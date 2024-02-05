استحواذٌ مهم يُعزز الخدمات اللوجستية وخدمات الطيران الخاصة بـ «غذاء» ويرسخ ريادتها في قطاع تجارة الأغذية الإقليمي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت غذاء القابضة (ADX: Ghitha)، التابعة للشركة العالمية القابضة (ADX:IHC)، تحقيق إنجاز جديد في استراتيجيتها للنمو من خلال التوسع في قطاع الخدمات اللوجستية والطيران، حيث أبرمت، عبر شركتها التابعة «إيروإنفست القابضة» والمملوكة لها بالكامل بشكل غير مباشر، اتفاقية شراء أسهم اعتباراً من 1 فبراير 2024، للاستحواذ على حصة 44% من شركة طيران إم.إن.جي التركية الرائدة في مجال الشحن التجاري.

وتمثل عملية الاستحواذ، التي تبلغ قيمتها 211.2 مليون دولار أمريكي، خطوة كبيرة نحو تنويع المحفظة الاستثمارية القوية لـ "غذاء القابضة"، وتعزيز قدراتها اللوجستية والتوزيعية وذلك تماشياً مع أهدافها الطموحة في تبوأ مكانةً مرموقة كأكبر شركة في قطاع تجارة المواد الغذائية في المنطقة، وتوفير منتجات عالية الجودة تلبي توقعات العملاء بل وتتجاوزها.

وفي تعليق له على عملية الاستحواذ الناجحة، قال فلال أمين، الرئيس التنفيذي لمجموعة غذاء القابضة: "يشكل دمج شركة إم.إن.جي للشحن التجاري في محفظة أعمالنا قفزة مهمة في مسيرتنا نحو التحول إلى قطب إقليمي بارز في قطاع تجارة المواد الغذائية. وستسهم هذه الشراكة في تطوير قدراتنا اللوجستية وترسيخ التزامنا بتزويد عملائنا بمنتجات عالية الجودة، يتم الحصول عليها من جميع أنحاء العالم. ونعتز بالخبرات الغنية لشركة إم.إن.جي للاستفادة منها في مجال الشحن التجاري والخدمات اللوجستية، وبالتالي الارتقاء بعروض خدماتنا والمضي قُدماً في رحلة التطور بما ينسجم مع احتياجات عملائنا وتفضيلاتهم."

من جانبه، قال مورازان غونال، رئيس مجلس إدارة شركة طيران إم.إن.جي التركية للشحن التجاري: "سُعداء بتعاوننا مع غذاء القابضة، الشركة التي تشاركنا رؤيتنا لتحقيق النمو والتميز، تعاونٌ بنّاء يُجسد العمل الجاد والتفاني الذي يبذله فريق العمل في شركة طيران إم.إن.جي، ووالذي يفتح لنا آفاقاً جديدة لتطوير قدراتنا التشغيلية وزيادة امتدادنا الجغرافي. ونتطلع مع غذاء القابضة لوضع معايير جديدة في قطاع الشحن والخدمات اللوجستية ولبناء مستقبل حافل بالنجاح المتبادل."

تنظر غذاء القابضة، التي تمتلك محفظة أعمال غنية في مجالات الأغذية والزراعة والأسماك ومنتجات الألبان والدواجن والزيوت النباتية وتجارة التجزئة والتوزيع وخدمات تقديم الطعام، إلى هذا الاستحواذ باعتباره خطوة استراتيجية لتوسيع قدراتها والوصول إلى سلسلة التوريد العالمية.

بالمقابل، تُعد شركة طيران إم.إن.جي للشحن التجاري من كبريات شركات الشحن التجاري والخدمات اللوجستية، إذ تقدم خدمات متخصصة متنوعة بما في ذلك المساحات المجدولة والمستأجرة والطائرات والطواقم والصيانة والتأمين والبضائع الخاصة والمستودعات والخدمات الفنية الشاملة.

تخضع عملية إتمام صفقة الاستحواذ لشروط إغلاق معينة وموافقات تنظيمية، من المتوقع الانتهاء منها في النصف الأول من عام 2024. وفي غضون ذلك، تلتزم غذاء القابضة بالعمل بشكل وثيق مع شركة طيران إم.إن.جي للشحن التجاري لضمان الانتقال السلس، واستكشاف أُفق جديدة للنمو والتوسع في قطاع الطيران التجاري.

عن شركة غذاء القابضة

غذاء القابضة هي شركة مساهمة خاصة تأسست في إمارة أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة. وتعمل كشركة تابعة للشركة العالمية القابضة (ADX: IHC). ظهرت " غذاء " كشركة استثمارية قابضة. مع محفظتها من الشركات التابعة والزميلة والمشروع المشترك الذي يتكون من: مزارع العين، أبيكس للاستثمار ش.م.ع (ADX:APEX)، العجبان للدواجن، شركة ألاينس للأغذية، زي ستورز إنترناشيونال، أجرينف (الهاشمية)، رويال هورايزون القابضة، أبوظبي. شركة الزيوت النباتية، ميراك، مجموعة إن آر تي سي، إنفيكتوس للاستثمارات (ADX: INVICTUS)، أنينا كوليناري والجراف للأسماك. تعمل الجموعة بشكل جماعي في مجال الألبان والدواجن والزراعة والسلع الغذائية وزيوت الطعام والمزارع السمكية.

عن الشركة العالمية القابضة

تأسست الشركة العالمية القابضة في عام 1998 كجزء من مبادرة لتنويع وتطوير قطاعات الأعمال غير النفطية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونمت لتصبح الشركة القابضة المدرجة الأكثر قيمة في الشرق الأوسط بقيمة سوقية تبلغ 876 مليار درهم إماراتي كما في 31 ديسمبر 2023. تسعى الشركة إلى تنفيذ مبادرات الاستدامة والابتكار والتنويع الاقتصادي عبر ما يُعد الآن إحدى أكبر التكتلات في المنطقة. تم إدراج الشركة في مؤشر فوتسي سوق أبوظبي للأوراق المالية 15 «فاداكس 15»، والذي يمثل أكبر 15 شركة وأكثرها سيولة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية.

لدى الشركة العالمية القابضة هدف واضح يتمثل في تعزيز محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية ودمج الأعمال. تسعى الشركة العالمية القابضة، التي تضم أكثر من 500 شركة تابعة وأكثر من 107,000 موظفًا، إلى توسيع وتنويع ممتلكاتها عبر عدد متزايد من القطاعات، بما في ذلك إدارة الأصول الرعاية الصحية، العقارات والبناء، البحرية والجرف، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الخدمات المالية، إنتاج الأغذية والخدمات، المرافق، والخدمات.

من خلال إستراتيجية أساسية لتعزيز قيمة المساهمين وتحقيق النمو، تقود الشركة العالمية القابضة التآزر التشغيلي وتعظم كفاءات التكلفة عبر جميع القطاعات، وتواصل أيضًا تقييم فرص الاستثمار من خلال الملكية المباشرة والدخول في شراكات داخل الإمارات العربية المتحدة وخارجها. مع تغير العالم وظهور فرص جديدة، تستمر الشركة العالمية القابضة في التركيز على المرونة والابتكار وإعادة تحديد أهداف السوق لنفسها وعملائها وشركائها.

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