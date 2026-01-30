

البطولة المنتظرة تحط رحالها في الرياض لأول مرة خلال الفترة من 2 إلى 29 نوفمبر

الرياض، المملكة العربية السعودية: كشفت مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، المؤسسة العالمية الغير ربحية والمنظمة لبطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية وكأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية ومؤتمر الرياضة العالمية الجديدة، اليوم عن مواعيد إقامة البطولة ونظام توزيع الجوائز لنسخة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية 2026، الحدث العالمي الجديد الذي يقوم على منافسات المنتخبات الوطنية ويجسّد روح الانتماء الوطني. ومن المقرر أن تنطلق النسخة الافتتاحية من البطولة في العاصمة الرياض خلال الفترة من 2 إلى 29 نوفمبر 2026.

وتمثل بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية إضافة نوعية إلى تقويم المنافسات العالمية في قطاع الرياضات الإلكترونية، حيث تتصدر المنتخبات الوطنية المشهد التنافسي، لتُكمّل بذلك منظومة كأس العالم للرياضات الإلكترونية القائمة على الأندية. وتمنح البطولة اللاعبين فرصة تمثيل أوطانهم على الساحة الدولية، كما تتيح للجماهير التفاعل مع المنافسات النخبوية من خلال هوية وطنية جامعة، تعزز مشاعر الفخر والانتماء، وتمنح الجماهير لحظات لا تُنسى.

وبشكل إجمالي، تستثمر مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 45 مليون دولار في منظومة البطولة عبر هيكل تمويلي ثلاثي يشمل:

● 20 مليون دولار جوائز مالية تُصرف مباشرةً للاعبين والمدربين

● 5 ملايين دولار لدعم الأندية مقابل إتاحة لاعبيها للمشاركة في الحدث الدولي

● 20 مليون دولار ضمن صندوق تطوير كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية، الذي أُعلن عنه سابقاً، لدعم الممثلين الوطنيين في تشغيل البرامج، وتغطية تكاليف المشاركة، وتعزيز نمو القطاع محلياً

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال رالف رايشرت، الرئيس التنفيذي لمؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية: "تمثل المنتخبات الوطنية بُعداً جديداً في عالم الرياضات الإلكترونية، يتميز بقوة التأثير ووضوح الرؤية وارتباطه بالهوية الوطنية ومشاعر الفخر. وتشكل أندية الرياضات الإلكترونية الركيزة الأساسية في هيكلية هذا القطاع الواعد، في حين يأتي التوسع في تنظيم البطولات القائمة على المنتخبات ليعزز التنافسية؛ وهو ما يساهم في خلق تحديات مبتكرة، ويمنح الجماهير العالمية دافعاً قوياً لمتابعة البطولة منذ لحظاتها الأولى. كما صُمم نموذج الجوائز لضمان عدالة المنافسة واستدامتها، من خلال مكافأة الأداء ودعم النمو طويل الأمد للاعبين والأندية والبرامج الوطنية".

وتعتمد البطولة نموذجاً موحداً لتوزيع الجوائز يقوم على المراكز، ويُطبق بشكل متساوٍ على جميع الألعاب، بما يضمن الشفافية والعدالة ويعزز تجربة اللاعبين. ويحصل كل مشارك مُتأهل على مكافأة مالية مع ضمان خوض ثلاث مباريات على الأقل. وتقوم جميع المنافسات على نظام يضمن مواجهة كل فريق لثلاثة خصوم على الأقل قبل مرحلة الإقصاء. وسيحصل اللاعبون على نفس المبلغ مقابل نفس المركز في جميع الألعاب، كما يُكافأ المدربون إلى جانب اللاعبين وفق نفس النتائج.

ويُمنح أصحاب المركز الأول مبلغ 50 ألف دولار لكل لاعب سواء في الألعاب الفردية أو الجماعية، فيما تبلغ جائزة المركز الثاني 30 ألف دولار لكل لاعب، والمركز الثالث 15 ألف دولار لكل لاعب. وفي الألعاب الجماعية، تُحتسب الجوائز بما يشمل عدد أفراد التشكيلة، ما يضمن اتساقاً وشفافية كاملة في آلية التوزيع لجميع المشاركين.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة في الرياض نوفمبر 2026، على أن تتم إقامتها كل عامين بنظام المداورة بين مختلف المدن العالمية، بما يسهم في وصول منافسات المنتخبات الوطنية إلى كبرى الوجهات الدولية. ويوفر إطار زمني مستقر يدعم التخطيط طويل المدى للاعبين والشركاء والبرامج الوطنية.

وقد تم تأكيد مشاركة ألعاب Mobile Legends: Bang Bang وTrackmania وDota 2 ضمن منافسات كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية 2026، وسيتم الكشف عن مزيد من الألعاب خلال الأيام المقبلة.

وللبقاء على اطلاع بآخر المستجدات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: esportsnationscup.com كما يمكن متابعة حسابات البطولة على منصات X وFacebook وInstagram وTikTok وYouTube، إضافة إلى متابعة مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية عبر منصة LinkedIn.

نبذة عن كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية:

كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية (ENC) هي أوّل بطولة من نوعها مخصصة لمنافسات منتخبات الرياضات الإلكترونية ضمن مجموعة واسعة من أشهر الألعاب العالمية. أُطلقت البطولة من قبل مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية (EWCF)، حيث ستُقام البطولة كل عامين وستنطلق في دورتها الأولى من العاصمة السعودية الرياض في العام 2026. وتقدّم هذه البطولة منصة فريدة لنخبة اللاعبين العالميين لرفع راية أوطانهم عاليًا وتمثيل طموحات وأحلام الملايين من مواطنيهم في أقوى المنافسات الدولية وعبر مجموعة من أبرز بطولات الرياضات الإلكترونية، وترسيخ مكانة الرياضات الإلكترونية باعتبارها رياضة وطنية. وبُنيت البطولة بالتعاون مع ناشرين وأندية ومنظمات الرياضات الإلكترونية، لتعزّز شعور الفخر لدى اللاعبين عند تمثيلهم لأوطانهم، ولتقدّم للمشجعين في مختلف أنحاء العالم فرصة لدعم منتخباتهم الوطنية ولاعبيهم المفضّلين، ولتوفّر مسارات مستدامة للدول واللاعبين والشركاء للنمو ضمن منظومة الرياضات الإلكترونية العالمية. www.esportsnationscup.com