القاهرة: أعلن كلا من شركة أليانز لتأمينات الحياة – مصر، الرائدة في قطاع التأمين والتابعة لتحالف سانلام أليانز، والبنك العربي، أحد أبرز المؤسسات المصرفية في السوق المصري، عن تجديد تعاونهما الاستراتيجي في مجال التأمين البنكي لمدة خمس سنوات قادمة، والذي انطلق في عام 2006. ويمثل هذا التعاون الممتد ركيزة أساسية في مسيرة النجاح المشتركة بين طرفين، اذ أسهم على مدار السنوات الماضية في تقديم مجموعة متكاملة من الحلول التأمينية المبتكرة في مجال التأمين على الحياة، والتي صُممت لتلبية احتياجات شرائح متنوعةمن العملاء.

قام بتوقيع الاتفاقية كل من السيد أحمد إسماعيل حسن، مدير منطقة وفروع مصر في البنك العربي - مصر والسيد تشارلز تاوضروس، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات أليانز مصر والعضو المنتدب لشركة أليانز لتأمينات الحياة – مصر. وذلك بحضور السيد محمد الحلواني، رئيس قطاع الخدمات المصرفية للأفراد بالبنك العربي – مصر والسيدة ياسمين نعمان، مدير شبكة الفروع بالبنك العربي – مصر والسيد وائل عيد، رئيس قطاعات مبيعات الأفراد لشركة أليانز لتأمينات الحياة – مصر، والسيد أدهم الطوخي، رئيس قطاع التأمين البنكي لشركة أليانز لتأمينات الحياة – مصر، والسيد أحمد يحيي، مدير تطوير العلاقات البنكية لشركة أليانز لتأمينات الحياة – مصر.

وبهذه المناسبة، قال السيد تشارلز تاوضروس، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات أليانز مصر والعضو المنتدب لشركة أليانز لتأمينات الحياة – مصر: "نفخر بتجديد تعاوننا الاستراتيجي مع البنك العربي، أحد أبرز المؤسسات المصرفية في السوق المصري، والذي امتد لأكثر من 18 عامًا من التعاون البنّاء. ويعد هذا التعاون أحد الركائز الأساسية التي تدعم رؤيتنا في خلق قيمة حقيقية لعملائنا، عبر تقديم حلول تأمينيةمبتكرة وتوفير تجربة وخدمات استثنائية تحت سقف واحد. كما يساهم هذا التعاون في تعزيز الشمول المالي والتأميني ودعم نمو القطاع المالي المصري."

وأضاف تاوضروس: "من خلال شبكة تضم 42 فرعًا للبنك العربي في مختلف أنحاء الجمهورية، نواصل تعزيز قنوات التوزيع للوصول إلى شرائح أوسع من العملاء، وفي مقدمتهم فئة الشباب. ويهدف هذا التعاون إلى مضاعفة قاعدة عملائنا خلال السنوات الخمس المقبلة، مع التوسع في طرح منتجات جديدة تلبي احتياجات السوق المتنوعة. كما نحرص على توفير خطط سداد مرنة وفترات تغطية متنوعة تتناسب مع مختلف المتطلبات المالية لعملائنا."

من جانبه، قال السيد أحمد إسماعيل حسن، مدير منطقة وفروع مصر للبنك العربي: "إن تجديد اتفاقية التعاون الاستراتيجي مع شركة أليانز لتأمينات الحياة – مصر يؤكد على التزام البنك العربي بمواصلة تقديم حلول مالية مبتكرة وخدمات شاملة ترتكز على تلبية احتياجات العملاء مما يسهم في تعزيز تجربتهم المصرفية." وأضاف: "نحن على ثقة تامة بأن استمرار هذا التعاون سيوفر قيمة إضافية لعملائنا ويدعم استراتيجيتنا في ترسيخ مكانة البنك العربي كأحد البنوك الرائدة بتقديم خدمات متكاملة في السوق المصري."

وجدير بالذكر أن شركة أليانز لتأمينات الحياة – مصر نجحت في بناء شبكة واسعة من الشراكات طويلة الأمد مع أبرز البنوك، ما عزز من قدرتها على التوسع في تقديم خدماتها التأمينية. ويعكس هذا التعاون التزام الشركة بتوسيع قنوات التوزيع وتعزيز تعاونها مع المؤسسات المصرفية، كما يمكن للشركة زيادة الحصة السوقية، بما يعزز من القيمة المقدمة للعملاء والبنك على حد سواء.

عن البنك العربي: يُعد البنك العربي إحدى أبرز المؤسسات المالية وأكثرها عراقة ونجاحاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تأسس في عام، 1930، وباشر أعماله في الجمهورية العربية المصرية عام 1944. ويقدم البنك مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية والمالية لقطاعات واسعة من العملاء تشمل الأفراد والشركات والمؤسسات، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة وأعمال الخزينة. ويتمتع البنك العربي بحضور إقليمي وعالمي واسع من خلال شبكة فروعه وشركاته التابعة المنتشرة في مختلف الأسواق الرئيسية والتي تضم ما يزيد عن 600 فرع، كما ويحظى البنك بحضور بارز في الأسواق والمراكز المالية الرئيسية في العالم مثل لندن ودبي وسنغافورة وشنغهاي وجنيف وباريس وسيدني والمنامة.

تنتمي مجموعة شركات أليانز-مصر لتحالف "سانلام-أليانز" إفريقيا، وهو تحالف استراتيجي بين مجموعة "سانلام" الجنوب إفريقيا، أكبر شركة خدمات مالية غير مصرفية في إفريقيا، ومجموعة "أليانز" العالمية، وهي شركة تأمين ألمانية متعددة الجنسيات. يأتي هذا التحالف في إطار استراتيجية المجموعتين للتوسع في السوق الإفريقية بغرض زيادة النمو وتعظيم قيمة الخدمات والحلول التأمينية المقدمة لعملائها بهدف تلبية كافة احتياجاتهم.

تأسست شركة أليانز للتأمين في مصر عام 1976، تحت اسم الشركة العربية الدولية للتأمين، وفى عام 2001 تم الاستحواذ عليها بالكامل من قِبل مجموعة أليانز العالمية لتتحول في 2004 تحت الأسماء التجارية الحالية، وهي شركة أليانز للتأمين، والتي تقوم بتقديم خدمات التأمين الطبي وتأمين الممتلكات للأفراد والشركات، وشركة أليانز لتأمينات الحياة، والتي تقوم بتقديم خدمات التأمين على الحياة للأفراد والشركات، في 19 فرعاً ومن خلال شراكات استراتيجية مع كبرى البنوك العاملة في مصر.

