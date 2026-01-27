القاهرة– في إطار استراتيجيتها للتوسع المستدام وتعزيز الحلول الصديقة للبيئة، أعلنت شركة باراجون للتطوير العقاري عن دخولها في مفاوضات متقدمة مع أحد البنوك المصرية للحصول على قرض تمويل أخضر بقيمة 400 مليون جنيه، لدعم مشروعاتها الحالية والمستقبلية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية العمرانية المستدامة.

وأوضحت الشركة أن المفاوضات الجارية تشمل الحصول على تمويل من «الصندوق الأخضر» عبر أحد البنوك الحكومية، وذلك في إطار دعم خطط باراجون لتطبيق معايير الاستدامة البيئية ورفع كفاءة الأداء التشغيلي، بما يسهم في تعظيم الأثر البيئي الإيجابي للمشروعات ويعكس التزام الشركة بالتنمية المستدامة عبر مختلف أنشطتها.

وفي هذا السياق، أعلنت باراجون عن حصول مشروعها PARAGON.2 Financial District بالعاصمة الإدارية الجديدة على شهادة LEED Gold ضمن نظام LEED v4 BD+C: Core & Shell، والصادرة عن المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء (USGBC)، في إنجاز يعكس التزام الشركة بتطبيق أعلى المعايير العالمية في الاستدامة والتصميم المسؤول.

وحقق المشروع 67 نقطة من أصل 110، ما أهّله للحصول على التصنيف الذهبي، بفضل أدائه المتميز في عدد من محاور الاستدامة الرئيسية، من بينها كفاءة الطاقة، وترشيد استهلاك المياه، وجودة بيئة العمل، والتكامل الحضري، وهو ما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتقليل الأثر البيئي على مدار دورة حياة المبنى.

كما سجّل المشروع نتائج قوية في معايير الموقع والنقل، من خلال سهولة الوصول إلى وسائل المواصلات العامة، ودعم أنماط التنقل المستدام، وتقليل البصمة الكربونية، بما ينعكس على توفير بيئة عمل أكثر صحة وإنتاجية.

وفي هذا الإطار، قال المهندس بدير رزق، الرئيس التنفيذي لشركة باراجون للتطوير العقاري: "نخوض حاليًا مفاوضات متقدمة مع أحد البنوك الحكومية للحصول على تمويل من «الصندوق الأخضر» بقيمة 400 مليون جنيه، والذي من المتوقع أن يكون من أوائل نماذج التمويل الأخضر الموجهة للمشروعات العقارية في مصر. ويأتي ذلك ضمن استراتيجيتنا لتبني الحلول المستدامة، وتعميق الأثر البيئي الإيجابي لمشروعاتنا، وربط الاستدامة بالجدوى الاقتصادية طويلة الأجل."

وأضاف رزق: "حصول مشروع PARAGON.2 على شهادة LEED Gold يعكس التزام باراجون بتطوير مساحات عمل تُحدث فرقًا حقيقيًا، حيث نعتبر الاستدامة عنصرًا أساسيًا في خلق قيمة مستدامة لعملائنا والمجتمعات التي نعمل بها. ويأتي هذا الإنجاز امتدادًا لحصول مشروع PARAGON.1 على شهادة LEED Silver، إلى جانب وصول مشروع PARAGON.3 إلى المرحلة النهائية من المراجعات الخاصة بنسبة المساحات الخضراء، بما يعزز من كون جميع مشروعات باراجون حاصلة على أعلى شهادات الاستدامة."

وفي السياق ذاته، أعلنت الشركة عن توقيع عقد حصول مشروع PARAGON 1 على شهادة LEED الفضية، في إنجاز يعكس التزام باراجون بتطبيق أعلى معايير الاستدامة في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث جرى توقيع العقد بمقر شركة العاصمة الإدارية الجديدة بحضور قيادات من الجانبين، تأكيدًا على رؤية باراجون في تطوير مبانٍ ذكية وصديقة للبيئة.

ويأتي ذلك ضمن رؤية باراجون الشاملة «Regeneration, by Design» أو "التجديد عبر التصميم"، والتي تركز على تطوير مساحات متعددة الاستخدامات مستقبلية تجمع بين الاستدامة والتكنولوجيا والتصميم المتمحور حول الإنسان، بما يواكب تطلعات المستثمرين والمؤسسات نحو تطوير عقاري مسؤول بيئيًا.

الجدير بالذكر أن نظام LEED، الذي طوره المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء، يُعد أحد أكثر أنظمة تصنيف المباني المستدامة استخدامًا على مستوى العالم، إذ يوفر إطارًا شاملًا لتقييم الأداء البيئي للمباني، بما يشمل كفاءة الطاقة والمياه وجودة البيئة الداخلية والابتكار في التصميم.

نبذة عن باراجون للتطوير العقاري:

تُعد باراجون للتطوير العقاري من شركات التطوير العقاري الرائدة، وتلتزم بتطوير مساحات متعددة الاستخدامات مستدامة ومبتكرة تعيد تعريف بيئات العمل الحديثة. ومن خلال رؤيتها «Regeneration, by Design»، تطور باراجون مشروعات تحقق توازنًا بين المسؤولية البيئية، وجودة التصميم، والقيمة طويلة الأجل.

