافق لتقنية المعلومات، والروبوتات والهندسة والرياضيات، ومساحات للصناعة والابتكار، إلى جانب ثلاث مكتبات تخدم مراحل رياض الأطفال والابتدائية والمراحل الأعلى.

كما سيشمل المبنى المدرسي مراكز تعلم مفتوحة، واستوديوهات للفنون، ومسرح "الصندوق الأسود"، وقاعة متعددة الاستخدامات بسعة 500 مقعد، بهدف دعم بيئة تعليمية تجمع بين التحصيل الأكاديمي والإبداع والثقافة والتعاون.

مرافق تراعي الرفاه والسلامة وتجربة الطلبة

سيُصمم قسم رياض الأطفال كمساحة مستقلة تراعي أعلى معايير الخصوصية والسلامة، من خلال بوابة مستقلة ومنطقة استقبال وإجراءات أمنية خاصة، ومداخل مباشرة إلى مناطق لعب خارجية آمنة.

وستضم المدرسة كذلك مركزاً للدعم التعليمي يتضمن غرفاً للعلاج والتكامل الحسي، ومكاتب للإرشاد الطلابي، وثلاث عيادات منفصلة للبنين والبنات وحالات العزل.

وتشمل المرافق الرياضية والترفيهية صالة رياضية داخلية، واستوديو للأنشطة، وملعب كرة قدم، وملاعب خارجية، ومسبحاً رئيسياً، وآخر تعليمي، ومناطق ترفيهية على سطح المبنى المدرسي، وكافتيريا صحية. كما ستضم المدرسة مساحات خضراء، وحديقة نباتية، وساحات داخلية، ومناطق جلوس ولعب، وممرات مشاة مظللة.

وسيدعم التصميم انسيابية الحركة والسلامة داخل المبنى من خلال فصل مسارات رياض الأطفال وأولياء الأمور والحافلات، وتوفير مواقف للحافلات داخل الموقع، ومواقف للموظفين وأولياء الأمور، ومواقف للمركبات الكهربائية، ومرافق للدراجات، وبوابات دخول مراقبة، ومسارات مشاة آمنة.

مشاريع مجتمعية

يعكس المشروع دور "شروق" في تطوير مشاريع مجتمعية تسهم في دعم نمو المجتمعات السكنية في الشارقة، وتعزيز جودة الحياة، واستقطاب استثمارات طويلة الأمد من القطاع الخاص إلى القطاعات الحيوية.

وعند اكتمالها، ستشكّل المدرسة إضافة تعليمية نوعية إلى "مدينة الشارقة المستدامة"، بما يدعم مكانة الإمارة كوجهة رائدة للحياة الأسرية، والمجتمعات المستدامة، والتعليم المستقبلي.

عن هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)

تُعدّ هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) القوة الدافعة وراء تحوّل إمارة الشارقة إلى وجهة رائدة في مجالات الأعمال والسياحة والحياة المستدامة. تأسست الهيئة عام 2009 برؤية من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبقيادة سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الهيئة. ومن خلال التنمية المستدامة، والشراكات الاستراتيجية، والابتكار في قطاعات التطوير العقاري والضيافة والترفيه والثقافة، تواصل تعزيز مكانة الشارقة كمركز عالمي للاستثمار والسياحة، من خلال مشاريع وتجارب هادفة تُسهم في دفع النمو الاقتصادي، وتمكين الإنسان، والحفاظ على البيئة.

نبذة عن مجموعة سنام القابضة

شركة مجموعة سنام القابضة ش.م.ك.ع هي شركة مساهمة عامة مقرها دولة الكويت، تأسست عام 1982 وأُدرجت في بورصة الكويت سنة 2004. ويبلغ رأس مالها المصدر والمدفوع 23,152,500 دينار كويتي قبل زيادة رأس المال الناتجة عن أسهم المنحة. تركز "سنام" استثماراتها في قطاعات استراتيجية تشمل القطاع الصحي والتعليمي والصناعي والعقاري في دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال تملك حصص مؤثرة في شركات عاملة في هذه القطاعات، والعمل مع شركائها لخلق قيمة مضافة للمساهمين وخدمة المجتمعات التي تستثمر فيها.

