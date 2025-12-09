دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "نخيل"، التابعة لـ"دبي القابضة للعقارات"، عن ترسية عقد بقيمة 400 مليون درهم على شركة "شابورجي بالونجي الشرق الأوسط" لبناء 38 فيلا " كراون جاردن"، وهي مجموعة حصرية من المساكن الفاخرة ضمن مشروع "بالم كراون" في "نخلة جميرا".

وتحتل فلل "كراون جاردن" موقعاً متميزاً في أعلى سعفات "نخلة جميرا"، وستوفر إطلالات بانورامية على معالم الجزيرة وأفق مدينة دبي، وتأتي بخمس أو ست غرف نوم مع ثلاثة أنماط معمارية مختلفة، يتميز كل منها بتصميم عصري، واستخدام مواد عالية الجودة، ومساحات واسعة.

ستوفر هذه الفلل أسلوب حياة مستوحى من حياة المنتجعات، مع إمكانية الوصول إلى الشاطئ الخاص، وحدائق منسقة بعناية، وصالات على السطح، وشُرفات واسعة، بما يمنح تجربة راقية للحياة على الواجهة البحرية في الجزيرة.

وفي هذه المناسبة، قال خالد المالك، الرئيس التنفيذي لـ"دبي القابضة للعقارات": "تمثل فلل ’كراون جاردن‘ إضافة جديدة في مسيرة تطور مشروع "نخلة جميرا"، الذي يواصل ترسيخ مكانة دبي على الساحة العالمية كمكان للمعيشة الفاخرة على الواجهة البحرية. تعكس هذه المساكن التزامنا بإنشاء وجهات استثنائية تجمع بين التميز المعماري ونمط حياة عصري لا مثيل له".

من جانبه، قال باتشو ساجار، الرئيس التنفيذي لشركة "شابورجي بالونجي الشرق الأوسط": "نحن فخورون بتوسيع شراكتنا مع ’دبي القابضة للعقارات‘ من خلال هذا المشروع الرائد، حيث يتمثل طموحنا المشترك في إنشاء مجمّع يجسّد جوهر الحياة الراقية على الواجهة البحرية في دبي".

تتراوح مساحة كل فيلا من 7316 إلى 8322 قدماً مربعة، وتضم كل منها نوافذ زجاجية ممتدة من الأرض حتى السقف، وتصاميم داخلية مفتوحة، وساحات خضراء، محاطة بدعائم عمودية جريئة وخطوط هندسية وهياكل بارزة تزيد من دخول الضوء الطبيعي وتخلق تدفقاً سلساً بين المساحات الداخلية والخارجية.

وسيستمتع السكان أيضاً بإمكانية الوصول إلى نادٍ اجتماعي يوفر تجارب متنوعة لتناول الطعام وممارسة الأنشطة الاجتماعية والعافية، إلى جانب منتزهين وارفين يضيفان إلى شبكة المساحات الخضراء في "بالم كراون"، بما يعزز رؤية "نخيل" للمجمّعات المتكاملة والنابضة بالحياة في جميع أنحاء دبي.

لمحة حول دبي القابضة للعقارات

"دبي القابضة للعقارات" هي واحدة من شركات التطوير العقاري المتكاملة الرائدة في المنطقة، وجزء من محفظة "دبي القابضة" المتنوعة. ومن خلال خبرتها في التطوير العقاري التي تمتد إلى أكثر من 30 عاماً، تجمع "دبي القابضة للعقارات" بين إرث وخبرة وابتكار شركات "نخيل" و"مِراس" و"دبي للعقارات"، لتساهم في تشكيل المشهد الحضري والساحلي في دبي من خلال معالم أيقونية بارزة ترسخ مكانة الإمارة كمركز عالمي للاستثمارات العقارية.

تضم محفظة "دبي القابضة للعقارات" أكثر من 1.2 مليون ساكن في أكثر المواقع رواجاً في دبي. وتحقق قيمة مضافة من خلال التخطيط العمراني والتطوير وبيع الأراضي الاستراتيجية وإدارة الأصول، وذلك بما يتماشى مع أهداف خطة دبي الحضرية 2040 لدعم النمو المستدام وطويل الأمد.

تقدم شركة "نخيل" معالم مبتكرة خلابة على الواجهة البحرية ومجمّعات سكنية مخطط لها بعناية، بما في ذلك "نخلة جميرا" و"نخلة جبل علي" المرتقبة والمصممة لتلبية الاحتياجات الحضرية والسكانية المستقبلية في دبي. كما تضم "نخيل" محفظة "ميدان" المرموقة، بما في ذلك "مدينة محمد بن راشد"، و"الحي الأول".

تبتكر شركة "مِراس" وجهات فريدة من نوعها تجمع بين الابتكار المعماري والإبداع وأسلوب الحياة، بما في ذلك "بولغري ريزيدنسز"، و"بلوواترز"، و"سنترال بارك في سيتي ووك"، و"بورت دو لا مير"، و"ذا إيكرز"، و"تشيري وودز"، و"فيلا أمالفي".

وتتخصص "دبي للعقارات" في تطوير مجمّعات مصممة خصيصاً للعائلات، وتولي أهمية كبيرة لتوفير سهولة الوصول والمرافق ذات المستوى العالمي وتشمل مشاريعها البارزة "جميرا بيتش ريزيدنس (جي بي أر)"، والخليج التجاري، ودبي لاند.

تتميز مشاريع محفظة الشركة بتصاميمها الجاذبة وامتلاكها أسساً قوية تضمن ريادتها الدائمة في السوق، حيث تجمع بين الجودة والبنية التحتية المستدامة والمرافق التي تركز على المجتمع لخلق قيمة طويلة الأمد للسكان والشركاء والمستثمرين على حدٍ سواء.

لمحة حول "دبي القابضة"

"دبي القابضة" هي شركة استثمار عالمية متنوعة تمتلك استثمارات في أكثر من 30 دولة وتضم فريق عمل يتجاوز الـ 45,000 موظف. تأسست دبي القابضة في عام 2004، وهي تسهم في إثراء حياة الملايين من سكان دبي وزوّارها عبر محفظتها الواسعة التي تزيد قيمتها على 280 مليار درهم إماراتي، داعمةً بذلك مسيرة نمو وتنويع اقتصاد دبي ضمن 10 قطاعات رئيسية مختلفة، بما في ذلك العقارات، والضيافة، والترفيه، والإعلام، وتكنولوجيا المعلومات، والتصميم، والتعليم، والتجزئة، والصناعة والخدمات اللوجستية، والعلوم.

