محتوى عصري يشمل التفاعل مع الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية ومفاهيم مالية عملية تواكب متطلبات المستقبل.

تمكين الطلبة من تطوير مشاريع استثمارية صغيرة مستلهمة من المفاهيم المالية.

[دبي - الإمارات العربية المتحدة] – بعد النتائج الإيجابية التي حققتها المبادرة في عامها الأول، أعلنت شركة الصكوك الوطنية، الشركة الرائدة في الادخار والاستثمار المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات، بالتعاون مع مؤسسة صندوق المعرفة، الجهة الحكومية التي تهدف لدعم وتطوير قطاع التعليم في إمارة دبي، عن انطلاق مرحلة جديدة من برنامجها التعليمي "المستثمر الصغير". وتهدف هذه المرحلة إلى الوصول إلى 50 مدرسة في مختلف أنحاء الدولة خلال السنوات الثلاث المقبلة، مستهدفة أكثر من 75,000 طالب وطالبة من مختلف الفئات العمرية، في إطار التزامها المتواصل بتمكين الطلبة بالمعرفة المالية الضرورية لمستقبلهم.

ويأتي هذا التطور بعد النجاح اللافت الذي حققه البرنامج في مرحلته الأولى، حيث تم تنفيذه في 11 مدرسة بإمارة دبي، وحظي بتفاعل كبير من الطلاب وأولياء الأمور والمجتمع التعليمي، بفضل تجربته التفاعلية التي تدمج بين التعليم النظري والتطبيق العملي.

تحفيز الاستثمار الطلابي

كما تتضمن خطة برنامج "المستثمر الصغير" للسنوات الثلاث المقبلة، تشجيع الطلبة على تطوير مشاريع استثمارية صغيرة مستوحاة من المفاهيم المالية التي يتعلمونها، مثل أفكار تجارية بسيطة وخطط للادخار والاستثمار في أدوات مالية آمنة. وسيعمل البرنامج على دراسة بعض المشاريع الطلابية وتقييم قابليتها للتطبيق، مع توفير الدعم اللازم لتطوير الأفكار الواعدة. كما سيقوم البرنامج بتكريم الطلبة أصحاب المشاريع الناجحة، وذلك تقديراً لإبداعهم وتحفيزاً لبقية الطلبة على تطبيق المعرفة النظرية في مشاريع عملية تساهم في تنمية مهاراتهم المالية وريادة الأعمال.

وفي هذا السياق، اختتم البرنامج مؤخراً سلسلة من الورش التفاعلية الواقعية المخصصة لطلبة المرحلة الثانوية، والتي وفرت لهم تجربة عملية داخل بيئة العمل الفعلية في مقر الشركة. وشملت الورش تدريبات في إدارة الأموال، خدمة العملاء، الاستثمار، إجراء الدراسات السوقية، وتحليل البيانات، إضافة إلى مهارات التواصل مع المتعاملين. ومن المرتقب استقبال دفعة جديدة من طلبة الصفين الحادي عشر والثاني عشر خلال فصل الصيف المقبل.

كما يعمل البرنامج حالياً على تحديث محتوى البرنامج، ليشمل مواضيع عصرية مثل الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية، إلى جانب مهارات مالية عملية تمس حياة الطلبة اليومية، في خطوة تهدف إلى إعدادهم بفعالية لمتطلبات المستقبل المهني والمالي.

وفي هذا الصدد، صرحت رحاب لوتاه، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية: "برنامج المستثمر الصغير ليس مجرد مبادرة تعليمية، بل هو مشروع وطني استراتيجي نهدف من خلاله إلى بناء جيل قادر على اتخاذ قرارات مالية واعية منذ سن مبكرة. ويسعدنا أن نعلن عن هذه الخطة التوسعية الطموحة التي ستمكننا من الوصول إلى آلاف الطلبة في مختلف إمارات الدولة. ما لمسناه من شغف وتفاعل من الطلبة وأولياء الأمور والمدارس يعزز قناعتنا بأن الاستثمار في التعليم المالي هو استثمار في مستقبل الوطن."

من جانبها، قالت عهود العجلة، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والمبادرات التعليمية في مؤسسة صندوق المعرفة: "يسعدنا في صندوق المعرفة استمرار التعاون مع الصكوك الوطنية لتوسيع نطاق برنامج المستثمر الصغير ليشمل المزيد من المدارس. ونؤمن بأن هذه المبادرة تمثل إضافة نوعية تسهم في إعداد جيل يمتلك المهارات المالية الأساسية منذ الصغر. وسنواصل تشجيع المزيد من المدارس للمشاركة في هذا البرنامج الهادف.

يذكر أن تم إطلاق برنامج "المستثمر الصغير" بداية العام الماضي ويغطي في منهجه ترسيخ مفاهيم مالية أساسية وهي إدارة الأموال وطرق الدفع والقروض والديون والمدخرات والاستثمارات، بالإضافة إلى خطط الحماية التأمينية (مع التركيز على نظام التكافل الإسلامي)، والتخطيط المالي الشامل. ويهدف البرنامج الذي تم تصميمه بأسلوب منهجي وعلمي ليناسب الطلبة في الصفين الخامس والسادس إلى تزويدهم بالمعرفة والمهارات المالية الأساسية، وترسيخ ثقافة الادخار لديهم في سن مبكرة.

نبذة حول شركة الصكوك الوطنية

تأسست الصكوك الوطنية، شركة الادخار والاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، عام 2006، وهي مملوكة لمؤسسة دبي للاستثمارات. وهي شركة مرخصة وتشرف عليها هيئة الأوراق المالية والسلع، وتخضع الشركة للتدقيق من قبل دائرة التدقيق التابعة لحكومة دبي، وهيئة الفتوى والرقابة الشرعية، بالإضافة إلى جهات تدقيق خارجية مستقلة. وتقدم الشركة للمواطنين والمقيمين وغير المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، فرصة بناء وتعزيز شبكة الأمان الادخارية الخاصة بهم، بالإضافة إلى الاستثمار في البرامج التي تقدم لهم عوائد تنافسية مع مخاطر أقل. ويتمثل هدف الشركة في تشجيع عادات الادخار المنضبطة للأشخاص في مختلف أنحاء الإمارات السبع للدولة، وذلك تماشياً مع رؤية حكومة دولة الإمارات الرامية إلى تحقيق مستقبل آمن ومستدام من الناحية المالية. وتقدم الصكوك الوطنية برنامج مكافآت قيمته 36 مليون درهم لجميع المدخرين، مع جوائز شهرية وربع سنوية تتراوح بين مليون درهم ومجموعة من السيارات الفخمة www.nationalbonds.ae.

نبذة عن مؤسسة صندوق المعرفة

مؤسسة صندوق المعرفة هي جهة حكومية تأسست في عام 2007 بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بهدف دعم وتطوير قطاع التعليم في إمارة دبي. تسعى المؤسسة إلى توفير بيئة تعليمية ومعرفية متقدمة من خلال تخصيص وإدارة الأصول التعليمية، وإنشاء محفظة استثمارية مستدامة لتمويل المبادرات التعليمية الاستراتيجية، والمشاركة الفعّالة في تخطيط وتنفيذ المشاريع التعليمية. تعمل المؤسسة على تعزيز جودة التعليم في دبي، وتوفير فرص تعليمية متميزة لكافة شرائح المجتمع، بما يتماشى مع رؤية الإمارة في بناء اقتصاد معرفي مستدام.

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