دبي وشيكاغو - أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم وشركة سنشري ألمنيوم (المدرجة في ناسداك بالرمز: CENX) اليوم عن توقيع اتفاقية تطوير مشتركة لبناء مصنع لإنتاج الألمنيوم الأولي في الولايات المتحدة . وبموجب هذه الاتفاقية، تمتلك شركة الإمارات العالمية للألمنيوم 60% من حصة المشروع المشترك، فيما تمتلك شركة سنتشري النسبة المتبقية البالغة 40%. ويقام المصنع الجديد في إينولا بولاية أوكلاهوما وفقاً لما أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم سابقاً، ومن المتوقع أن تبلغ القدرة الإنتاجية للمشروع حوالي 750 ألف طن من الألمنيوم سنوياً، ما يفوق التوقعات السابقة ويتجاوز ضعف الإنتاج الأمريكي الحالي. وسيوفر مصنع إينولا 1,000 وظيفة دائمة عند بدء التشغيل، إضافة إلى 4,000 وظيفة خلال مرحلة الإنشاء. يعد تطوير هذا المصنع محطة تاريخية، بإعتباره أول مصنع ألمنيوم يتم تطويره في الولايات المتحدة منذ عام 1980.

تجمع هذه الشراكة بين خبرة شركة الإمارات العالمية للألمنيوم العالمية في تصميم وتطوير تقنيات صهر الألمنيوم، وبناء خلايا الصهر وتشغيلها، وبين التاريخ العريق لشركة سنشري وخبرتها الواسعة في تشغيل مصاهر الألمنيوم في الولايات المتحدة بالاعتماد على سلاسل التوريد المحلية. ويعتمد المشروع على تقنية الصهر EX المتقدمة التي طورتها الإمارات العالمية للألمنيوم، وهي تقنية صناعية تطوراً من نوعها في الولايات المتحدة.

وعند تشغيله، سيصبح مصنع إينولا أول مصنع لإنتاج الألمنيوم الأولي في الولايات المتحدة يتم بناؤه منذ حوالي 50 عاماً والأكبر على الإطلاق. ويتم حالياً تلبية حوالي 85% من متطلبات الصناعات الأمريكية من الألمنيوم عن طريق الاستيراد. وسيسهم المصهر الجديد في زيادة الإمدادات من هذا المعدن الحيوي والقوى العاملة المحلية في مجال الألمنيوم، ما يعزز خبرات وقدرات الولايات المتحدة الصناعية في هذا القطاع.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: "حققنا تقدماً كبيراً في الاستعدادات لبدء أعمال الإنشاء في إينولا، ونرحب بانضمام شركة سنتشري كشريك استراتيجي في هذا المشروع، الذي يشكل ركيزة أساسية لمستقبل صناعة الألمنيوم في الولايات المتحدة وخطوة بارزة في مسيرة نمو الشركتين. وتتكامل خبرات الإمارات العالمية للألمنيوم في المهارات والتقنيات ورأس المال مع المعرفة العميقة التي تمتلكها سنشري بالسوق المحلية. ومن خلال هذا التعاون، سنسهم معاً في إعادة بناء قطاع الألمنيوم في الولايات المتحدة ويعزز تنافسيته على المدى الطويل بما يتوافق مع متطلبات القرن الحادي والعشرين".

من جانبه، قال جيسي جاري، الرئيس التنفيذي لشركة سنشري ألمنيوم: "تمكننا خبرات الإمارات العالمية للألمنيوم وتقنياتها المتقدمة من تسريع جهودنا المشتركة لتحقيق رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهادفة إلى زيادة إنتاج الألمنيوم الأولي محلياً بشكل ملموس. وسيعود هذا التوسع بالنفع على قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والطيران والبناء والتعبئة والتغليف، إلى جانب دوره في دعم قطاع الدفاع الوطني، وخلق فرص عمل واسعة في قطاع التصنيع الأمريكي".

وأضاف: "تعكس هذه الخطوة دور القيادة الحالية في تحفيز الاستثمار والابتكار وإعادة تنشيط قطاع صناعة الألمنيوم الأمريكية، بوصفها محركاً أساسياً في الدفاع الوطني والنمو الاقتصادي".

تم البدء بأعمال الهندسة التفصيلية الخاصة بالمشروع إلى جانب المفاوضات مع ولاية أوكلاهوما وشركة الخدمات العامة في أوكلاهوما لإبرام اتفاقية طويلة الأجل لتزويد المصنع بالطاقة بأسعار تنافسية. ومن المقرر بدء أعمال إنشاء المشروع بحلول نهاية عام 2026، على أن يبدأ الإنتاج مع نهاية العِقد الحالي.

وسيتم بناء المصنع في المنطقة الصناعية في ميناء تولسا في إينولا، الواقع على نظام الملاحة النهرية ماكليلان-كير في نهر أركنساس، والذي يتصل بنهر المسيسيبي ويوفر حركة فعالة للبضائع السائبة.

ومن المتوقع أن يشكل مصنع إينولا محركاً رئيسياً لتحفيز تطوير مجمع صناعي إقليمي يركز على الألمنيوم في ولاية أوكلاهوما، ويوفر آلاف الوظائف والفرص الاقتصادية في سلسلة التوريد الأولية وفي قطاع تصنيع الألمنيوم الجديد.

