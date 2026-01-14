الكويت، دولة الكويت – أعلن المركز المالي الكويتي "المركز" أن بورصة الكويت قد قامت بإعادة تصنيف أسهم الشركة من السوق الرئيسي إلى مؤشر السوق الرئيسي 50، وذلك بعد استيفاء متطلبات مستوى السيولة المعتمدة وفقًا لأنظمة بورصة الكويت. ويضم المؤشر 50 شركة من حيث أعلى مستويات السيولة في السوق الرئيسي.

ويعكس هذا التصنيف متانة المركز المالي ومستويات السيولة لأسهم الشركة، إلى جانب نشاطها في السوق، مما يعزز حضورها ويزيد من جاذبيتها لشريحة أوسع من المستثمرين المؤسسيين والأفراد.

وفي هذا السياق، صرح السيد علي خليل، الرئيس التنفيذي "للمركز"، قائلاً: "يسعدنا ترقية تصنيف أسهم "المركز" ضمن مؤشر السوق الرئيسي 50 نتيجة لارتفاع مستويات السيولة. ويعكس هذا النمو ثقة المستثمرين في أساسيات الشركة ومستويات السيولة فيها واستراتيجيتها طويلة الأجل. ويؤكد هذا الإنجاز تركيزنا المستمر على النمو المستدام، والإدارة المنضبطة لرأس المال والاستثمارات، وتحقيق القيمة طويلة المدى لمساهمينا. ويعد "المركز" من أوائل شركات الاستثمار المدرجة في البورصة، ومنذ إدراجه في عام 1997، دأب على المساهمة في دعم تطوير سوق المال في الكويت."

ولا يترتب على هذا التصنيف أي تاثير على أداء "المركز" التشغيلي أو المالي. كما لا يؤثر على التزامه المستمر بمتطلبات الإفصاح والأنظمة الرقابية، حيث تستمر عمليات الشركة كالمعتاد.

ويواصل "المركز" التزامه بتعزيز الشفافية، وتطبيق أعلى معايير الحوكمة المؤسسية، وترسيخ مكانته كمؤسسة مالية رائدة في مجالي إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية في الكويت والمنطقة.

نبذة عن المركز المالي الكويتي "المركز"

تأسس المركز المالي الكويتي (ش.م.ك.ع.) "المركز" في العام 1974 ليصبح إحدى المؤسسات المالية الرائدة على مستوى المنطقة في مجالي إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية. ويدير "المركز" الآن أصولاً مجموعها 1.61 مليار دينار كويتي (5.28 مليار دولار أمريكي) كما في 30 سبتمبر 2025 وقد تم إدراج "المركز" في بورصة الكويت في العام 1997. ونجح "المركز" على مر السنين في تحقيق نقلات نوعية بإضفاء معنى جديد لمفهوم الابتكار في مجال الخدمات المالية، وذلك من خلال خلق أدوات استثمارية تحمل خصائص فريدة وفتح بوابات استثمارية جديدة تلائم متطلبات المستثمرين. ومن بين هذه الأدوات الاستثمارية، إطلاق "صندوق المركز للعوائد الممتازة – ممتاز"، وهو أول صندوق أسهم محلي مشترك، و"صندوق المركز العقاري"، أول صندوق مفتوح للاستثمار العقاري في الكويت، و"صندوق فرصة المالي" الذي أطلقه "المركز" الصندوق الأول للخيارات في منطقة الخليج منذ عام 2005، وصندوق الزخم الخليجي، أول صندوق من نوعه يستثمر في الكويت والأسواق الخليجية وفق منهجية الزخم.

للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بـ:

سندس سعد

إدارة الاتصال المؤسسي

شركة المركز المالي الكويتي "المركز"

هاتف: +965 2224 8000

ssaad@markaz.com

