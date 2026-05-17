الكويت – أعلنت الشركة العملية للطاقة ش.م.ك.ع، المدرجة في السوق الأول لبورصة الكويت تحت رمز (ألف طاقة - ALFTAQA)، وهي الشريك المحلي الأول والرائد في خدمات التنقيب والإنتاج المتكاملة في الكويت، والمالكة والمشغّلة لأحدث أسطول حفارات في المنطقة، عن تأمين تسهيلات ائتمانية جديدة وتجديد تسهيلات قائمة مع البنوك المحلية بقيمة إجمالية تبلغ 40.9 مليون د.ك.، وذلك لدعم نمو أعمال الشركة المصاحب لتوسيع أسطول الحفارات.

وتأتي هذه التسهيلات الائتمانية في إطار تعزيز الهيكل التمويلي للشركة العملية للطاقة، ودعم تمويل وتشغيل الحفارات الجديدة المرتبطة بالعقود التي سبق أن أعلنت الشركة عن ترسيتها مع شركة نفط الكويت، بما يضمن توفير التمويل اللازم للحفارات المشمولة بهذه العقود ويعزز قدرة الشركة على تنفيذ خطة توسع أسطولها واستراتيجية نموها خلال عام 2026 وما بعده، مع الحفاظ على نهج منضبط في تخصيص رأس المال.



تفاصيل التسهيلات الائتمانية:

تسهيلات ائتمانية جديدة من بنك الكويت الدولي بقيمة إجمالية تبلغ 7.3 مليون د.ك.، وذلك لتمويل منصتي حفر جديدتين بقوة 750 حصان.

تجديد وإضافة تسهيلات من البنك التجاري الكويتي بقيمة 33.6 مليون د.ك. لتمويل أربع منصات حفر جديدة بقوة 1500 حصان ومنصة حفر واحدة بقوة 1000 حصان، إضافةً إلى تجديد التسهيلات القائمة.

يذكر أن الشركة قد أعلنت في الأسبوع الماضي عن أدائها المالي والتشغيلي للربع الأول، محققةً صافي أرباح بلغت 2.2 مليون د.ك. بارتفاع 150.0%، كما نمت الإيرادات بنسبة 69.2% على أساس سنوي، مدفوعة بشكل رئيسي بتوسع أسطول الحفارات من 13 حفارة في الربع الأول من عام 2025 إلى 20 حفارة في الربع الأول من عام 2026، بما في ذلك المساهمة الكاملة خلال الربع للحفارات العشر الجديدة التي تم تشغيلها خلال عام 2025.

نبذة عن الشركة العملية للطاقة

الشركة العملية للطاقة ش.م.ك.ع (رمز التداول: ألف طاقة - ALFTAQA)، هي الشريك المحلي الأول والرائد فيفي خدمات التنقيب والإنتاج المتكاملة في الكويت، والمالكة والمشغلة لأحدث أسطول حفارات في الكويت والمنطقة، تضم الشركة أكثر من 1,700 موظفاً، وتدير 20 منصة حفر في مختلف مناطق البلاد، وتقدم مجموعة شاملة من الخدمات عبر قطاعين رئيسيين هما خدمات الحفر وخدمات حقول النفط عبر دورة حياة البئر الكاملة، بما في ذلك: الإصلاح والصيانة، والحفر الاتجاهي، وأسلاك الرفع والتنزيل، والأنابيب الملفوفة، وتسميت الآبار، وهندسة سوائل الحفر، وإدارة المضخات الغاطسة الكهربائية، والفحص، وخدمات الورش الفنية. كما تجمعها شراكات استراتيجية مع رواد التقنية العالميين مثل "كي سي أيه ديوتاغ (KCA Deutag)"، و"سي بي فين (CPVEN)"، و"كوسل (COSL)" و"إكسبرت أوبتيما (Expert Optima)"، و"نافتو سيرف (NaftoServ)"، و"تي آر جي (TRG)"، و"جيري (Jereh)"، و"كيروي (Kerui)". تأسست الشركة العملية للطاقة في عام 2015 وتهدف إلى ترسيخ مكانتها لتكون المزوّد الأول لخدمات التنقيب والإنتاج في الكويت والمنطقة.

