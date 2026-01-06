عادل الحماد: التكريم يعكس حرص بوبيان على تقدير جهود موظفيه والاحتفاء بتميُّزهم

عبدالعزيز الرومي: كفاءات بوبيان الوطنية ركيزة أساسية للريادة والتميُّز

في إطار التزامه الراسخ بتقدير الجهود الاستثنائية والاستثمار المستدام في رأس المال البشري، احتفى بنك بوبيان بتخريج دفعة جديدة من Boubyan Business School لعام 2025، إلى جانب تكريم 382 من موظفيه المتميّزين الحاصلين على شهادات مهنية دولية معتمدة، إضافة إلى 98 من الموظفين الذين أسهموا بدور فعّال في تقديم الدورات التدريبية الداخلية ودعم برامج التدريب الصيفي والمشاركة في مبادرات إدارة التدريب والتطوير، وذلك خلال حفل خاص أُقيم بحضور الإدارة التنفيذية وكبار مسؤولي البنك.

يأتي هذا التكريم ليعكس حرص بنك بوبيان على تقدير جهود موظفيه والاحتفاء بتميُّزهم، كونهم ركيزة أساسية نحو بناء بيئة عمل محفزة قادرة على استدامة الأداء العالي وتعزيز مكانة البنك الريادية وإنجازاته على المستويين المحلي والإقليمي.

تقدير للجهود وروح الفريق

وبهذه المناسبة، أعرب مدير عام مجموعة الموارد البشرية في بنك بوبيان، عادل الحمّاد، عن بالغ تقديره واعتزازه بجهود موظفي البنك، مؤكداً أن هذا التكريم يمثل رسالة شكر وامتنان مستحقة لكوادر أثبتت قدرتها على صناعة الفارق وتحقيق التميُّز، وأسهمت بجهودها المخلصة في دعم مسيرة البنك وتعزيز مكانته الريادية.

وأضاف أن أهم ما يميز بيئة العمل في بوبيان هو ثقافة العمل الجماعي وروح الفريق، حيث تتكامل الجهود ضمن منظومة واحدة قادرة على تبادل الخبرات وتبني الممارسات الرائدة بما يحقق أثراً مؤسسياً ملموساً ويعزز استدامة الأداء ويدعم تحقيق الأهداف الإستراتيجية للبنك.

وأوضح أن الكفاءات الوطنية تمثل الركيزة الأساسية لمسيرة الريادة والنجاح المستمرين في بوبيان، لافتاً إلى أن الاستثمار في التعلم وبناء القدرات ليس هدفاً بحد ذاته، بل وسيلة لتعزيز ثقافة الابتكار والارتقاء بجودة الخدمات والحلول المصرفية، بما ينعكس إيجاباً على تجربة العملاء.

واختتم الحمّاد مؤكداً أن بنك بوبيان سيواصل الاستثمار في تطوير كوادره البشرية من خلال Boubyan Business School وشراكات البنك التدريبية المحلية والدولية، لتمكين الموظفين من الوصول إلى مستويات احترافية متقدمة والحفاظ على هذا المستوى من التميُّز ومواصلة الأداء بنفس الزخم والطموح خلال المرحلة المقبلة.

قيادة المرحلة المقبلة

من جانبه، أكد مساعد مدير عام مجموعة الموارد البشرية، عبدالعزيز الرومي، أن هذا التكريم يعكس ثقافة مؤسسية راسخة تؤمن بأن التميُّز الحقيقي لا يتوقف عند حدود الإنجاز الفردي، بل يمتد إلى مشاركة المعرفة ودعم الآخرين وبناء منظومة تعلم مستدامة.

وأضاف أن Boubyan Business School وفرت بيئة تدريبية متكاملة للموظفين مكّنتهم من تطوير مهاراتهم وتوسيع مداركهم ومواكبة التحوٌّلات المتسارعة في القطاع المصرفي، موضحاً أن إسهام الموظفين في التدريب الداخلي وبرامج التدريب الصيفي والمبادرات التعليمية حافظ على مستويات الأداء المتميزة، وخلق أثراً إيجابياً ملموساً داخل البنك.

وأكد الرومي أن الحفاظ على هذا المستوى من التميُّز يتطلب مواصلة الالتزام بثقافة التعلم المستمر والعمل بروح الفريق الواحد واستثمار الخبرات المتراكمة في إعداد كوادر وطنية قادرة على قيادة المرحلة المقبلة بثقة وكفاءة، بما يسهم في تعزيز المكانة التنافسية للبنك محلياً وإقليمياً، مؤكداً أن هذا التميُّز هو ثمرة جهود مشتركة تستحق التقدير.

Boubyan Business School

وتُعد Boubyan Business School المظلة الإستراتيجية لمنظومة التدريب والتطوير في بنك بوبيان، حيث ينطوي تحتها عدداً من الأكاديميات المتخصصة التي بدأت في تنفيذ برامجها منذ عام 2021، وتهدف إلى تطوير مهارات الموظفين في مجالات متعددة تشمل العمل المصرفي والتكنولوجيا والخدمات الرقمية والقيادة وإدارة الأعمال، بما يعزز من جاهزية الكوادر الوطنية لمساراتهم المهنية ويدعم تحقيق الأهداف الإستراتيجية للبنك.

كما تتميز بشراكاتها التدريبية الدولية مع مؤسسات تعليمية عالمية مرموقة، إلى جانب التعاون مع جامعات محلية وحصول عدد من الأكاديميات والبرامج على اعتمادات وجوائز متخصصة تعكس جودة المحتوى التدريبي وفاعلية مخرجاته، مما كان له أثر مباشر على الأداء المؤسسي.

-انتهى-

#بياناتشركات