الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة خارج قطاع النفط والغاز، عن استكمال أكثر من 50% من الأعمال الإنشائية لأكبر مصنع لإعادة تدوير الألمنيوم في الدولة، وذلك قبل 42 يوماً من الموعد المحدد.

يتم بناء المصنع، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 170 ألف طن سنوياً، بالقرب من المصهر التابع للشركة في الطويلة، وقد تم إنجاز أكثر من 1.2 مليون ساعة عمل في المشروع دون تسجيل أي حوادث تسببت في توقف العمل.

ومن المقرر الانتهاء من تركيب أكبر فرن في دولة الإمارات بمعدل صهر يبلغ 17 طناً في الساعة خلال شهر يونيو المقبل.

وستتم إعادة تدوير خردة الألمنيوم في المصنع الجديد، إضافةً إلى الخردة الناتجة عن العمليات الصناعية لإنتاج الألمنيوم "عالي الجودة" ومنخفض الكربون، حيث سيتم تسويقه من قبل الإمارات العالمية للألمنيوم تحت الاسم التجاري "RevivAL". ومن المتوقع أن تتم عمليات الإنتاج خلال النصف الأول من عام 2026.

يتم تصدير معظم مخلفات الألمنيوم في دولة الإمارات إلى الخارج لإعادة تدويرها وبالتالي لا ينتفع منها الاقتصاد المحلي. وعند استكمال مصنع إعادة التدوير في الطويلة، من المتوقع أن تصبح الشركة أكبر مستهلك لخردة الألمنيوم في الدولة، مما سيسهم في تعزيز سلاسل الإمداد المحلية والحفاظ على القيمة داخل الاقتصاد الوطني.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: "يعتبر الألمنيوم المعاد تدويره أحد الركائز النمو الأساسية لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم والقطاع ككل. وسيسهم هذا المشروع في توسيع نطاق انتاجنا من المعادن منخفضة الكربون لتلبية احتياجات عملائنا المحليين والعالميين المتنامية لهذا النوع من المعدن. كما يشكل إنجاز هذا المشروع خطوة بارزة نحو مبادرة "اصنع في الإمارات" وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار".

ومن المتوقع أن يتضاعف الطلب العالمي على الألمنيوم المعاد تدويره بحلول عام 2040. وخلال عام 2024، حققت الإمارات العالمية للألمنيوم تقدماً كبيراً في توسعة أعمالها في مجال إعادة تدوير الألمنيوم على مستوى العالم من خلال الاستحواذ على شركة "ليشتميتال" الأوروبية، وشركة "سبيكترو ألويز" الرائدة في إنتاج الألمنيوم الثانوي في الولايات المتحدة.

تعتبر الإمارات العالمية للألمنيوم أول شركة في العالم تنتج الألمنيوم التجاري باستخدام الطاقة الشمسية، ويتم تسويق هذا المنتج تحت اسمCelestiAL . وفي عام 2023، وسّعت الشركة محفظتها من المعادن منخفضة الكربون عبر تطوير منتج جديد يحمل اسم CelestiAL-R، يجمع بين الألمنيوم الطاقة الشمسية والألمنيوم المعاد تدويره. وتعتبر مجموعة BMW أول عميل لهذا المعدن.

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