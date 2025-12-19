أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "مدن" عن ترسية عقد تنفيذ أعمال المشروعين السكنيين "نوايف شرق" و"نوايف غرب"، بقيمة إجمالية بلغت 5 مليار درهم، والتي تعد أعلى قيمة ترسية في قطاع المشاريع السكنية خلال عام 2025 في أبوظبي.

يشمل العقد جميع الأعمال الإنشائية الخاصة بـ 735 فيلا فاخرة، ما يعكس التزام "مدن" باتباع أفضل المعايير العالمية في مشاريعها. ويوفر المشروعان فللاً فاخرة بتصاميم متنوعة وخيارات واسعة، تضع معايير جديدة لمفهوم المساحات المعيشية والسكنية الراقية ضمن مواقع استراتيجية مرتفعة، حيث تتوزع الوحدات السكنية على أكبر تلّتين من صنع الإنسان، بارتفاع يصل إلى 45 و55 متراً، في سابقةٍ هي الأولى من نوعها على مستوى المجتمعات السكنية في المنطقة.

ويتراوح حجم الفلل ما بين 350 إلى 2700 متر مربع، وتشمل مساحات معيشة واسعة تتنوع من 3 إلى 8 غرف نوم، بما يكفل لهم الخصوصية والرفاهية. والجدير بالذكر بأن "مدن" سبق وأن منحت عقد أعمال البنية التحتية للمشروعين في وقت سابق.

ويقدم المشروعان للساكنين مجموعة متكاملة من المرافق الرياضية والتجارية والمقاهي والمطاعم الراقية. كما يمكن لسكان المشروعين الاستفادة من شبكة نقل مخصصة للدراجات الهوائية بطول 220 كيلومتراً.

نبذة عن مجموعة مدن القابضة

تقوم مجموعة "مدن القابضة" التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها بتطوير مجتمعات عصرية نابضة بالحياة، وتجارب ضيافة وأسلوب حياة عصري وفريد، إلى جانب مرافق رياضية عالمية المستوى. وتتمتع المجموعة المدرجة في سوق أبوظبي المالي، برؤية استراتيجية عالمية. ومن خلال محفظة أعمالها الشاملة والمتنوعة في دولة الإمارات، تعمل المجموعة على الاستثمار الاستراتيجي وتعزيز الابتكار على نطاق واسع لا مثيل له، مما يسهم في تشكيل المدن المستقبلية، حيث يتمحور هدفها الرئيسي في تقديم قيمة مستدامة طويلة الأجل، ووضع الأسس لحياة متكاملة.

