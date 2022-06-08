یقع فندق سليماني روتانا الجديد كليًا في قلب شارع سالم ويضم 240 غرفة وجناح روتانا تفتتح تجريبياً أول فندق لها من فئة 5 نجوم في السليمانية ضمن إقليم كردستان العراق

العراق- السليمانية : بهدف توسيع وجودها في قطاع الضيافة المتنامي ضمن إقليم كردستان، العراق، أعلنت روتانا، الشركة الرائدة في إدارة الفنادق في المنطقة والتي تدير في محفظتها 110 فندقًا في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، عن الإفتتاح التجريبي لفندق سليماني روتانا في قلب مدينة السليمانية. يمثّل هذ الفندق الجديد ذو الخمس نجوم رابع فندق للشركة في العراق من بعد أربيل روتانا، أربيل أرجان من روتانا وبابل روتانا في بغداد.

يضم فندق سليماني روتانا 240 غرفة وجناحًا ممیزاً مع موقع مثالي على شارع سالم النابض بالحياة على بعد خطوات فقط من مناطق الجذب الرئيسية في المنطقة، مما يجعله وجهة مثالية للإقامات الفاخرة داخل المدينة. یتمیز الفندق بإطلالات خلّابة على أفق المدينة والجبال المحيطة بها، ويقدّم مجموعة واسعة من الخدمات والمرافق الترفيهية ومرافق رجال الأعمال بما في ذلك أجنحة واسعة بغرفة نوم واحدة وأجنحة رئاسية، نادي رياضي مجّهز بالكامل، منتجع صحي وبيانو بار لضمان إقامة ممتعة لجميع الضيوف.

تعليقًا على الإفتتاح التجريبي، قال حسين هاشم، المدير العام لسليماني روتانا: "لا يمكننا أن نكون أكثر فخرًا بهذا المشروع الجديد حيث يمثل فندق سليماني روتانا مستوىً جديدًا من الضيافة والرفاهية في مدينة السليمانية، وكونه ثالث فنادقنا في كردستان، نحن نتطلع إلى تثبيت سمعتنا من حيث الجودة والخدمة في المنطقة ".

وتابع السيد هاشم: "من المقرر أن يضم الفندق عددًا من المرافق الأنيقة والعصرية التي تقدّم أحدث التقنيات التكنولوجية، بالإضافة إلى طاقم عمل متفاني ومجتهد ليقدم للضيوف تجربة لا مثيل لها".

ومن جهته، قال توفیق طیب حسن، رئیس مجلس الإدارة لمجموعة الشرکات قیوان: " لقد تشرّفنا بالعمل مع مجموعة روتانا ذات الشهرة العالمية لإدارة أجدد مشاريعنا، ونحن فخورون بأن نكون وراء أحدث إضافة إلى

قطاع السياحة والضيافة في السليمانية، وكلّنا ثقة بأن سليماني روتانا سيكون وجهة للباحثين عن خبرات راقية وخدمات عالية الجودة في العاصمة الثقافية للمنطقة".

يقدم سليماني روتانا خمسة خيارات متنوعة لتناول الطعام بما في ذلك مطعم سينامون الذي يقدم الطعام طوال اليوم، مطعم كمّون المتخصص في النكهات الشرقية واللبنانية، اللوبي لاونج للوجبات الخفيفة والمشروبات، بلسميكو كوتشينا إيتاليانا الذي يقدم المأكولات الإيطالية التقليدية والمعاصرة، و ذ بيانو بار لطعام رائع وأجواء مفعمة بالحيوية. سيجد الضيوف أيضًا خمس

قاعات اجتماعات فسيحة ومجهزة تجهيزًا كاملاً بالإضافة إلى قاعة احتفالات واسعة تتسع لما يصل إلى 450 شخصًا، وتتميز بأعلى جودة من التقنيات السمعية والبصرية.

من المقرر أن تشمل المرافق الأخرى بوديلاينز نادي اللياقة والصحة مع مسابح خارجية وداخلية وصالة ألعاب رياضية مجهزة بالكامل وجاكوزي وساونا وغرفة بخار وغرف تدليك متخصصة، بالإضافة إلى موظفين متعددي اللغات، وأمن على مدار الساعة، وخدمة صف السيارات وطبيب متوّفر عند الطلب. كل هذا وأكثر يجعل من فندق سليماني روتانا خيارًا مثاليًا لرجال الأعمال والسياح على حدٍ سواء.

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حول فندق سلیماني روتانا:

يقدم فندق سليماني روتانا رفاهية الراحة والتجارب الأصيلة المصممة خصيصًا للمسافرين من رجال الأعمال والسياح وكذلك العائلات. يقع الفندق على بعد 20 دقيقة فقط بالسيارة من مطار السليمانية الدولي، ولا يبعد الضيوف سوى خطوات قليلة عن مناطق الجذب الرئيسية بما في ذلك متحف السليمانية والبازار النابض بالحياة. يضم هذا الفندق المعاصر ذو التصميم المذهل 240 غرفة وجناحًا حديثًا مع أحدث التقنيات داخل الغرف ووسائل الراحة الفاخرة وإطلالات خلابة على المدينة والجبال المحيطة بها، ويوفر بعضها إمكانية الدخول الحصري إلى صالة كلوب روتانا مع مزايا مخصصة. بالإضافة إلى خمسة أماكن رائعة لتناول الطعام وخدمة تناول الطعام في الغرف على مدار الساعة لتوفير الراحة التامة. يتم تلبية احتياجات العمل من خلال خمس غرف اجتماعات مجهزة بالكامل وقاعة احتفالات واسعة، فضلاً عن مركز أعمال مع خدمات سكرتارية. يمكن للضيوف الحفاظ على لياقتهم البدنية في صالة الألعاب الرياضية في بوديلاينز نادي اللياقة والصحة أو الاسترخاء في المسابح الداخلية والخارجية أو الاستمتاع بعلاجات التدليك المتخصصة أو الاسترخاء في الجاكوزي أو الساونا وغرف البخار.

حول مجموعة روتانا لإدارة الفنادق:

تدير مجموعة روتانا لإدارة الفنادق حالياً أكثر من 100 فندق في الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، ولدى المجموعة خطة توسع استراتيجية وطموحة. تعتبر روتانا بأن وقت الضيف هو الأثمن على الإطلاق، وتضع المجموعة جلّ اهتمامها في تحقيق أفضل الخدمات الفندقية ليحصل الضيوف على أفضل الأوقات التي تبقى في الذاكرة إلى الأبد.

وبناءً على ذلك، ترفع المجموعة شعار"معنا للوقت معنى" تأكيداً على تميّزها. منذ بداية تأسيسها عملت روتانا على تقديم أقصى جهودها لفهم احتياجات الضيوف، وأبدت حرصها اللامحدود بأن يقضي الضيوف أمتع الأوقات في فنادقها ومنتجعاتها، وتشمل العلامات الفندقية التي تنضوي تحت راية روتانا: فنادق ومنتجعات روتانا، فنادق سنترو من روتانا، فنادق ومنتجعات ريحان من روتانا، أرجان للشقق الفندقية من روتانا، إيدج من روتانا وريزيدنس من روتانا.

للمزيد من المعلومات حول مجموعة روتانا لإدارة الفنادق، أو لإجراء الحجوزات من الممكن زيارة الموقع الإلكتروني: rotana.com، كما من يمكنك الإتصال بأحد مكاتب المبيعات الإقليمية التابعة للمجموعة