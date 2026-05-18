يدعم الاستثمار تطوير منظومة النقل في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال إنشاء منصة تنقل إقليمية متطورة تتوافق مع مستهدفات التنويع الاقتصادي للدولة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، في خطوة استراتيجية تعكس توسعها في المنطقة، أعلنت "بلو فايف كابيتال" (BlueFive Capital)، المنصة العالمية المتخصّصة في الاستثمارات البديلة، عن استكمال عملية الاستحواذ على حصة قدرها 49% في شركة "مسار سوليوشنز" (Massar Solutions) المملوكة من شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة". في المقابل، تحتفظ شركة "سوليوشنز بلس" (Solutions+) الإماراتية، والمتخصصة في خدمات الاستشارات وتعهيد العمليات التجارية، بحصة الأغلبية المتبقية البالغة 51% من ملكية "مسار سوليوشنز" (Massar Solutions).

منذ تأسيسها في عام 1981، نجحت "مسار سوليوشنز" (Massar Solutions) بترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز مزوّدي خدمات النقل والتنقل في المنطقة، حيث تدير أسطولاً يضمّ أكثر من 8،500 مركبة في كلّ من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. وفي إطار استراتيجيتها للتوسع الإقليمي، قامت الشركة بالحصول على تراخيص تشغيل تجارية في كلّ من سلطنة عُمان والبحرين، تمهيداً لإطلاق عملياتها في السوقين. وتقدم الشركة خدماتها لشريحة واسعة من العملاء تضمّ مؤسسات حكومية وشركات كبرى ومشغلين في قطاع الخدمات اللوجستية.

يشكل هذا الاستحواذ محطة بارزة في استراتيجية "بلو فايف كابيتال" (BlueFive Capital) الرامية لتأسيس منصة إقليمية رائدة في قطاع التنقل، تجمع بين حلول النقل وخدمات التأجير ضمن نظام موحّد ومتكامل. بالتالي، يتيح الاستحواذ على "مسار سوليوشنز" (Massar Solutions) تعزيز إمكانات منصة التنقل التابعة لشركة "بلو فايف" (BlueFive) وتوسيع قدراتها وعروضها، بما ينعكس إيجاباً على تجربة العملاء ويرفع مستوى القيمة المقدمة لهم.

وفي معرض تعليقه على هذه الصفقة، قال حازم بن قاسم، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "بلو فايف كابيتال" (BlueFive Capital): "يمثل استكمال هذه الصفقة إنجازاً هاماً ضمن رؤية ’بلو فايف كابيتال‘ (BlueFive Capital) لترسيخ مكانتها كرائدة في قطاع التنقل الإقليمي. ومن خلال شراكتنا المتواصلة مع ’سوليوشنز بلس‘ (Solutions+)، سنواصل العمل على تعزيز التكامل التشغيلي، وتطوير القدرات التكنولوجية، وتأسيس منصة متكاملة تواكب التحوّلات وتدعم النمو المستدام داخل الإمارات العربية المتحدة والمنطقة ككل."

من جانبه، قال ناصر النبهاني، المدير الإداري لشركة "سوليوشنز بلس" (Solutions+): "يسرّنا للغاية أن ننطلق في هذه المرحلة الجديدة إلى جانب ’بلو فايف كابيتال‘ (BlueFive Capital) كشريك لنا في شركة ’مسار سوليوشنز‘ (Massar Solutions). سيتيح لنا هذا التعاون الاستراتيجي تسريع وتيرة نمو شركة ’مسار‘ (Massar)، وتعزيز التكامل التشغيلي، وتقديم حلول تنقل مبتكرة في مختلف أسواق المنطقة. كما أن الجمع بين خبراتنا المحلية العميقة والخبرة الاستثمارية العالمية التي تتمتع بها ’بلو فايف كابيتال‘ (BlueFive Capital)، سيؤهلنا لمواصلة توسيع نطاق خدماتنا وحلولنا في مجال التنقل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للعملاء."

وقد حصلت الصفقة على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة، حيث ستعمل كل من "بلو فايف كابيتال" (BlueFive Capital) و"سوليوشنز بلس" (Solutions+) بشكل وثيق على تعزيز الكفاءة التشغيلية وتسريع خطط التوسّع الإقليمي بما يرسّخ حضور المنصة وانتشارها في مختلف أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

