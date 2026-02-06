أبرز النتائج – السنة المالية 2025:

الانتهاء من إنشاء مشروع توسعة الغاز "خورمور 250" في حقل خورمور.

ارتفاع إنتاج حقل خورمور من الغاز إلى أكثر من 700 مقمق يوميًا في يناير 2026، بزيادة تتجاوز 30% (بعد نهاية الفترة) .

إرتفاع إنتاج المجموعة إلى 70 ألف برميل نفط مكافئ يوميًا في يناير 2026، وهو أعلى مستوى منذ عام 2018.

ميزانية عمومية قوية وصافي نقد إيجابي في نهاية العام.

من المقرر أن ينظر مجلس إدارة الشركة في توصية توزيع الأرباح خلال اجتماعه في شهر مارس.

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "دانة غاز" ش.م.ع ("الشركة")، أكبر شركة خاصة عاملة في قطاع الغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط، اليوم عن نتائجها المالية الأولية غير المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

سجّلت الشركة صافي أرباح بلغ 476 مليون درهم (130 مليون دولار) خلال السنة المالية 2025، مقارنةً بـ 553 مليون درهم (151 مليون دولار) في السنة المالية 2024.

وبلغت إيرادات العام 1.28 مليار درهم (348 مليون دولار)، وهي أقل من إيرادات السنة المالية 2024 التي تضمنت إيرادات استثنائية لمرة واحدة بقيمة 46 مليون دولار ناتجة عن الإيرادات المتحققة من زيادة سعر الغاز المتفق عليه ضمن اتفاقية دمج مناطق الامتياز والتي تم حسابها بأثر رجعي خلال الربع الرابع من عام 2024. وباستثناء هذا البند غير المتكرر، وعند المقارنة بالمثل، يأتي الانخفاض في إيرادات عام 2025 نتيجة لتراجع الإنتاج في مصر، إلى جانب إنخفاض أسعار البيع المحققة المرتبطة بأسعار النفط، حيث بلغ متوسط أسعار خام برنت 69 دولارًا للبرميل في عام 2025 مقارنة بـ81 دولارًا للبرميل في عام 2024.

وشكّل عام 2025 محطة تشغيلية بارزة لشركة "دانة غاز"، مع الانتهاء من مشروع توسعة الغاز "خورمور 250" في أكتوبر 2025، إلى جانب مواصلة تنفيذ برنامج الشركة الاستثماري في مصر. وأسهمت هذه الجهود في تحقيق زيادة ملموسة في إنتاج المجموعة، حيث بلغ الإنتاج 70 ألف برميل نفط مكافئ يوميًا في يناير 2026 (بعد نهاية الفترة)، وهو أعلى مستوى تحققه الشركة منذ عام 2018.

ومع اكتمال مشروع "خورمور 250"، ارتفعت الطاقة الإنتاجية لمعالجة الغاز في حقل خورمور إلى 750 مليون قدم مكعب قياسي يوميًا (مقمق)، في حين وصلت معدلات الإنتاج الفعلية إلى أكثر من 700 مقمق يوميًا خلال فترات ذروة الطلب. ولا تزال مستويات الإنتاج تتأثر بأنماط الطلب الموسمي إلى حين تشغيل خط الأنابيب الرئيسي الجديد الذي يربط حقل خورمور بمناطق جديدة، والمتوقع إنجازه خلال النصف الثاني من عام 2026، والذي سيُمكّن الشركة من التشغيل المستدام بكامل الطاقة الإنتاجية.

وعلى مستوى المجموعة، من المتوقع أن يرتفع الإنتاج إلى نحو 75 ألف برميل نفط مكافئ يوميًا بمجرد تشغيل خط الأنابيب، بما يعكس زيادة معدلات الاستفادة من إنتاج الغاز والمكثفات والغاز البترولي المسال. وعند التشغيل بكامل الطاقة الإنتاجية، يُتوقع أن تسهم توسعة "خورمور 250" في زيادة إيرادات الشركة السنوية بنسبة تتجاوز الـ35%، ومن المنتظر أن يظهر الأثر المالي للإنتاج الجديد اعتبارًا من الربع الأول من عام 2026، كما أنه من المتوقع أن يتزايد هذا الأثر مع زيادة معدلات الإنتاج.

وفي هذه المناسبة، قال السيد ريتشارد هول، الرئيس التنفيذي لشركة "دانة غاز":

"كان عام 2025 عامًا محوريًا لشركة دانة غاز، فقد نجحنا في تنفيذ أولويات ظلت معلّقة لبعض الوقت، وفي مقدمتها إتمام مشروع توسعة ’خورمور 250‘ وإدخاله حيز التشغيل. ويُشكّل هذا الإنجاز نقطة تحول جوهرية بالنسبة للشركة، ويعكس النهج العملي القائم على التنفيذ الذي اتبعناه على مدار العام.

وفي الوقت نفسه، حققنا تقدمًا ملموسًا في مصر، حيث استأنفنا الاستثمار في ظل شروط مالية محسّنة، وقمنا بتنفيذ برنامج حفر ناجح، مكّننا من الوصول إلى معدلات إنتاج مستقرة والتغلب على التراجع الطبيعي الذي شهدته أصولنا في مصر خلال السنوات الماضية. وقد شكّلت هذه الجهود خطوة أساسية لإعادة مصر إلى مسارها الصحيح، ونحن نشعر بالتفاؤل حيال النتائج التي نتطلع لتحقيقها خلال العام الحالي.

وبالنظر إلى المستقبل، فإننا متحمسون لمشروع تطوير حقل جمجمال باعتباره أساس نمو الشركة خلال السنوات القليلة القادمة، ومع توقيع اتفاقيات بيع الغاز، فإنا نسير على أرضية صلبة تمكننا من التقدم نحو مرحلة التنفيذ.

وبشكل عام، كان عام 2025 عامًا للإنجاز، في حين سيكون عام 2026 عامًا لجني ثمار هذه الجهود مع دخول الإنتاج الجديد حيز التشغيل الكامل. ويمنحنا هذا التحسن في قاعدة الإنتاج، إلى جانب الطلب الهيكلي القوي على الغاز في أسواقنا الرئيسية، رؤية واضحة للنمو وتوليد التدفقات النقدية. الأمر الذي سيمكن مجلس إدارة الشركة من النظر في التوصية بتوزيع أرباح في اجتماعه المقبل في شهر مارس"

إقليم كردستان العراق

في إقليم كردستان العراق، نجحت "دانة غاز" وشركاؤها في استكمال وتشغيل مشروع توسعة الغاز "خورمور 250" في أكتوبر 2025، وذلك قبل ثمانية أشهر من الموعد المُعدّل لإنجازه. وأضاف المشروع 250 مقمق يوميًا من طاقة معالجة الغاز الجديدة، مما رفع إجمالي الطاقة الإنتاجية لحقل خورمور بنسبة 50% لتصل إلى 750 مقمق يوميًا.

وفي يناير 2026، ارتفع إنتاج الغاز الفعلي لحقل خورمور إلى 700 مقمق يوميًا، مما أسهم في إضافة نحو 15 ألف برميل نفط مكافئ يوميًا إلى صافي إنتاج الشركة في الإقليم. ولا تزال مستويات الإنتاج في مسار تصاعدي تدريجي مع دخول البنية التحتية مراحلها التشغيلية الكاملة.

وتتمحور المرحلة التالية من نمو الشركة في الإقليم حول حقل "جمجمال"، حيث التزمت شركة "بيرل بتروليوم" خلال عام 2025 باستثمار 160 مليون دولار لأعمال التقييم والتطوير المبكر، كما تم في يناير 2026 توقيع اتفاقيات طويلة الأجل لبيع الغاز لتوريد ما يصل إلى 142 مليون قدم مكعب قياسي يوميًا إلى ستة عملاء صناعيين في إقليم كردستان العراق.

مصر

في مصر، واصلت "دانة غاز" تنفيذ برنامجها الاستثماري البالغة قيمته 100 مليون دولار بموجب اتفاقية دمج مناطق الامتياز الموقعة في أواخر عام 2024. وخلال السنة المالية 2025، قامت الشركة بحفر أربعة آبار وتنفيذ برنامج إعادة استكمال لثلاثة آبار إضافية، ما أسهم في إضافة نحو 30 مقمق يوميًا من الإنتاج الجديد، إلى جانب 36 مليار قدم مكعب من الاحتياطيات.

وشهدت معدلات الإنتاج في مصر تراجعًا خلال عام 2025 نتيجة للانخفاض الطبيعي لإنتاج الحقول الشركة في دلتا النيل. ومع ذلك، فمن المتوقع أن تسهم عمليات الحفر وإعادة الإكمال الناجحة التي نُفذت خلال العام الماضي، إلى جانب الآبار الإضافية المخطط لها خلال عام 2026، في استقرار الإنتاج وإعادته إلى مسار النمو تدريجيًا. وتعتزم "دانة غاز" حفر سبعة آبار إضافية في مصر خلال عام 2026، حيث تم حفر أول هذه الآبار، بئر "دافوديل" الاستكشافي، في يناير 2026.

وفي ديسمبر 2025، تلقت الشركة دفعة بقيمة 183 مليون درهم إماراتي (50 مليون دولار) من الحكومة المصرية، ما أسهم بشكل ملموس في خفض المستحقات المتأخرة. وتدعم هذه الدفعة برنامج الحفر الجاري في إطار اتفاقية دمج مناطق الإمتياز، وتعزز الإطار المالي، ما يدعم استئناف الاستثمارات في قطاعي الاستكشاف والإنتاج في مصر.

مستجدات العمليات التشغيلية والإنتاج

بلغ متوسط إنتاج المجموعة خلال السنة المالية 2025 نحو 53,500 برميل نفط مكافئ يوميًا، مقارنة بـ 56,500 برميل نفط مكافئ يوميًا في السنة المالية 2024. وارتفع متوسط الإنتاج في إقليم كردستان العراق بنسبة 2% ليصل إلى 40,900 برميل نفط مكافئ يوميًا، مدعومًا بالطلب المستمر من محطات توليد الكهرباء وارتفاع إنتاج الغاز من حقل خورمور.

أما في مصر، فقد تراجع متوسط الإنتاج بنسبة 23% ليبلغ 12,600 برميل نفط مكافئ يوميًا مقارنة بـ 16,450 برميل نفط مكافئ يوميًا في السنة المالية 2024، نتيجة الانخفاض الطبيعي لمعدلات إنتاج الحقول. ومن المتوقع أن يسهم برنامج الشركة الاستثماري في عكس هذا الاتجاه وإعادة الإنتاج إلى مسار النمو خلال عام 2026.

السيولة النقدية

بلغ إجمالي الرصيد النقدي لشركة "دانة غاز" في 31 ديسمبر 2025، 788 مليون درهم (215 مليون دولار) ويتضمن ذلك 392 مليون درهم (107 ملايين دولار) محتفظ بها لدى شركة "بيرل بتروليوم".

وبلغ إجمالي الدفعات النقدية المستلمة خلال السنة المالية 2025 نحو 1.1 مليار درهم (303 ملايين دولار)، شملت 748 مليون درهم (204 ملايين دولار) من عملياتها في إقليم كردستان العراق و363 مليون درهم (99 مليون دولار) من مصر. وبلغت المستحقات غير المحصلة 139 مليون درهم (38 مليون دولار) في مصر و293 مليون درهم (80 مليون دولار) في إقليم كردستان العراق في نهاية العام.

وحافظت الشركة خلال العام على نهج منضبط في استثماراتها الرأسمالية وإدارة التكاليف، بما مكّنها من الحفاظ على متانة ميزانيتها العمومية، والاستمرار في تمويل الاستثمارات الداعمة للنمو ضمن أصولها الرئيسية.

عن شركة دانة غاز:

دانة غاز هي أول وأكبر شركة خاصة في مجال الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط، تأسست في ديسمبر 2005 وهي مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية . تمتلك الشركة أصولًا في مجالات الاستكشاف والإنتاج في مصر وإقليم كردستان العراق والإمارات العربية المتحدة.

وبالأصول الكبيرة التي تملكها الشركة في مصر وإقليم كردستان العراق والإمارات العربية المتحدة، وخططها للتوسع، تؤدي دانة غاز دورًا مهمًا في قطاع الغاز الطبيعي السريع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا . www.danagas.com

التواصل وعلاقات المستثمرين:

محمد المبيضين، رئيس قسم علاقات المستثمرين والاتصال المؤسسي

Ir@danagas.com

-انتهى-

#بياناتشركات