دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت غلف لاند للتطوير العقاري عن إطلاق المرحلة النهائية من مشروع تونينو لامبورغيني ريزيدنسز دبي والتي تمثل الطرح الأخير للوحدات السكنية ضمن هذا المشروع السكني الراقي ذي العلامة التجارية، كما تشكّل الفرصة الأخيرة لامتلاك منزل في أول مشروع «تونينو لامبورغيني ريزيدنسز» في دبي. وقد تجاوزت أعمال الإنشاء حالياً نسبة إنجاز 50%، مع استمرار وتيرة التقدم الملحوظة في مختلف مرافق المشروع.

ويأتي المشروع كتجسيد متكامل لأسلوب حياة «تونينو لامبورغيني»، حيث تم تطويره تحت الإشراف الإبداعي للسيدة أنجيلا كريغر، المسؤولة عن الإدارة الإبداعية لعلامة Tonino Lamborghini Total Living، بمشاركة شاملة امتدت عبر جميع مراحل المشروع من الفكرة الأولية وحتى التنفيذ النهائي. وقد صُمّم المشروع ليعكس هوية العلامة التجارية في أدق تفاصيل التجربة السكنية، بدءاً من الرؤية المعمارية والمساحات الخدمية المصممة بعناية مروراً بالمناطق المشتركة ومسارات تنقّل السكان وصولاً إلى الجوانب التشغيلية والعملية، بما في ذلك تجربة مواقف السيارات وتسلسل الوصول والاستقبال.

يقدّم مشروع تونينو لامبورغيني ريزيدنسز دبي مجموعة من الشقق السكنية المكوّنة من غرفة نوم واحدة حتى أربع غرف نوم، جميعها مصممة بعناية فائقة ومزودة بتجهيزات كاملة، مع إمكانية للمقيمين تعزيز منازلهم من خلال باقات أثاث حصرية تحمل علامة تونينو لامبورغيني، صُممت بالتعاون مع قسم الأثاث الداخلي الخاص بالعلامة. ويدعم أسلوب الحياة في المشروع أكثر من 18 مرفقاً متنوعاً، من بينها مسبح أيقوني مزخرف بفسيفساء يدوية تضم أكثر من نصف مليون قطعة، نفذها فريق إيطالي متخصص، إلى جانب بار بجانب المسبح، وأكبر نادي رياضي فاخر سكني وملعب بادل، ومركز متكامل للعافية، إلى جانب مرافق إضافية حصرية للمقيمين.

وقال شاهر موسلي، رئيس مجلس إدارة غلف لاند للتطوير العقاري:

«عندما تسلّمنا هذا الموقع، لم نرث مجرد مشروع قيد الإنشاء، بل ورثنا مسؤولية إعادة الثقة. لقد أعدنا تطوير المشروع من الأساس، بدءاً من الرؤية والتصميم ووصولاً إلى التنفيذ، مع مشاركة فريق تونينو لامبورغيني في كل مرحلة لضمان تجربة العلامة التجارية في كل تفصيل، لا مجرد عرض شكلي. تجاوز نسبة الإنجاز 50% ليس مجرد علامة فارقة، بل إشارة واضحة إلى أن الأعمال تسير بوتيرة متسارعة وحقيقية. وتمثل هذه المرحلة النهائية الفرصة الأخيرة لامتلاك وحدة ضمن هذا المشروع الفاخر».

ويقع المشروع في ميدان، ويتيح سهولة الوصول إلى وسط مدينة دبي ومركز دبي المالي العالمي والخليج التجاري، مع بقائه على بُعد دقائق فقط من مضمار ميدان لسباق الخيل وإسطبلاته، وملاعب الغولف القريبة، فضلاً عن أبرز وجهات الترفيه والحياة الليلية في دبي.

ستُطرح المرحلة النهائية من مشروع تونينو لامبورغيني ريزيدنسز دبي في السوق بالتعاون مع DRE Homes، حيث تم تكليف DreX، قسم الوكالات الرئيسي التابع لها، بقيادة عملية الطرح من خلال استراتيجية مبيعات متميزة تتوافق مع الطابع الفاخر للمشروع. ويهدف هذا التعيين إلى تعزيز الأداء في السوق من خلال تفعيل دور الوسطاء، واستهداف المشترين المؤهلين وضمان إتمام البيع في المرحلة النهائية ضمن فئة المشاريع الفاخرة ذات العلامة التجارية.

وقالت قُرّة العين، الرئيس التنفيذي القانوني لـ DreX، DRE Homes:

«تم تطوير هذا المشروع بعناية فائقة، مع التزام كامل بالرؤية التصميمية ونهج التنفيذ. يتم طرح المرحلة النهائية في وقت أصبح فيه تقدم أعمال البناء واضحاً والجودة ملموسة في كل التفاصيل. نحن فخورون بقيادة هذا الفصل الأخير وإتاحة الوحدات المتبقية للسوق من خلال استراتيجية متميزة يقودها الوسطاء».

ويُصمَّم مشروع تونينو لامبورغيني ريزيدنسز دبي ليكون التعبير الكامل عن أسلوب حياة «تونينو لامبورغيني»، حيث يترجم الحمض النووي لتصميم العلامة التجارية إلى تجربة السكان اليومية في العيش والتنقل والتفاعل مع المجتمع السكني. ومن الشقق السكنية إلى المرافق الخاصة، تأثرت كل تفاصيل المشروع بفريق التصميم الخاص بالعلامة، لضمان هوية متسقة في المساحات الداخلية والمناطق المشتركة ومساحات المقيمين فقط. كما يقدّم المشروع تجربة تسوق داخلية مصممة لتكمل أسلوب الحياة الفاخر، بما في ذلك مفهوم قهوة بعلامة تجارية، وخيارات طعام راقية ومنافذ انتقائية أخرى داخل المبنى.

ونظراً لأن المرحلة النهائية تمثل الطرح الأخير ضمن المشروع، فإن الإطلاق يستهدف المستخدمين النهائيين والمستثمرين الباحثين عن قيمة حياة فاخرة بعلامة تجارية وتميز طويل الأمد والطمأنينة الناتجة عن التقدم الفعلي في التنفيذ.

وتتوفر المرحلة النهائية حالياً من خلال DreX / DRE Homes وشركاء محددين معتمدين.

-انتهى-

#بياناتشركات