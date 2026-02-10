أعلنت شركة مدينة مصر (كود البورصة المصرية MASR.CA)، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الشروق للمقاولات العمومية والتوريدات للقطاع العام إحدى شركات مجموعة دار، لتنفيذ عدد من المباني السكنية بمشروع إيلان في سراي. وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية مدينة مصر لتكثيف وتيرة الأعمال الإنشائية وتسريع معدلات التنفيذ بمشروعاتها الكبرى في شرق القاهرة، بما يدعم خططها التوسعية ويرفع كفاءة الإنجاز.

شهد توقيع مذكرة التفاهم كلٌّ من المهندس عبد الله سلام، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مدينة مصر، والمهندس طه سليمان العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة الشروق للمقاولات وذلك بحضور لفيف من قيادات الشركتين. وبموجب المذكرة، سيتم إسناد تنفيذ 81 مبنيًا سكنيًا بمشروع إيلان في سراي إلى شركة الشروق، بإجمالي قيمة تقديرية تبلغ 4.8 مليار جنيه مصري، على أن يتم الانتهاء من تنفيذ الأعمال بحلول نهاية عام 2027.

وتعليقًا على توقيع مذكرة التفاهم، صرح المهندس عبدالله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر قائلاً:"نواصل في شركة مدينة مصر تنفيذ استراتيجيتنا الهادفة إلى تسريع وتيرة التنمية بمشروعاتنا الكبرى، وفي مقدمتها مشروع سراي، من خلال التعاون مع شركاء يتمتعون بخبرات رائدة وقدرات تنفيذية متميزة. ويأتي توقيع هذه الاتفاقية مع شركة "الشروق للمقاولات" في إطار التزامنا بإسناد الأعمال لشركاء يمتلكون المقومات اللازمة لتطبيق أعلى معايير الجودة والكفاءة، بما يضمن تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة تلبي تطلعات عملائنا وتواكب متطلبات السوق العقاري المصري. وتمثل هذه الخطوة دفعة قوية لمعدلات التنفيذ داخل مشروع سراي، كما تعكس التزامنا المستمر بتطبيق أفضل الممارسات الهندسية والالتزام بالجداول الزمنية المعتمدة، بما يدعم خطط النمو ويعزز القيمة المضافة لمشروعات مدينة مصر."

بينما صرّح المهندس طه سليمان، الرئيس التنفيذي لمجموعة دار، أن توقيع مشروع إيلان مع شركة مدينة مصر يمثل خطوة جديدة ومهمة في مسار شراكة استراتيجية ممتدة بين الجانبين، قامت على مدار سنوات من التعاون من خلال تعاقدات متعددة شملت مختلف شركات المجموعة وتخصصاتها. وأوضح سليمان أن هذا التعاون شمل شركات المجموعة الرائدة، وعلى رأسها شركة الشروق للمقاولات، و Conmix للخرسانة الجاهزة وشركة EIC لصناعات الألومنيوم، ضمن منظومة متكاملة تعتمد على التكامل بين التخصصات المختلفة لتنفيذ المشروعات وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة. وأضاف أن مراسم توقيع المشروع شهدت مناقشات موسعة حول خطط شركة مدينة مصر للتوسع في الأسواق الخليجية، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن مجموعة دار باتت تمتلك حجم أعمال ومشروعات متناميًا في تلك الأسواق، بما يؤهلها لاستكمال وتعزيز تعاونها الاستراتيجي مع مدينة مصر في مشروعاتها الخارجية خلال المرحلة المقبلة.

قال المهندس محمد لاشين، نائب أول الرئيس الأول للمشروعات في شركة مدينة مصر: "نهدف من خلال التعاون مع الشروق للمقاولات إلى تنفيذ عدد من المباني السكنية بمشروع إيلان في سراي وفق أعلى المعايير الهندسية. وسنعمل بشكل متكامل مع فرق العمل لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، بما يساهم في تسريع وتيرة العمليات الإنشائية ورفع كفاءة التنفيذ الميداني. هدفنا تقديم مجتمعات عمرانية متكاملة تتمتع بأعلى مستويات الجودة والدقة المعمارية، بما يعكس حرص مدينة مصر على تطوير مشروعات تلبي متطلبات السوق المصري."

ويعتبر مشروع سراي أحد أبرز مشروعات شركة مدينة مصر في شرق القاهرة، حيث يعتمد تصميمه على مفهوم غير مسبوق من خلال إضفاء الطابع الشخصي على تجربة المعيشة للقاطنين كل وفق احتياجاته ومتطلباته، حيث يجمع المشروع بين نمط الحياة العصرية النابض والهدوء الذي يميز الضواحي، بالإضافة إلى العديد من الخيارات من حيث المساحات والوحدات التي تشمل الشقق السكنية، S-Villas، التاون هاوس، وغيرها، وسط مساحات خضراء شاسعة، ويقع المشروع على طريق القاهرة - السويس ومحور الأمل، على مساحة تبلغ 5.5 مليون متر مربع، ويتمتع المشروع بموقع متميز في القاهرة الجديدة، على بعد 5 دقائق فقط من العاصمة الإدارية الجديدة، و10 دقائق من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، و15 دقيقة من الطريق الدائري، بما يضمن سهولة الوصول.

عن مدينة مصر:

شركة مدينة مصر هي إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العمراني في مصر، حيث تأسست عام 1959، ومنذ ذلك الحين أسهمت بشكل فعّال في إعادة تشكيل ملامح المشهد الحضري لمدينة القاهرة ومناطق أخرى في مختلف أنحاء البلاد. تنطلق الشركة في مسيرتها من التزام راسخ بالنمو المستدام، والابتكار، وتعزيز جودة الحياة داخل المجتمعات التي تطورها.

تشتهر شركة مدينة مصر بتقديم مشروعات سكنية وتجارية ومتعددة الاستخدامات تتميز بتكاملها وتصاميمها المستقبلية، حيث تُعد مشروعاتها البارزة مثل تاج سيتي وسراي نموذجًا لرؤيتها في بناء مجتمعات عصرية شاملة، ترتكز على سهولة الوصول، وجودة الحياة، والاستدامة طويلة المدى.

تمتلك الشركة محفظة أراضٍ استراتيجية تبلغ مساحتها 12.8 مليون متر مربع، مما يمنحها قاعدة قوية لتنفيذ خططها التوسعية على المدى الطويل، ويُعزز قدرتها على تلبية احتياجات السوق المتجددة والمتطورة.

