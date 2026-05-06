أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "كور42"، التابعة لمجموعة "جي42" والمتخصصة في السحابة السيادية والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، توقيع شراكة استراتيجية مع شركة " سلوشنز+ "، المتخصصة في تقديم خدمات وحلول تقنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بهدف تأسيس إطار منظم لتقديم خدمات سحابية وبيانية وبنية تحتية للذكاء الاصطناعي آمنة وقابلة للتوسع لمجموعة "مبادلة للاستثمار" والجهات الحكومية في أبوظبي، وذلك على هامش فعاليات منتدى "اصنع في الإمارات"، المنعقد خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو الجاري في أبوظبي.

وبموجب الاتفاقية، ستتولى "كور42" دور المزود الرئيسي للبنية التحتية لمجموعة "مبادلة للاستثمار" والجهات الحكومية في أبوظبي ودولة الإمارات، فيما ستتولى " سلوشنز+ " دور الشريك الرئيسي للتنفيذ وخدمات البيانات. وفي هذا الإطار، ستستفيد " سلوشنز+ " من البنية التحتية المحلية للذكاء الاصطناعي التابعة لـ"كور42"، عبر واجهة "Core42 Compass API" التي تتيح الربط التقني بين هذه البنية ومنصة "WEAVE AI" التابعة لـ" سلوشنز+ "، بما يوفر إمكانية الوصول إلى النماذج اللغوية الكبيرة، وقدرات الحوسبة المعتمدة على وحدات معالجة الرسومات، ويسهم في تطوير وتشغيل تطبيقات ذكاء اصطناعي مؤسسية داخل بيئة سيادية ومتوافقة مع المتطلبات التنظيمية.

كما ستقود " سلوشنز+ " العمليات المتعلقة بخدمات كل من "أوراكل فيوجن" و"بنية أوراكل السحابية" لعدد محدد من المؤسسات، بالاتفاق مع "كور42"، بما يسهم في توحيد آليات العمل، وتعزيز الحوكمة، وتسريع وتيرة تقديم الخدمات وتنفيذها.

وفي هذا الصدد، أكد ناصر النبهاني، العضو المنتدب لشركة " سلوشنز+ أن هذا التعاون يستند إلى أولويات مشتركة بين الطرفين، تشمل تبنّي نهج سيادي في تطوير وتشغيل حلول الذكاء الاصطناعي، ودعم تطبيقها داخل المؤسسات، بما يحقق أثرًا مستدامًا على المدى الطويل. وقال: "إن الجمع بين خبرات " سلوشنز+ " في تنفيذ المشاريع التقنية ومنصتها "WEAVE AI"، والبنية التحتية الحاسوبية المتطورة لشركة "كور42"، سيوفر قدرة متكاملة تدعم تبنّي الذكاء الاصطناعي داخل شركات مجموعة "مبادلة للاستثمار" والجهات الحكومية".

وتأتي هذه الشراكة امتدادًا لعلاقة تعاون قائمة بين الجانبين، بما يحدد أدوار كل طرف ويوسع نطاق العمل المشترك لتلبية الطلب المتزايد على البنية التحتية المؤسسية الجاهزة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات والمنطقة. كما تضع الاتفاقية إطارًا للتعاون خارج نطاق مجموعة "مبادلة للاستثمار"، ليشمل عملاء من القطاعين الحكومي والخاص، من خلال تنسيق الفرص المشتركة، وتبادل ترشيح العملاء المحتملين، وترتيبات إعادة بيع الحلول والخدمات.

من جانبه، قال طلال القيسي، الرئيس التنفيذي لشركة "كور42": "تعكس هذه الشراكة الدور المحوري الذي تقوم به "كور42" في مساعدة المؤسسات على تبنّي الذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاق استخدامه، من خلال بنية تحتية آمنة ومرنة، تراعي متطلبات السيادة الرقمية، ومهيأة للتشغيل في بيئات العمل الفعلية". وأضاف: "نتعاون مع " سلوشنز+ " على تطوير نموذج متكامل يدمج بين قدرات الحوسبة المتقدمة وخبرات التنفيذ، وفق آلية منظمة وقابلة للتطوير، تُمكّن المؤسسات الكبرى ذات العمليات المعقدة من تنفيذ مشاريع الذكاء الاصطناعي بسرعة أكبر، وتحقيق نتائج عملية وملموسة".

جدير بالذكر أن "جي42" ومجموعة "مبادلة للاستثمار"، إلى جانب عدد من الشركات التابعة للمجموعة، ومنها " سلوشنز+ تشارك في منتدى ومعرض "اصنع في الإمارات"، المنصة الصناعية الأبرز في الدولة، حيث تستعرض المؤسستان دورهما في تعزيز القدرات الوطنية ضمن القطاعات الحيوية. وفي هذا السياق، تأتي الشراكة بين "كور42" و" سلوشنز+ " كتطبيق عملي لهذا الدور، إذ تسهم في تطوير بنية تحتية سيادية ومهيأة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يدعم مرونة الاقتصاد الوطني ويسرّع التحول الرقمي في دولة الإمارات.

نبذة عن "كور42"

تُعد "كور42"، إحدى شركات مجموعة "جي42" الإماراتية، من أبرز مزوّدي خدمات وحلول الحوسبة السحابية السيادية، والبنية التحتية المتطورة للذكاء الاصطناعي بكافة خدماته. وتسعى الشركة إلى تمكين الأفراد والمؤسسات والدول من تعظيم الاستفادة من هذه التقنيات، لتحقيق أهداف التحول الرقمي الطموحة بسرعةٍ وكفاءةٍ عالية. وتعمل "كور42" على بناء الركائز الرقمية الأساسية التي تخدم المجتمعات الذكية، كما تتولى إدارة شبكة "جي42" للذكاء الاصطناعي التي تُحوّل القدرات الحوسبية الضخمة إلى خدماتٍ متاحةٍ عند الطلب، وعلى نطاقٍ واسع. وتُشكّل هذه الأسس قاعدةً لتمكين الجهات من توسيع استخدام حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة، والاستفادة من بياناتها الخاصة بفاعليةٍ لتحويلها إلى نتائج عملية ملموسة.

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة www.core42.ai

ولمتابعة "كور42" على منصات Core42 LinkedIn, Core42 Instagram, Core42 X

نبذة عن " سلوشنز+ "

تُعد " سلوشنز+ " إحدى الشركات التابعة لمجموعة "مبادلة للاستثمار"، وتقدم، من خلال شركاتها التابعة، مجموعةً متكاملة من الخدمات التشغيلية والحلول الاستشارية التي تساعد عملاءها في مختلف القطاعات الحيوية بدولة الإمارات على تبسيط عملياتهم اليومية، وتعزيز التكامل بين الخدمات، وتوظيف الأفكار الجديدة لتحقيق نتائج ملموسة، بما يمكّنهم من التركيز على أنشطتهم الأساسية وتحقيق نمو مستدام.

وتشمل الخدمات التي توفرها الشركة الحلول الرقمية، والمالية، والموارد البشرية، والمشتريات، وإدارة المرافق المتكاملة، وإدارة الأساطيل، إلى جانب خدمات الرياضة والترفيه.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: Solutions+

-انتهى-

#بياناتشركات