أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : وقّعت "سبيس 42"، الشركة الإماراتية الرائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تتمتع بحضور راسخ على المستوى الدولي، مذكرة تفاهم مع "سندان"، الشركة المتخصصة في تقنيات التصنيع الإضافي المتقدم، لاستكشاف فرص التعاون في حلول الاتصال عبر الأقمار الاصطناعية للأنظمة ذاتية القيادة. وتهدف الشراكة التي أُعلن عنها خلال منتدى "اصنع في الإمارات 2026"، إلى دراسة أوجه التكامل بين قدرات "سبيس 42" في الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية والأنظمة الجوية، مع البنية التحتية للتصنيع واختبارات الطيران لدى "سندان".

وبموجب مذكرة التفاهم، تعتزم "سندان" على إتاحة الوصول إلى المنصات الجوية وأنظمة القيادة الأرضية لإجراء اختبارات الطيران، فيما تستكشف "سبيس 42" نشر حلولها في مجالات الاتصالات الجوية وعبر الأقمار الاصطناعية. وسيتم اختبار هذه الأنظمة ضمن ظروف تحاكي الواقع، مع مراقبة لحظية لتقييم الأداء ومدى جاهزية التشغيل.

كما ستقيّم الشركتان دمج حلول "سبيس 42" للاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية في الأنظمة ذاتية القيادة، بما يشمل التحقق التقني وتحسين الأنظمة لدعم الاستخدام التشغيلي.

وفي معرض تعليقه على توقيع مذكرة التفاهم، قال سليمان آل علي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية – قطاع الأعمال في "سبيس 42": "بعد عمليات تحقق واسعة لتطبيق حلولنا للاتصال عبر الأقمار الاصطناعية على الأنظمة ذاتية القيادة، يأتي توقيع مذكرة التفاهم مع ’سندان‘ ليسهم في توسيع نطاق استخدام هذه الحلول في البيئات التشغيلية. وينطلق هذا التعاون من استراتيجية ’سبيس 42‘ الرامية إلى الريادة في مجال الاتصالات الآمنة، مع دعم البنية التحتية الحيوية والعمليات على مستوى دولة الإمارات."

من جانبه، قال هيوان هوانغ، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "سندان": "يأتي تعاوننا مع ’سبيس 42‘ ليساهم في تعزيز حضور ’سندان‘ في تمكين نشر الأنظمة الجوية المتقدمة في البيئات الواقعية. ومن خلال دعم اختبارات الطيران ودمج الأنظمة، فإننا نعمل على تحويل تقنيات الاتصال عبر الأقمار الاصطناعية إلى قدرات تشغيلية، بما يعزز مكانة دولة الإمارات الرائدة في مجاليّ التصنيع المتقدم والابتكار التطبيقي."

دعم نمو القطاع الصناعي الوطني

تستند هذه الشراكة إلى جهود "سبيس 42" لتوسيع نطاق قدراتها في الفضاء والاتصال داخل دولة الإمارات، والتي تشمل التحالف الاستراتيجي مع مجموعة "إيدج" لتصنيع أنظمة الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية في دولة الإمارات، وإطلاق أول منشأة في المنطقة لتصنيع الأقمار الاصطناعية المخصصة لرصد الأرض، وأول منشأة لتصنيع المنصات عالية الارتفاع في أبوظبي، إضافةً إلى إطلاق أول أقمار اصطناعية مُجمَّعة ومختبَرة في دولة الإمارات لتوسيع كوكبة "فورسايت".

وتتوافق هذه الشراكة مع استراتيجية "عملية 300 مليار" لدولة الإمارات، الهادفة إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وتسريع تبنّي التقنيات المتقدمة. كما تدعم الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030 من خلال تعزيز استخدام التقنيات الفضائية عبر مختلف القطاعات.

نبذة عن "سبيس 42":

"سبيس 42" المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالرمز (ADX: SPACE42) هي شركة تكنولوجيا الفضاء مقرها الإمارات العربية المتحدة، تعمل على دمج الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية والبيانات الجيومكانية وقدرات الذكاء الاصطناعي لرصد الأرض من الفضاء. تأسست "سبيس 42" عام 2024 بعد الاندماج الناجح بين بيانات والياه سات، وبفضل حضورها العالمي يمكنها تلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها في الحكومات والشركات والمجتمعات. تتألف "سبيس 42" من وحدتين تجاريتين: الخدمات الفضائية والحلول الذكية. تركز وحدة الخدمات الفضائية على عمليات الأقمار الاصطناعية الأولية لكل من حلول الأقمار الاصطناعية الثابتة والمتحركة. تدمج وحدة الحلول الذكية الحصول على البيانات الجيومكانية ومعالجتها مع الذكاء الاصطناعي لتزويد صناع القرار بالبيانات وتعزيز الوعي الجيومكاني وتحسين الكفاءة التشغيلية. يشمل المساهمون الرئيسيون في "سبيس 42" كل من "جي 42" ومبادلة وIHC.

نبذة عن "سندان":

تُعد "سندان" المركز الوطني في دولة الإمارات للتصنيع المتقدم المدعوم بالذكاء الاصطناعي، إذ تجمع بين الذكاء والدقة والثقة المحلية لتقديم حلول عالية الأداء عبر مجموعة من القطاعات الحيوية. ويجسّد هذا التوجه تحولاً نحو نموذج ابتكار أكثر ذكاءً وسيادةً، يضع الإنسان في صميمه.

ومن قطاع الطيران إلى الرعاية الصحية، ومن الروبوتات إلى الطاقة، تمكّن "سندان" المؤسسات والجهات الحكومية من تعزيز سلاسل الإمداد واستعادة السيطرة عليها، عبر تسريع وتيرة الإنجاز، وتبنّي أساليب تصنيع أكثر تقدماً، وتقديم حلول فعّالة ترتكز على الثقة والدقة ونهج يضع الإنسان أولاً.

