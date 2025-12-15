بغداد، العراق : سجّل مؤشر الربيع لسوق العراق للأوراق المالية (RSISX) نمواً بنسبة 5.0% خلال شهر نوفمبر، ليتفوق على عدد من أسواق المنطقة التي شهدت تراجعاً خلال الشهر ذاته، بما في ذلك مؤشر السوق المالية السعودية (9.1-%)، وسوق دبي المالي (3.7-%)، وسوق أبوظبي للأوراق المالية (3.5-%)، وبورصة قطر (3.1-%)، وبورصة الكويت (1.4-%)، وبورصة البحرين (1.1-%).

وانعكس الاستقرار الذي أعقب الانتخابات البرلمانية العراقية في 11 نوفمبر 2025 على أداء السوق، حيث بلغت نسبة المشاركة 56.11%، وحصل ائتلاف الإعمار والتغيير على 1.3 مليون صوت بفارق يُقدر بنحو 370 ألف صوت عن أقرب منافسيه. كما ساهم أداء كلّ من المصرف الوطني العراقي، وآسياسيل، وشركة بغداد للمشروبات الغازية، ومصرف بغداد، ومصرف المنصور في دعم نمو المؤشر خلال الشهر.

وقالت عائشة كول اوزكور، رئيس فريق الأبحاث والدراسات في شركة الربيع للأوراق المالية: “يعكس أداء شهر نوفمبر تأثير العوامل السياسية والاقتصادية الإيجابية في تعزيز ثقة المستثمرين بالسوق العراقية. فقد سجّل مؤشر الربيع أداءً متفوّقاً مقارنة بأسواق المنطقة، مدعوماً بمساهمات قوية من القطاعات الرئيسة. كما يوفّر إطلاق مؤشراتنا الجديدة أدوات أكثر تخصّصاً للمستثمرين لمتابعة الاتجاهات القطاعية وتحسين قراراتهم الاستثمارية".

وفي شهر نوفمبر، وسّعت شركة الربيع إطارها التحليلي عبر إطلاق مؤشر الربيع للشركات الحلال (RSIHX) ومؤشر الربيع لقطاع المصارف (RSIBX)، وهما مؤشران محسوبان منذ عام 2022، بهدف توفير مقاييس أكثر تخصّصاً للمستثمرين. وقد سجّل مؤشر RSIHX ارتفاعاً بنسبة 4.4% خلال الشهر، فيما ارتفع مؤشر RSIBX بنسبة 5.0%. ￼

كما سجّل شهر نوفمبر توزيعات أرباح نقدية من شركتين خارج مؤشر الربيع، هما: شركة العراق لإنتاج البذور (بعائد توزيعات 6.7%) وشركة نقل الركاب العراقية (بعائد 1.7%).

وتراجع إجمالي حجم التداول في سوق العراق للأوراق المالية خلال نوفمبر بنسبة 34% مقارنة بشهر أكتوبر ليبلغ 26.5 مليون دولار أمريكي، فيما انخفضت التداولات غير المتقاطعة بنسبة 14% لتصل إلى 16.5 مليون دولار. واستحوذ القطاع المصرفي على الحصة الأكبر من التداول بنسبة 62.6%، تلاه قطاع الصناعة (20.5%)، ثم قطاع الاتصالات (8.7%)، فالخدمات (5.8%)، فالزراعة (1.5%)، والفنادق والسياحة (0.9%). كما تراجع حجم التداول في السوق خارج المنصة (OTC) بنسبة 81% ليصل إلى 33 ألف دولار.

وسجّلت 37 شركة مدرجة ارتفاعاً في أسعار أسهمها خلال الشهر، منها 21 شركة تجاوزت نسبة نموّها 5%، و15 شركة ارتفعت بأكثر من 10%. وتصدّرت الارتفاعات شركة بابل لإنتاج المواد الحيوانية والنباتية بنسبة نمو 161.7%، تلتها شركة القرية السياحية في سد الموصل بنسبة 146.6%.

كما دعمت التطورات الاقتصادية والتنظيمية أداء السوق. فقد أكدت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني نظرتها المستقرة لتصنيف العراق طويل الأجل للعملات الأجنبية عند مستوى ‘B-’، فيما شارك رئيس هيئة الأوراق المالية العراقية في مؤتمر Market 2.0 في مملكة البحرين لتعزيز التعاون الإقليمي ودعم المبادرات المرتبطة بالتقنيات المالية.

